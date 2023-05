Grandes bancos en la negociación del año: Morgan Stanley y BofA serán los asesores de Codelco y SQM

Viernes 26 de mayo. Poco más de un mes después de los anuncios presidenciales de una nueva estrategia nacional del litio que incluye la pretensión del ingreso del Estado al Salar de Atacama, este viernes se produjo un hito cronológico en la negociación empresarial más visible de 2023.

Los principales ejecutivos de Codelco y SQM se reunieron y dieron el inicio a una negociación en la que la minera estatal pretende controlar una nueva empresa que extraiga litio del mayor yacimiento del país y la minera privada pretende mantenerse en esa salar más allá de 2030, cuando termina su contrato de arrendamiento.

En el piso 8 de un edificio, donde Codelco tiene oficinas provisorias, se reunieron Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, y Ricardo Ramos, gerente general de SQM. Ambos se reunieron por más de una hora y a la salida formularon declaraciones.

Ramos fue el primero en hablar y dijo que el encuentro con Pacheco sirvió para “formalizar las reuniones que van a empezar ya la próxima semana con los equipos de trabajo”. Agregó: “Estamos muy entusiasmados. Compartimos el objetivo de actuar con diligencia, hacerlo lo más rápido posible y actuar bien, con mucha prudencia, en la búsqueda de un acuerdo que sea bueno para el país, que es fundamental, y que sea bueno para la Región de Antofagasta”.

Luego lo hizo, por separado, Pacheco, quien oficializó que ambos serán las cabezas de una negociación que será ardua e intensa. “El directorio de Codelco ha decidido que esta negociación la encabece yo, evidentemente que reportando al directorio y finalmente aprobando el directorio los términos de esta negociación, y en el caso de SQM, el presidente del directorio de SQM me informó que será Ricardo Ramos, como gerente general, quien represente a SQM como empresa”.

Pacheco detalló que el inicio de las tratativas considera una metodología con reuniones periódicas “que van a ser obviamente privadas, porque esta es una negociación extraordinariamente compleja”.

Agregó que “hemos definido cómo vamos a funcionar con los equipos en estas negociaciones, y cuáles son los temas principales que tenemos que abordar”, entre los que mencionaron aspectos como la producción misma de litio, los temas ambientales relacionados, así como temas sociales y de las comunidades de pueblos originarios que habitan en la zona.

“Los equipos van a ser varios. Va a haber evidentemente un equipo chico, de base, y van a haber equipos técnicos, ambientales, comunitarios, y equipos que tienen que abordar toda la complejidad que les he mencionado”, sumó Pacheco.

El presidente del directorio de la minera estatal también destacó que, tras la cita con Ramos “nos hemos comprometido a ser diligentes y a ser prudentes, pero creo que en el espíritu de ambas partes está el sentido de urgencia que tiene esta negociación”, agregando que “imagino y espero que estas negociaciones van a dar sus frutos en el transcurso de este año”.

Bancos y estudios

Cada parte tendrá asesores legales y financieros definidos y en las futuras rondas de negociación deberán resolver cuántos y quiénes podrán participar en cada etapa. Dos de los mayores bancos de inversión del mundo participarán en la negociación.

Codelco será asesorado por Morgan Stanley, según confirmaron varias fuentes a Pulso. Mientras, SQM fichó para este negocio a Bank of America (BofA). La labor de ambos bancos será esencial: según una persona ligada a las negociaciones, los asesores deberán calcular y ratificar los números del negocio y valorizar los activos de cada parte. SQM tiene un contrato hasta 2030 -lo que le permitiría producir cerca de 1,4 millones de toneladas de carbonato de litio-, instalaciones, tecnología y know how. Codelco en este negocio aporta, a nombre del Estado, la materia prima: el derecho de arrendamiento más allá de 2030. ¿Qué podrá ofrecer Codelco a SQM como incentivo para asumir el control del negocio antes de 2030, como pretende? Más cuota (ahora y a futuro) y más plazo, responden personas que participarán en las discusiones.

Además de los dos bancos, cada parte tendrá asesoría especializada en materia legal. Codelco trabaja ya con el estudio Carey Abogados, el mayor bufete del país, que ya formó un equipo multidisciplinario liderado por Rafael Vergara, dicen varias fuentes. SQM, en tanto, se asesoró con otro gran estudio corporativo: Claro & Cía. El equipo, en ese caso, estaría liderado por el socio Rodrigo Ochagavía.