José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos: “Una detención de la cobranza puede tener efecto negativo en el crédito”

Tres récord advierte la banca en el proceso para implementar los pagos por el retiro del 10%: alto número de transacciones, los mayores montos transferidos y el corto plazo en que tuvieron que implementarlo. Todo esto “hace que este proceso haya sido muy estresante para todos los actores del proceso de pago”, comenta José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos (Abif).

Mena explica que en los pagos presenciales que han tenido que hacer desde el jueves, no han advertido mayores problemas, y coordinaron con el Ministerio del Interior para que haya seguridad en sucursales.

¿Qué aprendizajes deja este proceso?

-La lección hacia adelante es que ante eventos similares, uno debe dejar la implementación, del cómo e incluso del plazo, en manos del regulador.

¿Han visto que las personas están pagando deudas, o un alza de transacciones electrónicas de fondos (TEF)?

-No todavía. Las TEF han crecido más de 30% en términos interanuales y, por lo tanto, ya venían creciendo a una tasa muy alta en los últimos tres o cuatro meses. Esto incluso está por sobre lo proyectado, porque esperábamos TEF del orden del 20%, y están sobre el 30%. Pero no ha sido esta semana, hay que esperar al cierre de este mes para ver si notamos un efecto mayor.

¿Cómo cree que lo ha hecho el Congreso en esta crisis?

-En esta crisis, una crisis de crédito, hay que ver cómo ayudamos a que podamos salir de esta situación favoreciendo la inversión, y permitiendo que el proceso del crédito transcurra lo más normalmente, de manera que no se produzca una traba (…) Hay temas muy discutibles en términos de proyectos de ley que lo único que hacen es generar más exclusión financiera, o una detención del flujo de crédito, porque el flujo de crédito significa evaluar, decidir, administrar el crédito y cobrarlo. Si genero una traba en alguno de esos eslabones en la cadena, se va a generar una detención del flujo de crédito.

¿Qué proyectos son discutibles?

-Primero, creemos que no es adecuado impulsar medidas como reprogramar a aquellos que no lo necesitan y nunca lo han pedido (...) El hecho que nos parece todavía más difícil de entender, y tiene efectos muy negativos, es que por alguna legislación se detengan los procesos de cobranza. Incluso hoy día no es una situación que esté afectando a los deudores en dificultades, porque por la pandemia, y por decisiones propias, los bancos han ralentizado los procesos de cobranza. De hecho, los juzgados casi no están funcionando. Entonces, hoy día fácticamente no tenemos acciones de cobranza que sean aceleradas, y sin embargo, plantear una detención del esquema de forma definitiva hasta por casi un año y medio, es una situación que puede tener un efecto extremadamente negativo en el flujo de crédito.

El Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva al proyecto que posterga créditos en forma masiva. ¿Qué le pareció?

-Posible. Si se va por ese camino únicamente, yo creo que es posible.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago dijo que la crisis de Corona se pudo haber evitado con Fogape Plus. ¿Faltan medidas para grandes empresas, o ya es tarde?

-No conozco el detalle de lo que le pasó a Corona, pero sí me parece que la reflexión en términos de que los programas de ayuda solo se deben hacer hasta un límite, que para nuestra cultura son 1 millón de UF de venta anual, creo que es un paradigma del siglo XIX (...) Todo el encadenamiento productivo que una empresa grande, corporativa, tiene respecto a sus proveedores, abastecedores, olvida toda esa relación matricial que finalmente se da en una economía moderna. Me parece que, en ese sentido, no corresponde hacer esa separación. Sí corresponde verificar que esos instrumentos estatales no generen utilidades para los dueños, que es distinto, y también siempre pensando que eso se tiene que cobrar.

¿Todavía hay tiempo entonces?

-Creo que sí es posible (...) Por lo tanto, creo que es un pendiente todavía.