Gremio de Laboratorios en Chile advierten sobre riesgos de medicamentos importados de bajo costo

hace 47 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

“Aquí tendemos a quedarnos en el factor precio, pero no estamos viendo la calidad y la seguridad del paciente. En estos mercados la producción no siempre es del más alto nivel sanitario, por lo cual como país deberíamos certificar de forma efectiva lo que importamos. El Instituto de Salud Pública no fiscaliza a las plantas ubicadas fuera del país, y no sabemos lo que pasa en regiones del mundo con baja vigilancia sanitaria”, sostuvo el vicepresidente de Asilfa, Patricio Huenchuñir.