La hoja de ruta de Fintual: Apuesta por México y apertura a bolsa de NY antes de que termine la década

Un servicio para que cualquier persona invierta en acciones de Wall Street sin comisión y desde un dólar es lo que acaba de lanzar Fintual. “Acciones” es el nuevo producto de la fintech chilena que es parte de una estrategia para crecer en Chile y en México, donde aterrizaron hace algunos meses para instalar una oficina en el barrio de Polanco, en Ciudad de México.

Un comunicado enviado a través de sus redes sociales y plataformas digitales por esta empresa de asesoría en ahorro e inversiones, explica que Acciones permitirá invertir directo en el S&P 500 y en empresas como Apple, Amazon, AMD, Nvidia, Intel o Netflix. El producto estará disponible para carteras administradas de sus clientes a través de una alianza con el broker estadounidense Alpaca, lo que permite incluir la apertura de una cuenta personal en Estados Unidos, con garantías por hasta US$500.000.

“Hace tiempo estábamos viendo que nuestros clientes querían participar un poco más en las decisiones de inversión y ahora le estamos haciendo avanzar un poquito más. Ya aprendieron. Ya llevan varios años invirtiendo con nosotros. Ya hemos creado una herramienta y ahora están dando un paso más en la decisión de qué hacer con su patrimonio”, comenta desde México Pedro Pineda, el CEO de esta startup, quien insiste en que no cobrarán por el servicio. “Nuestro negocio sigue siendo la inversión pasiva, pero queremos dar acceso a la compra de estas acciones y ver cómo funciona”, dice.

Con respecto a la gran volatilidad de este tipo de instrumentos, especialmente ahora que estamos en un panorama económico complejo, el CEO de Fintual agrega: “No buscamos que la gente empiece a jugar al casino, si no que pruebe cómo funciona. Nuestra tesis es que a mediano plazo se van a dar cuenta de que dejar el dinero tranquilo es la forma en que más rentabiliza”. Pineda cree que el hecho de no tener comisión generará un alto impacto en la industria financiera. Pero, además, Acciones tiene otro objetivo: “Lo vemos como una forma de atraer más personas a Fintual, para que vean cómo funcionan las inversiones. Incluso, creemos que con esto, más otros factores, nuestro número de clientes va a crecer a doble dígito mensualmente”, explica.

La apuesta por México

La fintech acaba de lanzar Fintual Kids (inversiones para niños), están implementando el homólogo del APV en México (PPR) y ahora el producto Acciones. “Tratamos de que la contingencia económica no nos detenga. Por otro lado, tenemos nuestro fondo Very Conservative Streep (nombre derivado de la actriz Meryl Streep y el más conservador) que combate la inflación, entonces, en un panorama donde el dinero se está devaluando y el mercado está volátil, dónde invierto está siendo un tema”.

Pedro Pineda se refiere también acerca de la hoja de ruta para 2023 y los próximos años. “Nuestro plan es hacer una apertura a la bolsa (de EE.UU.) antes del fin de esta década y esa es la razón por la que estoy viviendo en México. Chile es un súper buen país, pero en términos de tamaño, requerimos un mercado más grande. Estamos haciendo una apuesta fuerte por nuestro crecimiento en México”, señala.

En relación a nuevas rondas de inversión, por el momento no está en los planes. Hace un año, Fintual logró levantar US$39 millones en una ronda liderada por Sequoia Capital, los mismos que han invertido en otras empresas latinoamericanas como Despegar.com, Rappi y Nubank. Justamente, el objetivo de esa inyección de capitales es aumentar la presencia en el país norteamericano. “No estamos detrás de una ronda de inversión ni para este año ni el otro, aunque, claro, podría pasar. En general, son los inversionistas que se acercan, ven nuestros números y se sienten atraídos. Pero la verdad es que estamos más enfocados en hacer crecer nuestros clientes”.

Por el momento, en Chile sigue estando la mayor parte del negocio de Fintual, con 100 personas trabajando en nuestro país, mientras que en México lo hacen 50. Sin embargo, esta fintech tiene un sistema en que una parte importante de los trabajadores viaja de un país a otro. De hecho, desde la oficina en Ciudad de México, Pineda muestra a través de videoconferencia cómo a sus espaldas se encuentra una vivienda para alojar a los trabajadores chilenos que viajen a ese país. Y en Chile tienen un departamento para el mismo objetivo. “Pero a mediano y largo plazo, México será más significativo que Chile. El mercado mexicano es de 30 millones de personas, en el cual queremos crecer a doble dígito. Si no lo logramos, detenemos las imprentas para pensar en el nuevo foco”, asegura el cofundador de esta startup.

Y en este camino, mantener la cultura de Fintual no ha sido algo fácil. “México es un Chile más intenso. La gente es mucho más simpática, la comida es más rica y el tráfico es peor. Culturalmente, se parecen harto ambos países. Más que Argentina o Perú que están al lado. Chile es como el hermano menor aplicado y México es como el hermano mayor con más impacto. Como sea, hay diferencias. Al ser más amables, cuesta mucho entender qué están pensando realmente los mexicanos. Les es muy difícil decir que no. Nosotros tenemos una cultura de decir no rápido”. Por eso decidieron poner una gerente general mexicana. Incluso, los trabajadores de México crearon un manual que describe cómo comportarse en Chile.

Con respecto a la temperatura actual en el mundo de las startups, Pineda opina que las bajas tasas del 2020 y 2021 hicieron “que hubiese mucho dinero buscando oportunidades. Ahora que las tasas subieron, esos inversionistas se detuvieron y prefieren esperar, saliendo del riesgo. Eso ha impactado bastante a la industria de capital de riesgo. Se le está exigiendo a las startups números más grandes que los que te da un banco. Eso ha hecho que muchos fondos que estaban haciendo turismo en la inversión de riesgo se detuvieran”, concluye Pedro Pineda, quien agrega que “el mercado de las startups se está ajustando y se están quedando lo que saben bien hacer esta pega”.