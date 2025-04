Guerra comercial: Trump suma al litio y los minerales críticos en investigaciones por posibles aranceles

Un nuevo capítulo sumó este miércoles la guerra comercial, luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva para que la Secretaría de Comercio inicie una investigación para evaluar potenciales impactos económico y descartar distorsiones de mercado en una serie de minerales críticos, entre ellos, el litio. La medida, invocada bajo la sección 232 del Acta de Expansión Comercial de 1962, aduce razones de seguridad nacional para descartar una serie de riesgos por la alta dependencia de la economía norteamericana a estos materiales, especialmente porque China controla cerca del 80% de la capacidad de procesar y refinar este tipo de productos.

“Esta investigación evaluará las vulnerabilidades de las cadenas de suministro, el impacto económico de las distorsiones del mercado exterior y las posibles soluciones comerciales para garantizar un suministro nacional seguro y sostenible de estos materiales esenciales.”, dijo en un comunicado la Casa Blanca.

Según una clasificación realizada en 2023 por el Ministerio de Energía de EE.UU., los minerales críticos comprenden un grupo de 23 productos, entre ellos, el litio, el uranio, el níquel y 17 tierras raras. Ese mismo levantamiento clasificó el suministro de siete minerales críticos como indispensables a corto plazo (entre 2020 a 2025) y otros 14 a mediano plazo (2025 a 2035), reflejando la creciente necesidad de la primera economía mundial por estos productos.

La medida viene a poner mayor presión en un mercado donde China, el principal productor de estos minerales, decidió suspender esta semana las exportaciones de tierras raras a EE.UU.

Presión a la baja en precios

Para Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de la consultora minera Plusmining, el anuncio de la investigación supone “un agravamiento de la guerra comercial entre EEUU y China, toda vez que estos productos estaban excluidos de los aranceles determinados en el Día de la Liberación”.

“Esto muestra que Estados Unidos está prestando especial atención a aquellas materias primas que son usadas en las industrias más de punta tecnológicamente, como también para defensa, con el objetivo de lograr independencia de otros países que le pueden ser hostiles”, agregó

Para el experto, el alto control de China en la cadena de suministro de los minerales críticos supone “un desmedro para ellos EE.UU.”, y planteó que “el interés por Groenlandia, el tratado propuesto a Ucrania e incluso la anexión propuesta de Canadá tendrían, entre otros, como fin último asegurar el suministro de tierras raras”.

“China ha encontrado un punto débil en el suministro de materias primas de EE.UU. que está explotando como contramedida en la actual guerra comercial”, enfatizó.

Sin embargo, los efectos en el precio de las materias primas no despierta consenso entre los expertos. Para Juan Cristóbal Ciudad, encargado de Análisis De Mercado de Plusmining, dado que el litio o las tierras raras no son productos que cuenten con precios regulados en bolsas de metales, “no se ha visto aún una reacción del mercado tan clara como ocurrió con el cobre. No obstante, en el corto plazo es posible que ocurra una dinámica similar para los minerales en que ese país es deficitario: aumento de importaciones para constituir inventarios precautorios, con el consiguiente aumento en el precio”.

En tanto, para Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consultung, “el mercado del litio veía venir, más que una arancel en el litio, el arancel de los autos eléctricos como un gran factor de importancia”, dadas las prohibiciones mutuas entre EE.UU. y China de exportar vehículos eléctricos, generando una baja en la demanda por litio, y a su vez, una baja en los precios.

“Lo que es muy probable que termine ocurriendo es que el precio del litio en los próximos meses no repunte, y al contrario, de prolongarse la guerra comercial y la demanda por autos eléctricos, de seguir disminuyendo, podría generar impactos aún mayores que los que hemos visto, y eventualmente llegar a precios históricos pre Covid del orden de los US$5.000 a US$6.000 la tonelada”, agregó.

Con todo, Guzmán ve que la medida de EE.UU. “tiene poco sentido” ante la dependencia de la producción en China, por lo que “el incluir tarifas desde China, lo único que podría hacer es que dentro de EE.UU. falten tierras raras para poder generar una serie de equipos tecnológicos de defensa que son críticos para ese país”.

“La suspensión de exportaciones de parte de China sin duda es un golpe duro a la economía estadounidense y a la estrategia de Trump de imponer tarifas altas desde China. El tiempo que le tomaría a EEUU empezar a importar tierras raras de otros lados o producir tierras raras en mayor cantidad en el país es significativo”, agregó.

Empresas evalúan impactos

Una alteración en la industria global del litio podría tener impactos para las únicas dos empresas productoras que operan en Chile: la minera privada SQM, y la norteamericana Albemarle. Ambas operan en el salar de Atacama y son los dos mayores productores del mundo.

Consultadas, sólo la chilena respondió a Pulso que se encontraban “analizando los detalles de lo informado ayer”. No obstante, notaron que “poco menos del 10% de nuestras ventas totales fueron a EE.UU. en 2024, de lo cual, la mayoría fue yodo y nitrato de potasio (agrícola e industrial)”. En tanto, Albemarle no emitió comentarios.