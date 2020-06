Gremios empresariales destacan nuevo plan de emergencia y valoran aumento del IFE

Hoy el Gobierno y la oposición lograron un acuerdo por un plan económico de emergencia por US$12.000 millones y desde los principales gremios empresariales no tardaron en destacar y valorar las medidas.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil afirmó que "aplaudimos el esfuerzo del gobierno y los principales sectores de la oposición por priorizar el bien de Chile en momentos tan complejos, logrando un acuerdo con foco en la protección de las familias y la recuperación del empleo, la reactivación económica y la responsabilidad fiscal. Destacamos que se atiendan las necesidades de la emergencia y, a la vez, se fije la hoja de ruta para los próximos dos años, con seriedad, flexibilidad y consolidación fiscal”.

Además, el representante de los grandes empresarios destacó especialmente el aumento en el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, desde los actuales $60 mil a $100 mil por persona. “Valoramos especialmente que se amplíe la ayuda a quienes hoy están sufriendo, al aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia a más familias vulnerables y de clase media, y fortalecer el seguro de cesantía para las trabajadoras y trabajadores", expresó Sutil.

Desde la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) su presidente Dante Arrigoni, calificó como muy positivo el acuerdo, “debido a la urgencia que nos plantea la actual crisis y la necesidad que los chilenos cuenten con algunas certezas frente al futuro, en un escenario de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo”. También adelantó que “en los próximos días presentaremos un Plan de Reactivación Económica y del Empleo que será complementario a este acuerdo, y que apunta a preparar a la nueva industria que surgirá luego de la pandemia”.

Al igual que el presidente de la CPC, Arrigoni valoró especialmente el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia a $100 mil, con mayor cobertura y prorrogable en el tiempo, “ya que será esencial cuando lleguemos a tasas de cesantía superiores al 20%”, indicó.

Persiste la preocupación en las Pymes por una posible nueva ola de violencia

Desde el mundo de las Pymes, Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), reconoce que “como gremio nos parece un muy buen acuerdo”. Destaca que el nuevo plan “recoge muchas de las problemáticas que hemos venido planteando” y reconoce como importante “que se haya incluido acuerdos para la transparencia en la ejecución de este acuerdo, con información de cara a la ciudadanía respecto del uso de los recursos”.

En tanto Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial de Emprendedores, también valoró el acuerdo transversal por la recuperación económica y la protección al empleo. “Esperamos que esto signifique mayor liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas. Para ello también es necesario perfeccionar el reglamento al Fogape”, aseveró y, en esa línea, agregó que “esperamos que esto signifique agilizar los créditos, principalmente para micro empresas, por parte de Banco Estado”.

Pero Swett también abrió un frente del que pocos comentan hasta ahora, que es la preocupación por nuevos desórdenes públicos que pudieran afectar a las Pymes. “También necesitamos un acuerdo político por la no violencia. Si no existe ese acuerdo político condenando la violencia que se pudiera venir a futuro, estos US$ 12 mil millones probablemente significarán pan para hoy y hambre para mañana”.

Por el lado de los fondos de capital de riesgo, el presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital, Andrés Meirovich, si bien destaca que las medidas de este acuerdo económico son “interesantes y claramente ayudarán en estos momentos de crisis”, advierte que “se puede ser mucho más audaz en el tema de financiamiento de Pymes y emprendimientos. Hay varios ejemplos, como en el Reino Unido, Australia y Canadá, donde con recursos de fondos de pensiones, del Estado y capitales privados, las Pymes y emprendimientos se podrían financiar vía capital o deuda convertible, siendo este financiamiento más barato, flexible y sustentable que cualquier medida de emergencia. Debemos aprovechar esta oportunidad no sólo para volver a un estatus previo a octubre, si no que para repensar un Chile con un crecimiento más sustentable e inclusivo para los siguientes años”.

Respaldo del sector financiero en apoyar a empresas viables

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, ve como una señal positiva que se haya logrado este acuerdo transversal. Junto con ello, destacó que “nuestra visión es que se debe intentar respaldar a todas las empresas viables a través de diversas herramientas, dependiendo del deudor. Lo importante es priorizar que sea un mecanismo simple, considere la experiencia del mercado y salvaguarde la estabilidad del sistema.

Respecto al financiamiento de las Pymes, Mena sostuvo que “debemos analizar en detalle el anuncio de modificación del deducible, pero en el margen una mayor cobertura ayuda a que fluya en mayor medida crédito”.