Las definiciones de los candidatos a constituyentes ligados al mundo empresarial

René Merino, candidato por el distrito 25 de la Región de Los Lagos: “Impulsaré la regionalización. Ya está bueno que Santiago deje de ser Chile”

René Merino Foto: Alejandra De Lucca V

”La nueva Constitución debe ser la casa que nos cobije a todos”. Esa es la visión que tiene el empresario y candidato independiente apoyado por Evopoli, René Merino para competir por el Distrito 25 (que incluye 13 comunas de la Región de Los Lagos).

Merino, si bien asegura que es difícil determinar los elementos que deben obligatoriamente estar en la nueva Carta Magna, sí sostiene lo importante que es poner foco en educación, salud, regiones y en hacer del Congreso una instancia en donde impere la Constitución por sobre cualquier tendencia política.

¿Qué lo motivo a participar del proceso constituyente?

-Lo hice porque me parece que este proceso es el más importante que hemos enfrentado como país en los últimos 30 años. Creo que la carta fundamental debe ser la casa que nos cobije a todos y por eso decidí inscribirme. Nunca antes había tenido cargo de elección popular, pero creo que es fundamental que la política se renueve, y quizá eso también me motivó, creo que debe haber gente distinta.

¿De ser elegido, cuál sería su sello como constituyente?

-Si resulto elegido, voy a impulsa la regionalización, porque ya está bueno que Santiago deje de ser Chile, las regiones deben tener mayor relevancia. Por otro lado, para mí hay temas muy importantes y sobre los cuales quiero abocarme, entre ellos está la educación, como base de la sociedad y la salud.

¿Qué elementos deberían estar presentes en la nueva Carta Magna?

-Es una pregunta imposible de responder por la complejidad del texto, ya que de cierta forma abarca todos los elementos de la vida en sociedad. Lo que sí creo es que no debemos transformarla en un libro difícil de comprender, la idea es que sea simple, corta, clara y que establezca los lineamientos del camino que tiene que seguir el país en el futuro. Sin perjuicio de todo esto, creo que la Constitución tiene que hacerse cargo de buscar los mecanismos que obliguen al Congreso a legislar desde la Carta fundamental.

¿Qué espera del proceso constituyente?

-Espero es que sea un proceso justo y de diálogo profundo donde nos podamos sentar a conversar entre todos por el bien del país. Para eso es necesario dejar a un lado los partidismos e intereses personales y la mezquindad. Creo que clave es anteponer los intereses de un país.

¿Cómo ve sus posibilidades de ser constituyente por el distrito al que postula?

-Considero que ganar un escaño será difícil por la cantidad y lo dura de la competencia. No obstante a eso, creo que si uno se inscribió hay que dar la pelea.

Ítalo Zunino, candidato por el distrito 21 de Región del BioBío: “Hay que reivindicar a los pueblos originarios. Es el momento de arreglar una deuda histórica”

Como una oportunidad para poner fin a una deuda histórica con los pueblos originario y avanzar hacia una Constitución más inclusiva y pensada en el Chile del futuro. Esa es la mirada sobre el proceso constituyente que tiene el vicepresidente de Evopoli, Ítalo Zunino, quien además de ser empresario agrícola, también se disputará el escaño del Distrito 21 (que incluye 22 de comunas de la Región del Biobío) por la lista de ChileVamos el próximo 11 de abril.

Zunino también ve un espacio para hacer una reforma profunda al Estado y modernizarlo.

¿Qué lo motivó a participar del proceso constituyente?

-Me inscribí porque estaba convencido de que Chile necesitaba una nueva Constitución que fuera legítima en su origen, inclusiva y respetada. Creo que esta es la oportunidad para quienes como yo, queremos hacer una contribución al país.

¿De ser elegido, cuál sería su sello como constituyente?

-Si logro ser constituyente, mi foco es tratar de impulsar una Constitución que aunque liberal, también sea inclusiva y nos permita enfrentar el mundo que viene. Creo también que es muy relevante reivindicar a los pueblos originarios. Es el momento de arreglar una deuda histórica que el país tiene con ellos.

¿Qué elementos deberían estar presentes en la nueva Carta Magna?

-Creo que la idea de reformar el Estado es uno de los elementos que necesariamente se tiene que abarcar en la nueva Carta fundamental, porque nada hacemos con una nueva Constitución sin un Estado Moderno. Creo también que es necesario abordar temas como el medio ambiente, la inclusión, el cambio tecnológico. Debemos tener un texto con una mirada abierta, si prejuicios y siempre pensando en el futuro.

¿Cómo ve sus posibilidades de ser constituyente por el distrito al que postula?

-Esperaría ganar en el distrito donde me crié, porque siempre he tenido el pie en la zona del Biobío. Creo traer ideas novedosas, la visión, el carácter y las capacidades para ser un aporte para este proceso que viene. Sobre las posibilidades como tal, eso lo veremos en el proceso que se viene, yo solo espero que sea una campaña justa.

¿Qué espera del proceso constituyente?

-Espero que esta sea la instancia en la que podamos reconstruir esa capacidad que tenía este país de dialogar, y encontrar una base común sobre la cual trabajar. Espero que el proceso permita que la gente que cree en la democracia pueda crear estas instancias de participación.

María Vesperinas, candidata a la constituyente por el distrito 25 en la región de Los Lagos: “Percibo que a la política le falta renovación”

Para María Vesperinas, candidata independiente apoyada por Evopoli para el Distrito 25, (que incluye 11 comunas de la Región de Los Lagos, entre ellas Osorno), lo principal es cambiar el eje de la discusión política, para que en vez de que se enfoque en personas o partidos, se pueda más bien establecer visiones conjuntas y el camino para lograrlas.

Para la también expresidenta de la sede de Osorno de Cámara Chilena de la Construcción, es importante mirar la nueva Constitución como un todo y simplemente como “un conjunto de demandas y derecho”.

¿Por qué decide participar del proceso constituyente?

-Decidí involucrarme en este proceso porque en mis años de trayectoria gremial he visto todo lo que se ha avanzado, pero también todo lo que nos falta por hacer, y percibo que a la política le falta renovación. Mi impresión es que las malas prácticas, aquellas que se alejaron del bien común o de mejorar los servicios públicos, son los que nos llevaron a la actual crisis de credibilidad y confianza.

¿Si es elegida, cuál será su sello?

-Espero, y así me comprometo, a que este proceso sea un debate de ideas y proyectos. Lo peor que podría pasarnos es desaprovechar esta instancia histórica de repensar nuestras estructuras rectoras. Me sentiría feliz si logramos cambiar el eje de la discusión y en vez de referirnos a personas o partidos, podamos establecer un camino conjunto.

¿Qué elementos deberían estar presentes en la nueva Carta Magna?

-De ser electa como constituyente, mi foco será pensar el texto como un todo orgánico y que no sea un conjunto de demandas o derechos. Creo que la Constitución debe sentar las bases para un Estado moderno, ágil, eficiente y que sea detonante de las iniciativas de cada cual, velando por el juego justo.

¿Cree que resulte electa?

-La Constitución debe asegurar un adecuado marco de estabilidad, pero debe tener igualmente la capacidad de adaptarse a las contribuciones que harán las generaciones futuras. Sin embargo, pienso que debe mantenerse siempre un modelo de Estado Democrático de Derecho.

Bernardo Fontaine, candidato por el distrito 11: “La Constitución debe obligar al Estado a impulsar el crecimiento y el emprendimiento”

Lo había descartado, pero el jueves lo llamaron desde RN para incorporarlo como independiente. El viernes respondió afirmativamente, y Bernardo Fontaine fue inscrito por el distrito 11, La Reina, Peñalolén, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.

Considera que su sello es su profesión, porque no hay muchos entre los postulantes. “Soy independiente, economista del mundo real, empleado y desempleado, emprendedor exitoso y fracasado, padre de familia, cree una Fundación que apoyar a las Hermanas del Buen Samaritano, he sido actor en acuerdos nacionales, y he impulsado plataformas y fundaciones para incorporar a los ciudadanos corrientes al debate público”.

¿Qué lo motivó a postularse?

-Me parece esencial que cuando la gran mayoría de los problemas que tenemos tienen un fuerte componente económico haya economistas dentro de la discusión constituyente para asegurarnos de generar una Constitución que permita el progreso de todos. Hay que conversar sobre el modelo de sociedad en el que queremos vivir: a mi me gustaría vivir en una sociedad más libre, más justa, en la cual las personas tuvieran más posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida sin que el Estado o los políticos o empresas o instituciones los coarten.

¿Qué aspectos económicos de la actual Constitución mantendría?

-Palabras más o palabras menos, creo que están bien situados el derecho de propiedad, la defensa de la libre competencia aunque sería más activo, la mantención de la iniciativa de gasto en manos del Ejecutivo, y la autonomía del Banco Central.

¿Y qué aspectos reformaría?

-La Constitución debe obligar al Estado a impulsar el crecimiento, el emprendimiento y la libertad de trabajo. También incorporar la obligación de que los gobiernos resguarden la responsabilidad fiscal, porque tan importante como incorporar derechos sociales que den mayor protección y seguridad a los chilenos, es asegurarse que haya disciplina fiscal para que no caigamos en una argentinización. El Estado debe entregar una red social potente de protección y libertad de elegir, e invertir la moneda y que los sean los ciudadanos quienes tengan un grado de control sobre los gastos del Estado y las autoridades.

Arístides Benavente: “Las constituciones no guían a las sociedades, sino que las siguen, y la nuestra cambió”

15.09.2020 ENTREVISTA AL EMPRESARIO ARISTIDES BENAVENTE FOTO: JUAN FARIAS

Tres son los ejes de acción con los que espera aportar en el proceso constituyente, el empresario y socio de Komax (firma que representa en Chile a marcas como Polo, The North Face y GAP), Arístides Benavente, quien se medirá como candidato independiente con el cupo de la UDI en la lista de Chile Vamos por el Distrito 27 ( que lo integran 10 comunas de la Región de Aysén). Para él lo relevante es poner foco en las personas; la creación de empresas y el medio ambiente. Dice que Chile cambió y que la nueva carta magna debe ir en ese sentido.

¿Por qué participó de este proceso?

-Decidí postularme como constituyente por Aysén porque hace mucho tiempo llevo impulsando desde mi ámbito -el de los negocios- que hay que hacer las cosas de forma diferente. Yo creo que Chile cambió, tenemos un país distinto, muy diverso, muy informado y con una población que quiere participar y eso es lo que más me motiva a ser parte de ese cambio.

¿Qué espera del proceso?

-Tenemos que hacer una nueva Constitución que nos represente a todos, ese es el gran desafío. Es importante entender que las constituciones no guían a las sociedades, sino que las siguen, y nuestra sociedad cambió. Necesitamos acomodar el marco institucional para que toda esa diversidad se sienta representada y tenga las mismas garantías de igualdad de oportunidades.

De ser elegido, ¿Cuál sería su aporte?

-Mi aporte a la Constitución, más allá del contenido, también estará en la forma. En general mis preocupaciones y ganas de aportar a la Constitución van en la misma dirección y están en tres grandes pilares. En primer lugar, las personas, puestas en el centro de esta nueva Constitución, garantizando sus derechos sociales. En segundo lugar, el emprendimiento, como motor del desarrollo y de la movilidad social, que permite contar con regiones más autónomas. Y por último, pero no menos importante, el cuidado y la conservación de la naturaleza para las futuras generaciones.

¿Cómo ve sus posibilidades de ser electo?

-Estoy trabajando con todo para ganar pero al final eso lo van a decidir libremente los ayseninos en las urnas.