Juan Sutil, optimista tras triunfo de Trump: “El aura del poder modera y pondera”

En una clara apuesta por Estados Unidos, ganara quien ganara en la elección de este martes, Juan Sutil adquirió hace sólo dos meses una compañía en ese país. El grupo Empresas Sutil anunció el pasado 9 de septiembre la compra de la firma procesadora de pasas de uvas, ciruelas, higos deshidratados y dátiles Sunshine Raisin Corporation (National Raisin Company) de California, a la familia local Bedrosian.

Esta fue la última inversión relevante informada por una compañía chilena en la mayor economía del mundo que eligió nuevamente a Donald Trump como presidente.

Por eso es interesante conocer cuál es la mirada de quien además fuera presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), coincidentemente por al menos un año en la anterior administración Trump.

Y su mirada es de calma, e incluso optimista. Alejada de las negativas predicciones que han planteado varios expertos. De hecho, cuenta como anécdota que el lunes participó de un seminario anticipatorio de la elección norteamericana, donde estuvieron excancilleres chilenos que planteaban pesimistas augurios sobre una eventual nueva presidencia de Trump y donde incluso pronosticaron unos comicios muy ajustados, lo que finalmente no ocurrió.

“Tras mis dos últimos viajes a Estados Unidos, la percepción que tenía es que había mucho voto oculto y que Trump iba a ganar holgadamente. La percepción del ciudadano medio era que había que tener más confianza y más preocupación en la economía y en el trabajo, y menos en la agenda progresista”, cuenta.

¿Cuál cree que va a ser el impacto de la elección norteamericana en las empresas chilenas que invierten allá o en las norteamericanas que lo hacen acá?

-La primera observación que tengo es por qué tanto ruido en Chile, si finalmente este ruido no existe en Estados Unidos.

¿A qué ruido se refiere?

-A que Trump va a ser un desastre, o casi un diablo, y que va a llevar a Estados Unidos a una situación muy compleja desde el punto de vista político y económico.

“No veo problema para Chile”

Pero el discurso de campaña de Trump puede asustar. Su idea de subir los aranceles o la posibilidad de una nueva eventual guerra comercial con China...

-La percepción es que Trump debiera moderar su discurso. Este triunfo fortalece a la democracia y al sistema electoral americano, porque no pasó nada de lo dijeron que iba a pasar, de disturbios y esas cosas. Estados Unidos es un país tremendamente institucional y me imagino que Trump va a ponderar y va a moderar su discurso.

Pero a ustedes, por ejemplo, que acaban de realizar una inversión relevante en EE.UU., ¿les podría afectar algún cambio relevante en la política comercial?

-No veo que esto vaya a ser un problema para Chile o para quienes han hecho inversiones en Estados Unidos como nosotros. Chile tiene un tratado de libre comercio y un tratado de doble tributación con Estados Unidos que nos protege. Y Trump tiene un programa proempleo y proempresa, que a quienes hayan hecho inversiones en Estados Unidos los va a favorecer, porque son empresas americanas que producen y generan empleo en EE.UU.

Y alza arancelaria, ¿favorecería o perjudicaría?

-Respecto a la política arancelaria, EE.UU. tiene tratados de libre comercio con muchos países del mundo y los aranceles que va a alzar probablemente afecten a China más que al resto del mundo. Pienso que Trump va a querer renegociar el Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) con México, producto del desbalance que existe en manufactura con México.

O sea, su mirada es más bien positiva.

-Esto va a ir decantando en términos más bien positivos. La figura de Trump es controversial, a veces incomoda incluso a sus partidarios, pero el aura del poder modera y pondera, y espero que eso ocurra con Trump. Pienso que es una persona que va a aplicar pragmatismo a su quehacer. Y, por tanto, en el corto plazo, creo que es positivo, y en el largo, está por verse. Si miras la reacción de los mercados, fue positiva en todas partes. En los negocios de ellos, va a ser positivo, porque cuando impulsas medidas proempresa, con mayor desregulación y menores impuestos, generas impulso y desarrollo. Lo hemos visto en muchos países. El último ejemplo virtuoso es Irlanda, que se desarrolló potentemente al reducir la carga de impuesto y de regulación. En la disyuntiva de aplicar impuestos o que haya crecimiento económico, es mejor el crecimiento. Eso es lo correcto.

Arauco: “Hemos crecido, independiente del partido que esté en la Casa Blanca”

Otra de las grandes compañías chilenas que ha ido creciendo en Estados Unidos es Arauco, la filial forestal de Empresas Copec, del grupo Angelini, que posee cinco plantas de paneles en ese país. Al ser consultada por el efecto que creen que podría tener la elección de este martes en sus operaciones, la empresa manifestó que saben “por experiencia directa que Estados Unidos es una economía muy sólida, con un mercado maduro y profundo. Tenemos una trayectoria y una posición de liderazgo en la industria local (somos N°1 en nuestro rubro), donde hemos sido capaces de crecer de forma rentable, independiente del partido que ha estado en la Casa Blanca”.

De hecho, recordaron que en ese país, en la construcción y la remodelación hay una cultura arraigada que demanda un uso intensivo de madera”, por lo que tienen “perspectivas de seguir creciendo y atendiendo a nuestros clientes, con quienes hemos forjado relaciones de confianza”, Recordaron que recientemente la cadena de mejoramiento del hogar The Home Depot eligió a Arauco “Partner of the Year”, “una señal concreta para proyectar un futuro auspicioso en el mercado estadounidense”.