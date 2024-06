Gobierno no le cierra la puerta a extender ayudas por el alza de la luz, pero resalta que hoy no hay recursos para eso

El gobierno del Presidente Gabriel Boric comentó que podrían existir medidas que extiendan el subsidio para ayudar al pago de las cuentas de la luz, que comenzarán a subir a partir de julio tras el descongelamiento de las tarifas de la energía tras su pausa en 2019. Sin embargo, el Ejecutivo también resaltó que para ir más allá del subsidio al 40% de las familias más vulnerables debe haber recursos que hoy el Estado no tiene.

“El gobierno está abierto a distintas propuestas que se han hecho sobre la mesa y la está analizando tanto del punto de vista legislativo como del punto de vista fiscal”, comentó la ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo.

De esta forma, la vocera resaltó que cualquier anuncio de ayuda para el pago de las cuentas de la luz se puede dar si existen los recursos para esto: “Cualquier medida respecto a esto para apalear los efectos o en materia de subsidios son recursos que el Estado no tiene y hay que ver cómo se generan para poder aliviar el impacto en las familias”.

Sobre si existen propuestas que hoy tengan viabilidad en el corto plazo, la ministra Vallejo declinó referirse al tema y apuntó que dicho trabajo es encabezado por su par de Energía, Diego Pardow.

“Yo no puedo adelantar nada porque eso está liderado y conducido por el ministro de Energía, quien además siempre, obviamente, como todo ministro, reporta al comité político y al propio Presidente de la República.

Respecto a la medida de estabilización de las tarifas de la energía, la secretaria de Estado apuntó que dicha ley contó con la aprobación del Congreso, apuntado que el respaldo a esta contó con apoyo transversal.

“En su momento se ponderó los efectos que iba a tener y que había que asumirlos, y que hubieran generado los peores efectos que Chile tendría si es que no se hubiera legislado en esta materia”, resaltó Vallejo.

Por otro lado, la ministra Vallejo también salió al paso de la controversia entre el Banco Central y el ministro Pardow por estimar el efecto del alza de la luz en la inflación por primera vez en el último Informe de Política monetaria pasado y no en el pasado, cuando se aprobó la iniciativa en la primera parte del año. Ante esto, la secretaria de Estado le bajó el tono al tema.

“Las diferencias de proyecciones no restan autonomía a los organismos autónomos, creo que eso es parte del ABC de cómo se dan los análisis en esta materia, a veces coinciden las proyecciones, otras veces no, pero no altera la autonomía o el respeto a la autonomía que se le tiene al Banco Central que es una institución además de alto prestigio”, comentó la ministra Vallejo respecto a los comentarios que puedan existir desde el Ejecutivo respecto a materias relacionadas con el ente emisor.