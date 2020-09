La startup de NotFronteras: cómo The Not Company está conquistando al epicentro mundial de capital de riesgo y a los consumidores

La pandemia no ha sido tema para las startups chilenas símbolos este año. Primero fue Cornershop, que acaparó las miradas del sector luego de la exitosa operación con Uber -y posterior alianza con Cencosud- y ahora es el turno de The Not Company (NotCo).

La empresa enfocada al sector food tech y fundada por Karim Pichara, Pablo Zamora y Matías Muchnick, acaba de cerrar una ronda de financiamiento por US$85 millones, sumando así un total de US$118 millones en capital recaudado, la cifra más alta de inversión extranjera para una startup chilena.

A la lista de inversionistas que ya tenía, como Bezos Expedition (del CEO de Amazon Jeff Bezos), IndieBio, Maya Capital, Humboldt Capital, The Craftory y Kaszek Ventures, se le sumaron L Catterton, la firma gigante de capital de riesgo General Catalyst y el fondo de inversión Future Positive, del cofundador de Twitter, Biz Stone.

“Estamos trabajando esta ronda de financiamiento en los últimos cinco meses, algo que nos tocó en plena pandemia. Esto partió en San Francisco, con los mejores inversionistas de Silicon Valley”, dice Matías Muchnick, CEO y uno de los tres cofundadores de NotCo.

Además, reconoce que Biz Stone quedó muy entusiasmado con esta startup, algo clave en el levantamiento de capital: “Fue muy buena la interacción con Stone. Comió nuestros productos y quedó realmente impactado con lo que hacemos, versus lo que ya estaba viendo en Estados Unidos. Él conoce muy bien el área de alimentación. Le pareció que realmente NotCo podía cambiar la industria en Latinoamérica y el mundo entero. Eso nos permitió dar un salto muy importante en la valoración de nuestra tecnología”, y concluye: “Para Biz Stone lo que tiene NotCo no lo tiene nadie más”. Incluso, tras la reunión con Stone, parte del equipo celebró con sus mismos productos (ver fotografía).

Lo que viene

De acuerdo a TechCrunch, esta operación valora a la empresa chilena en unos US$300 millones, cifra equivalente a lo que vale Blumar o la Clínica Indisa. Por eso la movida de los creadores de los productos NotMayo, NotMilk, NotIcecream y la recién lanzada NotBurguer, se escuchó en muchos rincones del orbe. Justamente, uno de los objetivos de esta empresa, que tuvo su primera oficina y fábrica en Av. Quilín (comuna de Macul), es conquistar el mercado mundial, partiendo por América Latina y Estados Unidos. Todo, gracias a la aplicación de un algoritmo denominado como “Guiseppe” que permite mezclar miles de ingredientes vegetales y crear productos similares a los originales en sabor, pero más sanos. (ver recuadro).

“El primer foco de esta inversión es consolidar nuestra posición número uno en América Latina en la categoría food tech, por lo que habrá muchos recursos en la amplificación del portafolio de productos, de canales y de partners como ha sido Burger King en Chile. También vamos a extender la línea con nuevas inclusiones como queso, yogurt y pollo. Para qué hablar de las hamburguesas…¡Ha sido impresionante como las hemos vendido! ¡Más de diez veces lo planificado! Y eso que solo estamos con ellas en una cadena (Cencosud)”, comenta.

Además, a su presencia en Chile, Argentina y Brasil, están planificando abrir el 2021 en Perú, Colombia y México. Y por supuesto, Estados Unidos. De hecho, tal como lo adelantó PULSO hace unas semanas, Muchnick estaba en pleno proceso para instalarse en Silicon Valley, precisamente con el horizonte de comenzar a vender en ese país. “Estamos reclutando lo mejor y creo que en noviembre o diciembre de este año ya estaremos en las góndolas de los supermercados. Las oportunidades que nos abre EE.UU. son increíbles. Creo que no hay ninguna compañía en la historia en Chile que tenga las oportunidades que tenemos nosotros en el mercado norteamericano”, dice el CEO de The Not Company.

Otro objetivo de esta inyección de capitales es mejorar aún más la tecnología. “Estamos invirtiendo un montón en la creación de laboratorios top de línea, con maquinaria que nunca antes se ha visto en la industria de los alimentos y con un talento que ninguna compañía sudamericana ha logrado. Tenemos gente del MIT, de Harvard, Stanford, de Israel, Japón, China e India, entre otros países”.

Efecto Covid

Según Muchnick, en los últimos meses han crecido casi cinco veces más que el año pasado. ¿La razón?: “El consumo de nuestros productos y la adquisición de nuevos consumidores ha sido tremendamente catalizada por el covid. Hoy se está generando esta reconexión con los alimentos, su impacto medioambiental y la eficiencia en el desarrollo de la nutrición. Como consumidores estamos más conectados que nunca con lo que comemos y quién hace lo que comemos”, señala Matías Muchnick.

Además, el cofundador de la startup chilena cree también que el encierro en las casas está cambiando los hábitos. “Antes andábamos apurados y comíamos una ensalada para seguir trabajando. Hoy tenemos que cocinar dos o tres veces al día, como todos los mortales y conocemos mejor los ingredientes, lo que ayuda mucho, porque ha bajado el escepticismo hacia los productos vegetales, que tenían una connotación de caros y malos. Ahora, son competitivos y extremadamente ricos”, concluye.

-Revisa la explicación de qué es NotCo en entrevista en el siguiente video (enero 2019):

https://www.latercera.com/pulso/noticia/notco-nuevo-algoritmo-la-comida/471945/

Con lo más granado de Silicon Valley

Entre los nuevos inversionistas se cuenta L Catterton, reconocido como el grupo de capital privado centrado en el consumidor más grande del mundo. Con sede en Connecticut y fundada en 1989, ya cuenta con inversiones entre US$40 millones y US$75 millones en América Latina. Los gimnasios Biotech con presencia en Chile, las salsas mexicanas Cholula y los vinos argentinos Luigi Bosca y Susana Balbo, son parte de sus inversiones actuales.

“Nuestra investigación patentada descubre segmentos atractivos y de alto crecimiento basados en la demografía, los comportamientos, las creencias y la economía de los consumidores en constante cambio”, es lo que asegura L Catterton a las empresas donde invierte.

Mucho más joven es Future Positive, la compañía de venture capital liderada por Biz Stone, cofundador de Twitter, que recién se presentó ante la SEC en marzo de este año, según lo consignado por el portal The Information. Con sede en San Francisco, tiene mucha más cercanía a Silicon Valley gracias a la red de Stone. Aunque conocido principalmente por su red social de microblogging, en su historial se cuenta a Blogger, que más tarde vendió a Google; Jelly, vendida a Pinterest; y Medium, otra reconocida plataforma de blogs que aún tiene en su poder.

Guiseppe, el ingrediente fundamental de los alimentos

Guiseppe es el nombre del algoritmo creado por NotCo, capaz de generar fórmulas de alimentos conocidos basándose sólo en ingredientes vegetales, imitando el sabor y la textura de alimentos a replicar. Fue creado a partir de un algoritmo de Inteligencia Artificial que busca patrones que ocurren en el comportamiento de plantas y alimentos tradicionales. Así, detecta cuáles son las plantas que deberían combinarse para generar el sabor y la textura deseados.

“Pero hay un desafío adicional: todo el proceso de producción tiene que ser absolutamente sustentable”, dice Muchnick.