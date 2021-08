José de Gregorio, expresidente del Banco Central: “Un cuarto retiro es un acto de irresponsabilidad”

“Yo estoy en contra. Un cuarto retiro es un acto de irresponsabilidad (…) no hay razones que lo justifique”.

Las palabras son de José de Gregorio, expresidente del Banco Central, quien estuvo en el programa Mesa Central para analizar la situación ante un cuarto retiro del 10% de las AFP y la extensión del IFE.

Si bien el economista reconoció que el grueso de los países que tiene sistemas de capitalización individual permite sacar parte de las pensiones en momentos determinados, en Chile “finalmente ha habido tres retiros de forma desordenada”, dijo, y agregó: “Muchos opinaban que con el primer retiro iba a quedar el caos en el mercado de capitales, pero eso no pasó. Pero ya cuando vamos en el 40% (como se está planteando ahora) vienen costos importantes”.

Incluso, el economista estima que de darse un cuarto retiro, las tasas de cotización podrían llegar a un 20%. “Hay que partir de una idea fundamental: las pensiones y su ahorro es obligatorio, porque de otra manera no lo haríamos. Está en nuestra naturaleza no mirar a largo plazo. Como sociedad nos obligamos a hacer algo que no queremos, pero es para que cuando lleguemos a la vejez tengamos buenas pensiones. El problema es que Chile tiene pensiones muy bajas. Miserables como dicen. Y ahora, serán un 30% o 40% más miserables. Muchos políticos dicen que lo arreglarán, pero eso no se puede”, indicó

Además, se refirió a que los 50 mil millones que costaría dicha solución, es la misma cantidad de dinero de un tercio de lo que costó en 50 años construir el Metro de Santiago. “En Chile tiene que haber una reforma de pensiones, pero con un 40% menos de ahorro, se hace difícil tener pensiones dignas”, concluyó.

Sobrecalentamiento económico

Durante la segunda parte de la entrevista, el expresidente del Banco Central se refirió al sobrecalentamiento económico que diversos expertos han advertido. “Lo importante es ver a la economía macro. A largo plazo. Si está muy baja, uno le mete gasolina para recuperarla y cuando está muy alta, se sobrecalienta. Hoy en Chile estamos produciendo incluso más que antes del estallido social. Chile se recuperó. Pero hay algo que falta (que no es escasez de demanda): hay un millón menos de empleo que en prepandemia. Entonces, las políticas deberían enfocarse más que en un IFE Universal, en un IFE Laboral. Que la gente vuelva a trabajar”, explicó.

Explicó además que, si agregamos más demanda con un cuarto retiro, las presiones inflacionarias se acelerarán, subiendo las tasas de interés, lo que complicaría la reactivación. “El problema es que cuando se acabe lo que estamos gastando (retiro de las AFP), podríamos tener un colapso en el consumo”, indicó De Gregorio, concluyendo con un mensaje a los políticos: “Lo cuartos retiros y los IFE son muy populares, pero el costo lo van a pagar los chilenos en el futuro”.