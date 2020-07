Huawei aumenta 13,1% sus ingresos en el primer semestre de 2020

Huawei dio a conocer sus resultados financieros durante la primera mitad del año y estos no decepcionaron.

La compañía logró 454.000 millones de yuanes (CNY) en ingreso durante este período, lo que en dólares se traduce en US$64.236 millones y que representa un incremento del 13,1% respecto del año pasado.

Los negocios de Carrier (Telecomunicaciones), Enterprise y Consumer de Huawei alcanzaron 159.600 millones de CNY (US$ 22.582 millones), 36.300 millones de CNY (US$ 5.136 millones) y 255.800 millones de CNY (US$ 36.193 millones) en ingresos, respectivamente.

En un contexto marcado por la pandemia del Covid-19, Huawei reiteró su compromiso de trabajar con los operadores, socios y miembros claves de la industria, para mantener la estabilidad de las operaciones de la red y acelerar la transformación digital.

En esta línea, Huawei afirmó que seguirá cumpliendo sus obligaciones con clientes y proveedores, y continuará contribuyendo a la economía digital global y al desarrollo tecnológico, sin importar los retos a los que se enfrente la empresa en el futuro.