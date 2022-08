Grandes empresarios endurecen el tono de la críticas contra el Gobierno y les piden que se enfoquen en el crecimiento

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, criticó el manejo del Gobierno en materia económica y llamó al Ejecutivo a concentrarse en hacer crecer el país. Además, el líder de los grandes empresarios apuntó la falta de conversaciones que existen entre el sector privado y público, en general y a excepción de la situación puntual de la CPC.

“Tenemos que volver a poner en marcha el país, Chile está detenido por la incertidumbre política, por malos manejos desde la autoridad, por extremadas posiciones del sector político, como la faltas de acuerdo. Entonces yo creo que tenemos que volver a ser pragmáticos, racionales y poner en marcha el país, mientras no haya inversiones de calidad, un horizonte de estabilidad de largo plazo, gobernabilidad y seguridad (...) Mientras no haya eso, las personas no van a invertir”, dijo Sutil en entrevista con Tele13 radio.

El líder de los grandes empresarios también salió al paso del debate sobre si Chile está en una estanflación (estancamiento de la economía y alta inflación), a lo que Sutil comentó que, “puede ser que en este minuto no estemos técnicamente y eso también es objetivo”.

Sin embargo, el presidente de la CPC agregó que “me sorprende que las autoridades de Gobierno en materia económica, no asuman esto con la debida transparencia y responsabilidad”. Esto, tras que la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza diera a entender, ayer en entrevista con Tele13 radio, que Chile si estaba en una estanflación y horas más tarde haya precisado que el país no está en esa situación.

En esa línea, Sutil llamó a reconocer que, dado el momento económico que vive Chile, existe el riesgo de entrar en una estanflación.

Otra de las críticas del empresario fue respecto a la relación que tiene el sector público con el sector privado: “Nunca me había pasado de tener tanta preocupación de empresarios, de todos los tamaños, por no tener la posibilidad de interactuar directamente con el Estado (...) la importancia de la relación público-privado se da mejorando la relaciones para que haya más inversiones, mejores empleos”.

Ante esto, la CPC precisó que se debe mejorar las relaciones del sector privado con los ministerios, municipalidad y gobernaciones, entre otros.

Mientras que, Sutil, para defender su punto respecto a la mala relación entre el sector privado y publico, uso a modo de ejemplo al Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada: “Decir que los tratados internacionales no es un buen camino para hacer un desarrollo o que decir el TPP 11 no es deseable, cuando perdemos mercados especialmente Japón y nos están ganando esos mercados Australia, Nueva Zelanda y Perú, creo que es incorrecto”.