Gobierno nomina a Stephany Griffith-Jones para el consejo del Banco Central

El nombre de Stephany Griffith-Jones se posicionó durante las últimas semanas como la primera opción para integrarse al Consejo del Banco Central en el cupo que dejó el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y esta tarde, el gobierno lo ratificó, ya que anunció que propondrá al Senado el nombre de la economista.

Griffith-Jones formó parte desde un comienzo del Consejo Asesor Económico del presidente electo, Gabriel Boric. Su nombre también se mencionó como una carta posible para liderar Hacienda, pero ella habría querido mantenerse en un rol más secundario por lo que se restó de esta lista.

Nació en Praga en 1947, pero tempranamente su familia se trasladó a Chile. Su educación básica y media la estudió en el Santiago College y luego Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Todo esto antes del golpe militar de 1973.

Griffith-Jones es actualmente directora de mercados financieros en Initiative for Policy en la Universidad de Columbia en Nueva York y es miembro asociado del Instituto de Desarrollo de Ultramar. Anteriormente fue profesora en el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex.

Para ella, el Banco Central no es una institución lejana. Trabajó ahí entre 1970 y 1972 y luego a principios de la década del 90.

Sus conocidos mencionan que tiene cercanía con algunos economistas de centro izquierda, entre ellos Ricardo Ffrench-Davis, con quien escribió un documento sobre cómo América Latina podría frenar y manejar los volátiles flujos de capital. También tiene cercanía con Joseph Ramos, Carlos Massad, Roberto Zahler y Alejandro Foxley.

Se espera que mañana la sala del Senado de cuenta de su nombramiento y el miércoles exponga ante la Comisión de Hacienda para luego votar en sesión especial ese mismo día en la tarde.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) señaló que “es una reconocida académica a nivel internacional, experta en finanzas, en políticas de estabilización, en particular con economías emergentes”. Mencionó que la conoció “cuando hice Maestría en Institute for Development Studies de la Universidad de Sussex donde fue mi supervisora. No tengo dudas que ella contribuirá a la exigente labor que cúmple el Banco Central y a los desafíos que tiene en los próximos años. Ella tiene una mirada actualizada respecto de las necesidades que se requieren para Chile”.