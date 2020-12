Gremios empresariales y las distintas realidades ante la recuperación del empleo

El proceso de apertura de la economía permitió que los distintos gremios empresariales comenzaran a retomar con más normalidad sus funciones. En línea con aquello, la creación de empleo se reactivó y entre el peor momento de la crisis que fue en julio y hasta octubre se han creado casi 600 mil nuevas plazas laborales. Sin embargo, pese a este repunte, la recuperación del empleo en cada gremio empresarial tiene sus vicisitudes, las que van desde escasez de mano de obra, problemas con la informalidad, automatización y otros que no han visto dificultades algunas.

El primero en abordar el tema fue el ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien sostuvo a Pulso que en ese sector había problemas para encontrar trabajadores. Esa opinión fue respaldada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). En la construcción el escenario todavía no es de escasez pero advierten que podría producirse. El resto de los sectores mostraron otro tipo de problemáticas.

Juan Bravo, economista de la Universidad Católica, afirmó que “es claro que a nivel agregado hay escasez de oportunidades de empleo, especialmente formal. Si bien lentamente la economía va mejorando, la situación económica sigue siendo extraordinariamente débil. Asimismo, las tasas de subutilización laboral siguen en niveles muy superiores a los niveles pre-pandemia”.

Mientras, Mauricio Tejada, académico de la Universidad Alberto Hurtado subrayó que “a medida que la actividad se recupere las personas irán ingresando al mercado laboral. Desafortunadamente, con los datos es difícil ver en qué situación estaban antes de dejar el mercado laboral. Pero, intuyo que la entrada de personas a la fuerza laboral va a llevar a una mayor oferta laboral particularmente en los sectores que más trabajo perdieron, por tanto, no me parece que el problema sea escasez de trabajadores sino más bien de vacantes”.

SNA: “Se ha detectado en algunas localidades escasez de mano de obra”

En el último trimestre terminado en octubre se crearon poco más de 31 mil empleos en comparación a septiembre. Sin embargo, desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) su presidente, Ricardo Ariztía, confirma lo que había adelantado el ministro de ramo, Antonio Walker: hay escasez de trabajadores. “En el sector agrícola se ha detectado en algunas localidades escasez de mano de obra, especialmente en las regiones de O’Higgins y el Maule Según detalla Ariztía esto se vinculada a dos aspectos principales: “Alta demanda provocada por dos actividades laborales como la cosecha de cerezas y preparación de parrones de uva de mesa, independiente de otras actividades de esta época, y porque la pandemia ha registrado, por una parte, un aumento del trabajo informal en el sector y, por otra, una disminución de la mano de obra extranjera producto del cierre de fronteras”.

El presidente del gremio del agro sostiene que la agricultura es la actividad más abierta en términos de salarios. “La oferta y demanda laboral van fijando los salarios en forma expedita y transparente y los trabajadores saben moverse en este ambiente para lograr los mejores ingresos. Posiblemente algunos trabajos se deban postergar como consecuencia de elevados costos laborales, que es normal en esta época”.

Complementa que “el aumento promedio en la contratación de temporeros, según el INE, es de 300 mil personas con remuneraciones son variables, dependiendo del tipo de trabajo, zona y condiciones que se pacten. Esta temporada de cosecha agrícola esperamos se extienda hasta marzo, incluso abril por vendimia”.

Construcción no ve “por ahora” problema de escasez de trabajadores

En línea con el inicio del desconfinamiento, la construcción comenzó a repuntar lo que se tradujo en mayor contratación. De hecho, en el trimestre móvil agosto-octubre se crearon 72.580 plazas laborales.

Ante este escenario de reactivación, el gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) no ve por ahora problemas de escasez. “No tenemos información precisa respecto del comportamiento de la fuerza de trabajo en la construcción, ya que el INE dejó de publicar este indicador y otras fuentes no muestran esta variable desglosada por sector económico”. No obstante, precisó que “una forma indirecta de estimar si existe escasez de mano de obra en nuestra industria es observando el índice de remuneraciones sectorial, que actualmente se ubica en un nivel menor que su promedio histórico, por lo que, al no haber una presión al alza de las remuneraciones, deducimos que, por ahora, no habría una demanda de mano de obra mayor que la oferta ni escasez en este sentido”. Sin embargo, Hurtado agregó que “existe una percepción entre nuestros socios de que esto sí podría darse en un futuro no muy lejano, en la medida en que pueda aumentar la dotación de trabajadores en las obras y crezca la cartera de proyectos en ejecución, por ejemplo, a consecuencia del plan de reactivación del gobierno”.

Minería no registra problemas de escasez de empleo

En la minería, el gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería, (Sonami), Álvaro Merino, comentó que “de acuerdo a los antecedentes que tenemos, no se ha observado escasez de personal para realizar las labores mineras”.

En ese contexto, destacó que el empleo minero registra un crecimiento por tercer mes consecutivo. “Hoy el empleo minero es superior en 11.000 puestos de trabajo respecto del más bajo registro del 2020, alcanzado en el trimestre mayo-julio de 2020, esto es, un aumento en la ocupación minera de 5,9%”. Merino acotó que en la última medición de empleo informada por INE, muestra la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo a nivel país, de los cuales, 30.000 se generaron en las regiones mineras.

Ante este escenario, Merino dijo que “a medida que se vaya reactivando la economía y aumente con más fuerza la inversión, el empleo continuará incrementándose y paralelamente, la desocupación tenderá a disminuir, lo que naturalmente beneficiará a todos los habitantes del país”.

CNC advierte que el problema es la informalidad

Otro de los sectores que ha mostrado un repunte importante es el comercio. Y para ellos, el problema no está radicado en la falta de trabajadores, sino que en la informalidad. “No estamos con problemas de dotación, pero lo que sí está pasando es que está aumentando la informalidad desde que se empezaron a levantar las cuarentenas. Esto se explica básicamente porque como hay mucho desempleo, la gente se vuelca a la informalidad”, comenta la gerente de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva. Por otro lado, también se ha producido automatización del sector, lo que finalmente terminará por demandar empleos más calificados, y muchas veces, esa oferta no existe por lo que eventualmente podría generar un problema de dotación.

Sofofa: “Hay una tendencia a la automatización”

Desde la industria no ven problemas de escasez, pero sí un cambio en la forma de trabajar debido a la pandemia.

“El problema no es de oferta, pero lo que sí está pasando es que hay una tendencia a la baja en la ocupación de la industria, la que se arrastra por más tiempo y que principalmente está asociada con una mayor digitalización, automatización y otros impactos de la industria 4.0 en el trabajo, los que sin duda se han acelerado con la pandemia”, señala el economista jefe de la Sociedad de Fomento Fabril, Rodrigo Mujica.