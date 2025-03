Karen Thal: “Las empresas debemos cambiar la cultura de la corresponsabilidad”

En un contexto donde la equidad de género sigue siendo una tarea pendiente en el ámbito laboral, la empresa Buk presentó los resultados de la tercera edición de su Radiografía de las Mujeres en el Trabajo 2025. El estudio ofrece un diagnóstico sobre la situación de las trabajadoras en Chile, visibilizando las brechas salariales, los desafíos en corresponsabilidad y las barreras de acceso a oportunidades de liderazgo.

El evento de lanzamiento incluyó un conversatorio moderado por Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres, en el que participaron Karen Thal, ex presidenta de Icare; Roberto Alvo, CEO de LATAM; Giorgio Boccardo, subsecretario del Trabajo; y Jaime Arrieta, CEO y fundador de Buk. Los panelistas analizaron los desafíos estructurales que afectan a las mujeres en el mundo laboral y debatieron sobre posibles soluciones para reducir las desigualdades.

Entre los hallazgos más preocupantes del informe está la deuda pendiente con la brecha salarial, que sigue siendo una constante. Aunque los salarios tienden a ser más similares al inicio de la carrera, con una diferencia de 10,1% en la generación de los Centennials, esta disparidad se amplía con la edad: 13,7% en millennials y 18,6% en la Generación X.

Además, la maternidad profundiza esta desigualdad. Mientras que entre hombres y mujeres sin hijos la brecha es del 15,9%, en el caso de quienes tienen hijos aumenta a un 23,7%, evidenciando lo que la economista Claudia Goldin ha denominado el Motherhood Penalty: la penalización salarial que enfrentan las mujeres tras convertirse en madres.

Las mujeres en liderazgo tampoco escapan de esta realidad: quienes ocupan roles directivos enfrentan una brecha salarial de 18,5% en comparación con sus pares hombres.

Uno de los temas centrales de la conversación fue la corresponsabilidad y el impacto de la legislación en la equidad de género. Giorgio Boccardo enfatizó la importancia de la reforma del sistema de Salas Cuna, señalando que su aprobación debe ser una prioridad para 2025 y que el presidente Gabriel Boric así se los había planteado. “Sala Cuna es un derecho laboral relevante. Que el sistema político no haya logrado construir acuerdos marca una dificultad política para abordar estos problemas”, dijo el subsecretario refiriéndose a los más de 20 años que lleva el proyecto de ley en el Congreso.

“No podemos seguir posponiendo estos debates, porque en cuatro u ocho años más, en la décima versión de este estudio, nos encontraremos con la misma realidad”, agregó Boccardo destacando la necesidad de generar incentivos que promuevan la contratación de mujeres en un mercado laboral transformado por la pandemia.

Por su parte, Roberto Alvo reflexionó sobre la importancia del compromiso empresarial en la equidad de género, destacando que las políticas de diversidad no deben responder solo a intereses estratégicos, sino a una convicción profunda dentro de las organizaciones. “Si esto no es cultura, si esto no es convicción, la conversación no tiene fondo”, afirmó el CEO de LATAM. “Las empresas no deberían necesitar legislación para avanzar en equidad de género. Esto debería ser parte de su responsabilidad como ciudadanos corporativos”, agregó.

Desde el ámbito empresarial, Jaime Arrieta compartió las estrategias de Buk para fomentar la igualdad de condiciones desde el origen de la compañía, apostando por la flexibilidad laboral y la evaluación objetiva de competencias para evitar sesgos de género en los procesos de contratación y promoción interna. Arrieta utilizó una analogía para explicar lo que le ocurre a las mujeres en su vida laboral: “Las carreras laborales son como una carretera: cuando una familia tiene un hijo, la mujer se estaciona en la berma y el hombre sigue avanzando. Eso tiene que cambiar”, concluyó.

Finalmente, Karen Thal subrayó la urgencia de romper con la realidad que existe en torno a la contratación de mujeres y la necesidad de medir la brecha salarial de manera objetiva. “No son mitos, es la realidad: las mujeres son más caras para contratar, cumplen más roles y están más estresadas. Es urgente cambiar la legislación y la cultura organizacional”, reflexionó. Además, hizo hincapié en el valor de la corresponsabilidad y el poder que tienen las organizaciones hoy para cambiar esta cultura: “cuando un hombre se toma un permiso por sus hijos, muchas veces se le mira raro. Las empresas debemos cambiar la cultura de la corresponsabilidad”.

El lanzamiento de la Radiografía de las Mujeres en el Trabajo 2025 dejó en evidencia que, si bien ha habido avances, aún queda mucho por hacer para cerrar las brechas de género en el ámbito laboral. La urgencia de implementar políticas que fomenten la corresponsabilidad y la equidad salarial sigue siendo un desafío para las empresas y el sector público.