La alianza de Gabriela Luksic con una de las herederas de Swarovski

Gabriela Luksic Fontbona, la menor de los cinco hijos de Andrónico Luksic Abaroa, tiene una nueva socia. Hace menos de un mes, en un negocio relativamente desconocido que controla desde hace una década, Luksic sumó como accionista a otra empresaria de fama y fortuna global: Nadja Swarovski, una de las herederas de la cadena de joyerías y moda austriaca Swarovski. Ambas ahora son socias de una empresa que tiene una tienda de ropa de lujo en la zona de Chelsea, Londres, llamada Really Wild. Luksic cedió el control a Swarovski y desde mediados de marzo comparten directorio.

La menor de la segunda generación de los Luksic tiene 58 años. Está radicada en Suiza desde 2019 y posee doble nacionalidad: chilena y croata. Su nombre en realidad es Marie Gabrielle Luksic Fontbona y es la quinta de los hijos del fundador del grupo económico. Su hermano mayor es Andrónico, seguido por el fallecido Guillermo Luksic Craig. Su padre tuvo otros tres hijos con Iris Fontbona, la actual líder familiar del clan: Paola, Jean Paul, quien cumple 60 años en mayo, y Gabrielle. Los tres Luksic Fontbona registran hoy residencia fuera de Chile: Suiza.

Aunque controla la empresa desde hace una década, Gabriela Luksic asumió recién el 19 de marzo como directora de The Really Wild Clothing. Ese mismo día también entró la segunda de sus cuatro hijos, Florence Evelyn Newman Luksic, de 27 años, quien tiene triple nacionalidad: chilena, británica y croata. Desde diciembre, Florence Newman también es directora de Southben Holdings Limited, la sociedad a través de la cual su madre participa en The Really Wild y que es la matriz de sus negocios. De Southben Holding depende Benares Limited, una firma creada en la isla de Jersey, pero que ahora estará radicada en el Reino Unido.

Benares controla la chilena Petra, un nombre que alude a la ciudad de Jordania, y que desarrolla proyectos inmobiliarios que gestiona vía Puerto + Arquitectura e invierte en fondos orientados a esa misma clase de activos. Petra multiplicó otra apuesta: hace un año entró a Grupo Patio con el 5,2%, pero en la recomposición societaria recién concluida subió al 15,18%. Ahí, Luksic es socia de Eduardo Elberg, Guillermo Harding y su hermana Paola, cuatro años mayor que ella.

Benares, además, maneja otros dos proyectos en Chile de Luksic: el proyecto de conservación Reserva La Fusta, en La Araucanía, y El Olivar de Manatiales, en Ovalle.

Un socio controlador

La vinculación de Gabriela Luksic con The Really Wild tiene una década de antigüedad. Inicialmente ligada a su exesposo, Alexander Newman, en 2013 ella quedó con la propiedad de la empresa y designó como directores a sus asesores principales: el abogado Sven Herlin, socio de Jara Del Favero, y el gerente general de Petra desde hace 13 años, el ingeniero civil industrial José Antonio Weiffenbach.

La boutique atravesó la pandemia y el Brexit y todos sus efectos con dificultades. No es un negocio de altos volúmenes y su propietaria debió hacer sucesivos aportes: los registros en Inglaterra reflejan que año tras año ha aumentado el capital hasta completar 10 millones de libras esterlinas. Al 2022, contabilizaba activos por cerca de un millón de libras y pérdidas acumuladas por más de 5 millones de libras, según los balances firmados por el abogado Herlin. Las ventas anuales bordean el millón de libras.

Una de las tiendas The Really Wild Clothing en Londres.

La difícil marcha del negocio llevó a Luksic a tomar una decisión: invitar a un socio local, estratégico, que tomara el control. Se encargó la búsqueda a una empresa especializada en moda y la candidata con la que se selló el trato fue Nadja Swarovski. A partir de marzo, Swarovski se transformó en la controladora, con el 51% de The Really Wild Clothing Company. El vehículo de inversión de Gabriela Luksic, Southbend Holding Limited, retuvo el 49%. Y en un directorio de cinco integrantes, la nueva socia se quedó con tres asientos, y la chilena, con dos, para Gabriela y su hija Florence. La nueva dueña se instaló en el directorio y puso además a su marido, Rupert Adams, y al abogado George Malcolm Guthrie, ambos británicos.

La idea de las socias es estabilizar y ordenar el negocio y luego hacer crecer a Really Wild, que hoy tiene una sola ubicación y realiza ventas online. “Bienvenido al corazón del distrito de la moda de Londres, donde el estilo y la sofisticación se dan cita en la boutique Really Wild Clothing, de Sloane Square”, se presenta la firma en su página web. Con dos líneas de vestuario, una más orientada a la ciudad, city, y otra más campestre que alude a su nombre, wild, diseña en Londres, fabrica en Portugal y apuesta por materiales nobles y sustentables. Y precios y clientela exclusivos. Un ejemplo: el closet de la princesa Kate Middleton, recogen varias páginas de internet, tiene varias prendas Really Wild.

Nadja Swarovski (53) entró al directorio de The Really Wild y tiene el 51%.

Una socia de lujo

Nadja Swarovski (53) ha sido al mismo tiempo rostro y heredera de la marca que lleva su apellido. Su tatarabuelo Daniel, originario de la región de Bohemia (hoy República Checa), históricamente reconocida por el trabajo en cristal, fundó en 1895 en Tirol, Austria, la joyería que se convertiría un siglo después en una de las más famosas del mundo. Lo hizo para aprovechar la máquina de corte de cristal de gran precisión que había inventado, con la idea de producir “diamantes para todo el mundo”.

Nadja Swarovski se sumó a la compañía familiar justo cuando cumplía un siglo, en 1995, como jefa de Marca Corporativa y Comunicaciones, tras estudiar bachillerato en Artes en la Universidad Metodista del Sur, en Texas, Estados Unidos. Entre sus logros destacan el reposicionamiento de la marca dentro de la industria de la moda como proveedora de cristales de casas de alta costura como Victor & Rolf y Versace, asesorado por el conocido diseñador estadounidense Alexander McQueen. Para ello se inspiró en su abuelo Manfred, quien había trabajado con Coco Chanel y Christian Dior. “Su uso del cristal en sus colecciones marcaron la tendencia para el uso del cristal como ingrediente creativo dentro de la moda”, dice la propia Swarovski sobre McQueen en su miniautobiografía en LinkedIn. Además, amplió la marca de joyas para lanzar hasta las conocidas lámparas de araña Swarovski Crystal Palace en 2002 y la marca de joyería de alta costura Atelier Swarovski, en 2007.

Sumamente conectada en el mundo de la moda, se introdujo en la filantropía mediante fundaciones que llevan su marca. En 2016, recibió la Orden de las Artes y las Letras de Francia y en 2019, un doctorado honorario de la Universidad de las Artes de Londres. A partir de enero del 2022 se hizo socia gerente del fondo de capital privado Pegasus Private Capital. Uno de esos vehículos, Pegasus Capital Bidco Holdings, es el nuevo controlador de The Really Wild. La empresa que une a una Luksic y a una Swarovski.