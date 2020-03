La catastrófica previsión de una consultora australiana: la mayoría de aerolíneas quebrarán para fin de mayo

La pandemia de coronavirus llevará a la quiebra a la mayoría de las aerolíneas de todo el mundo para finales de mayo a menos que los gobiernos y la industria tomen medidas coordinadas para evitar tal situación, advirtió una consultora del sector de la aviación.

Muchas aerolíneas probablemente ya se encuentran en bancarrota técnica o han incumplido significativamente los acuerdos de deuda, dijo la consultora con sede en Sídney CAPA Centre for Aviation en un comunicado el lunes. Las aerolíneas están agotando las reservas de efectivo rápidamente porque sus aviones no están volando y los que vuelan lo hacen a la mitad de su capacidad, señaló.

“Se necesitan medidas coordinadas del gobierno y la industria, ahora, para evitar una catástrofe”, dijo CAPA. De lo contrario, “salir de la crisis será como entrar en un campo de batalla brutal, lleno de víctimas”, dijo.

Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In America

Un vuelo de Delta sale desde el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma vuela casi vacío a JFK el 15 de marzo.

Es probable que la mayoría de las principales operadoras de EE.UU., China y Oriente Medio sobrevivan gracias a la ayuda o el apoyo de los gobiernos a sus propietarios, dijo CAPA.

Las aerolíneas se encuentran entre las principales víctimas corporativas del virus, ya que la pandemia frena el tráfico aéreo. Aerolíneas como American Airlines Group Inc. o Qantas Airways Ltd., de Australia, han reducido su capacidad, mientras que algunas como la sueca SAS AB han despedido temporalmente a la mayoría del personal. Flybe, la mayor aerolínea regional de Europa, ya ha colapsado. Los operadores podrían enfrentarse a unas pérdidas de ingresos de hasta US$113.000 millones este año, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.