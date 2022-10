La mantención del teletrabajo sería clave para mejorar la equidad de género en las empresas

Los sectores financiero y de salud se incorporaron a la 7ª versión de los Premios Impulsa, los cuales son organizados mediante una alianza entre Fundación ChileMujeres, PwC Chile y LT PULSO, con el objetivo de visibilizar a las empresas con los mejores indicadores de género de su rubro. Así, estas categorías se sumaron a otras cinco: Consumo; Industrial, Construcción e Inmobiliario; Retail; Transporte y Telecomunicaciones y Utilities.

Para llegar a los ganadores del 2022 -que esta vez fueron Bupa Chile, Seguros Vida Security Previsión, SQM, Forus, Plaza S.A., Empresas La Polar, Latam Airlines Group y Esmax Distribución- se estudiaron a las 200 empresas más grandes del país, por ingresos, que reportan a la CMF, las que se analizan en base a otras de su mismo sector, siendo las ganadoras líderes de su respectivo rubro. Esto, basado en la Norma de Carácter General 386, que es la que regía para este tema el año pasado.

La metodología de Impulsa 2022, contempló como factor de análisis, el porcentaje de participación de las mujeres en las organizaciones, calculado en base a la proporción de mujeres trabajadoras sobre el total de trabajadores de la compañía. La información corresponde al período enero-diciembre de 2021.

Con los datos frescos del análisis, Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva Fundación ChileMujeres y Gonzalo Schmidt, socio PwC Chile, explican cómo el tema de inclusión y equidad cada vez crece más en las compañías. “Como aún no se recuperan los empleos a los niveles prepandemia como mostramos en Zoom de Género (el informe laboral mensual de OCEC UDP y ChileMujeres), este año evaluamos exclusivamente la participación de mujeres sobre el total de personas en la empresa. Las empresas que más destacaron este año respecto al promedio de su rubro, fue Forus del sector “Consumo” con una participación de mujeres del 58% cuando el promedio del rubro es del 30% (28% sobre) y Plaza, con 52% de mujeres cuando su rubro “Industrial, construcción e inmobiliario” tiene un promedio de tan solo 21%”, explica Jünemann.

¿Cuál es la principal evolución que muestra la última versión del ranking, en comparación con años anteriores?

Francisca Jünemann: “Si comparamos la participación de mujeres en las empresas ganadoras de este año y las de cinco años atrás, en el rubro “Utilities” vemos del 2017 al 2022 un retroceso del 7%. En los demás sectores, las cifras mejoran. La empresa reconocida del sector “Industrial, construcción e inmobiliario” es la que más ha aumentado la participación de mujeres, con 27% en el 2017 y 52% este 2022, es decir, 25 puntos más. También vemos un aumento significativo en estos cinco años de mujeres en las empresas ganadoras del rubro “Consumo”, donde el 2017 la empresa ganadora tenía el 43% de mujeres y este año, la reconocida en este sector tiene 58%, es decir 15% más”.

Gonzalo Schmidt: Desde la primera versión del premio (2017) hasta la fecha, hemos visto pequeños, pero destacables avances en casi todas las industrias, a excepción del rubro “Utilities”. Los distintos sectores evaluados han registrado mejoras en cuanto a participación de mujeres al interior de las organizaciones, sobresaliendo industrias como “Consumo” e “Industrial, construcción e inmobiliario”. En ese sentido, los resultados del Premio Impulsa 2022 nos ponen muy contentos, ya que las empresas reconocidas tienen una proporción de mujeres contratadas superior al promedio nacional. Si bien como país estamos al debe en materia de equidad de género en el mercado laboral, estas empresas demuestran que sí es posible integrar a más mujeres al mundo del trabajo y que ello propicia equipos más diversos e inclusivos.

¿De qué forma los cambios en la legislación ha influido en los resultados?

F. J.: La ley de teletrabajo, sin duda, fue un avance que puede haber impactado positivamente en los resultados. Por eso es importante que el teletrabajo se mantenga, no se debe involucionar a la etapa prepandemia exigiendo la presencialidad total. Pero su permanencia, a su vez, debiese ser parcial, no total. El teletrabajo total sin asistencia presencial ojalá se mantenga solo por necesidades familiares o personales excepcionales, porque en ChileMujeres tenemos la convicción que el teletrabajo total provoca un rezago importante en el desarrollo laboral de las mujeres. Mientras que la permanencia del teletrabajo parcial es fundamental y no se debe retroceder. Es importante que las empresas pregunten a las personas cuáles son sus necesidades para adaptar las condiciones laborales espaciales y temporales a ellas.

G.S.: Es probable que la ley de teletrabajo haya influido en estos resultados. Consideramos que se trata de una legislación positiva que, si bien surgió en el contexto de la crisis sanitaria, debería continuar vigente a largo plazo para que así muchas personas -en especial quienes son madres y padres- puedan mantener la posibilidad de trabajar desde sus hogares a tiempo parcial. Sin embargo, debemos entender que la equidad de género a nivel laboral requiere no solo de una legislación robusta, sino que por sobre todo, de un cambio cultural y social.

¿Cómo la pandemia y -de alguna forma- prácticas como el teletrabajo o el trabajo híbrido han influido en los resultados obtenidos por Premio Impulsa?

F. J.: El teletrabajo parcial y no total como modo de trabajo que trascienda la pandemia, debe ir acompañado de la aprobación urgente de una ley de sala cuna universal con bono compensatorio si el niño o niña debe quedarse en la casa por salud, lugar geográfico aislado o trabajos de noche de la madre o padre, tal como es hoy. Por favor, que las y los legisladores, Poder Ejecutivo y Legislativo, se pongan de acuerdo ahora en este proyecto esencial para las oportunidades laborales de las mujeres. No podemos tener una norma como el artículo 203 del Código del Trabajo que solo da derecho a sala cuna a las mujeres que trabajan en empresas con 20 o más mujeres contratadas, que encarece y desincentiva su contratación, y que no contempla al padre. Lo venimos pidiendo y trabajando hace tanto tiempo…¡y aún nada! Esto es muy preocupante, porque como hemos mostrado en Zoom de Género, el grupo más rezagado en la recuperación del empleo a los niveles prepandemia es el compuesto por mujeres con niñas y niños en edad preescolar en el hogar.

G.S.: Creemos que la ley de teletrabajo ha influido directamente en los resultados. El equilibrio trabajo-familia es un aspecto en el que debemos avanzar fuertemente, a nivel legislativo y cultural. Es bien sabido -y así lo demuestran distintos estudios- que las mujeres, por lo general, se llevan la mayor carga por tareas domésticas y de cuidado. Por ello es que regular el trabajo a distancia es una medida muy acertada que, si bien requiere mejoras, ha contribuido en forma significativa a la integración laboral femenina, sobre todo en estos tiempos.

¿Qué áreas o industrias aún están al debe con respecto a inclusión y diversidad?

F. J.: En varios rubros de las empresas estudiadas para esta versión del Premio Impulsa, vemos una pobre participación de mujeres. En “Commodities” solo 16%; en “Industrial, construcción e inmobiliario”, un 21%; en “Transporte y telecomunicaciones”, un 23%; “Utilities”, un 24%, y “Consumo”, un 30%. Así, los únicos rubros -del universo de organizaciones estudiadas para esta versión del premio- con buena participación femenina son “Banca, instituciones financieras y seguros”, con 55%; “Retail”, con 58%, y “Salud”, con el 71%. Por eso este premio, que destaca a las empresas por rubro con mejores indicadores de género, es tan importante: porque demuestra que en organizaciones del mismo sector es posible mejorar la contratación de mujeres y su desarrollo. Buscamos visibilizar a las empresas ganadoras para que aquellas que están en el promedio de su rubro o debajo de él, se animen a seguir el camino de las reconocidas.

G.S.: Sin duda, la pandemia ha deteriorado fuertemente el mercado laboral local; no obstante, para las mujeres el impacto ha sido muchísimo mayor. Según nuestro estudio Women In Work Index 2022, un mayor desempleo femenino y una mayor proporción de mujeres que abandonan el mercado laboral debido a la crisis sanitaria han producido un retraso en el progreso hacia la igualdad de género en el trabajo en al menos dos años entre los países de la Ocde. Además, Chile se mantiene en el puesto 31 del ranking elaborado por este informe, que analizó a 33 países de dicho organismo. Este estudio estima también que Chile podría ser -junto a México e Italia- una de las naciones más beneficiadas, desde el punto de vista del crecimiento del PIB, si su tasa de empleo femenino aumentara hasta igualar la de Suecia, uno de los territorios mejor posicionados en el ranking, con una tasa de empleo femenino del 67%. En este punto, los tres países mencionados acumularían las mayores ganancias potenciales en términos porcentuales (cerca del 30%).