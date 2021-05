Las cifras del Hotel Ritz tras la pandemia

Ahora que está en venta, los inversionistas que han puesto sus ojos en el exclusivo hotel Ritz Carlton analizan sus números. La entidad es controlada por el Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras, que gestiona LarrainVial y que reúne otros tres activos: los hoteles Crowne Plaza, el Sheraton y el Intercontinental. La pandemia golpeó a Inversiones Hoteleras y pasó de facturar US$ 72 millones en 2019 a US$ 16 millones en 2020. Hasta antes de la pandemia, el hotel que registraba más ventas era el Sheraton, con US$ 23 millones en 2019. Pero no es el más rentable: su Ebitda fue de US$ 5,9 millones en 2019, con un margen sobre ventas del 25%. El Ritz y el Intercontinental, en cambio, registraron márgenes del 33% y el Crowne Plaza, de tan solo el 21% en el año del estallido social. Todo eso fue antes de la pandemia, que cerró países, ciudades y hoteles.

En 2020, las ventas de Ritz ascendieron a US$ 5,6 millones, cayendo estrepitosamente desde los US$ 18 millones del año anterior. El mejor ejercicio había sido 2018, con una facturación de US$ 20,5 millones. De todos los hoteles fue el único con Ebitda positivo en el año de la pandemia: aunque fueron casi US$ 300 mil, sobre ventas fue un 5%. El 70% de sus ingresos provino del cobro de las habitaciones, y un 20%, de comidas y bebestibles. El hotel tiene 205 habitaciones.

El fondo gestionado por LarrainVial puso en venta el Ritz y encargó su comercialización a CBRE, un proceso que se estima concluirá en octubre. CBRE envió el teaser de la venta de 100 potenciales inversionistas internacionales y 21 locales. Según reportó en mayo a sus aportantes LarrainVial, CBRE encontró alto interés entre inversionistas institucionales, familias de alto poder adquisitivo e inversionistas hoteleros y ya contaba con 51 acuerdos de confidencialidad para participar: 16 grupos locales y 25 internacionales.

El fondo de LarrainVial compró en 2013 el Ritz Carlton, el Crowne Plaza y el Intercontinental: por los tres pagó ese año US$ 230 millones. En 2016 agregó el Sheraton Santiago, por el que pagó otros US$ 95 millones. Según su informe trimestral al cierre de 2020, una tasación de Colliers fijó un valor de US$ 79 millones para el Ritz.