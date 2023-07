Innovación, diversificación y financiamiento: los temas que se abordarán en el principal encuentro de la industria frutícola

Más de 2.500 personas se espera visiten este año Fruittrade 2023, el encuentro de la industria frutícola más importante del país, programado para el 23 y 24 de agosto, en el Metropolitan Santiago Convention and Even Center (Ex Casa Piedra).

El evento organizado por la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) y apoyado por el Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias del Ministerio de Agricultura, a través de ProChile, contará con más de setenta stands de empresas de la industria auxiliar frutícola y más de cuarenta charlas técnicas, de mercado, comercialización, tecnología y exportación de la fruta chilena.

Para esta versión se definieron una serie de ejes temáticos: diversificación y exploración de mercados; investigación y desarrollo; inteligencia artificial en el agro, financiamiento y economía, tendencias de consumo, cambio climático y sustentabilidad.

En la jornada inaugural se presentará la charla Inteligencia Artificial: “El rubro frutícola del mañana con el uso de la Inteligencia Artificial”, a cargo de Aaron L. Wetzel, vicepresidente Small Ag & Turf Production Systems, JohnDeere; junto con la charla magistral del exministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Asimismo, los asistentes presenciarán la ponencia “Liderazgo para la nueva era frutícola”, a cargo del sicólogo Diego Bravo, doctor en Neurociencias de la Universidad Complutense de Madrid, el cual será seguido por el panel integrado por el presidente de la SNA y ex ministro de Agricultura, Antonio Walker; el presidente de Asoex, Iván Marambio y el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela. Estarán presente además en el plenario, el ministro de agricultura, Jorge Valenzuela y el director general de ProChile, Ignacio Fernández.

El programa cuenta con bloques temáticos específicos para uva de mesa, cerezas y manzanas, cítricos y paltos, arándanos, nuts y kiwis, así como de ESG, sustentabilidad, tecnologías avanzadas en la fruticultura y mucho más.