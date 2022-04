Jackson asegura que proyecto alternativo del gobierno para frenar quinto retiro “está pensado en las personas” y “no en cómo favorecemos a la industria”

Para intentar frenar un quinto retiro de los fondos previsionales, el gobierno anunció el martes un proyecto alternativo que contempla la posibilidad de un desembolso de los ahorros, pero para un uso acotado de esos recursos, como es el pago de deudas.

La nueva iniciativa -que cuenta con discusión inmediata- fue ingresada ayer a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para iniciar su revisión, horas antes de que el proyecto del quinto retiro fuese votado en la Comisión de Constitución de la misma corporación.

Su anuncio causó diferentes reacciones en el sector político, sobre todo al interior del Congreso, pero logró su cometido. Por cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la medida impulsada por los parlamentarios no alcanzó la mayoría y ahora se presentará con un informe negativo en el hemiciclo de la Cámara Baja.

Mientras que la Comisión de Trabajo votará esta mañana en particular el proyecto de retiro acotado de fondos previsionales propuesto por el Ejecutivo.

Uno de los ministros que encabezó el desarrollo del proyecto fue el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien esta mañana abordó la nueva iniciativa en conversación con Radio Duna. En la instancia, fue consultado sobre el rol que tendrán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) una vez que el proyecto se apruebe en el Congreso, y de qué manera se pondrá en marcha.

“Este es un proyecto que está pensado particularmente en las personas y en cómo mejoramos esa situación financiera de las personas y también cómo evitamos un escenario perjudicial en materia económica. Y no está centrado en cómo favorecemos a la industria, por lo tanto no está pensado y no está redactado a partir del interés de la industria”, explicó el secretario de Estado.

Y agregó que “en este caso lo que tenemos que disponer es que un industria que está regulada, que recibe cotizaciones obligatorias de los trabajadores para generar un negocio -en este caso que es lo que ha ocurrido con la industria de las AFP-, tengan que prestar un servicio”.

En ese escenario, explicó que si bien “va a tener que haber una conversación sobre cómo se hace esto de manera práctica”, “cuando estamos tratando una salida alternativa a lo que quizás todos acá estaremos de acuerdo que podría ser nocivo en materia económica para el país, yo solicitaría que también ojalá ayudáramos a que eso ocurriera”.

“Con ánimo colaborativo esto se puede resolver bien y si tenemos que tener todas las reuniones para ver cómo es la puesta en marcha de esto de manera expedita, el gobierno va a estar a plena disposición”, añadió.

“Los fondos que son de las personas, son de las personas, nadie se los va a expropiar”

La próxima semana el gobierno del Presidente Gabriel Boric presentará un proyecto de reforma constitucional para impedir que los recursos en las cuentas individuales de los trabajadores -disponibles en las distintas Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP)- puedan ser expropiados.

El anuncio lo hizo anoche el ministro de la Segpres, y se dio en medio de la polémica por las propuestas de norma sobre la materia que la Convención Constitucional ha desechado para el borrador de la nueva Constitución; y luego también de que desde la oposición, tras la presentación del proyecto alternativo al quinto retiro, emplazara al gobierno a garantizar que los fondos de pensiones sean inexpropiables.

En ese marco, Jackson reiteró esta mañana que “lo que queremos es que cada peso que los trabajadores se han ahorrado a partir de las cotizaciones en modalidad de capitalización individual sea respetado 100%”, y puntualizó en que “para que no exista duda de la intención de este gobierno en esta materia, es que hemos comprometido una reforma constitucional”.

Eso sí, el secretario de Estado precisó en que la reforma constitucional no solo apunta a lo recaudado en las AFP, sino que también incluye los fondos voluntarios, como las APV.

“Los fondos que son de las personas, son de las personas, nadie se los va a expropiar”, indicó al respecto, y aseguró que “un sistema de seguridad social lo que necesita es poner como foco que, por supuesto sea sostenible en el tiempo, pero que permita que las personas al momento de jubilar tengan una pensión”.

Sobre el trabajo que realiza la Convención y la discusión de normas en esta materia, Jackson precisó en que en caso de ratificarse la nueva Constitución, el texto será considerado por el gobierno como “la guía marco base de lo que sea el nuevo sistema de seguridad social”, por lo que “nos interesa mucho que ojalá esa normativa que esté a nivel constitucional pueda acoplarse a este consenso político que queremos generar”.

“Nos interesa que vayan en la misma línea, pero eso es algo que va un poquito fuera de nuestro alcance”, agregó.