Las ganancias de Goldman Sachs se duplicaron con creces en el segundo trimestre, impulsadas por la suscripción de deuda y el comercio de renta fija, pero los resultados cayeron respecto de un excelente primer trimestre en el que el gigante de Wall Street informó sus mayores ganancias desde 2021.

La resiliencia de la economía estadounidense ha dado a los ejecutivos corporativos la confianza para realizar adquisiciones, ventas de deuda y ofertas de acciones.

Las ganancias de Goldman Sachs se duplican durante el segundo trimestre, pero no logran replicar su buen arranque de año

“Estamos satisfechos con nuestros sólidos resultados del segundo trimestre y nuestro desempeño general en la primera mitad del año, lo que refleja un sólido crecimiento interanual tanto en Banca y Mercados Globales como en Gestión de Activos y Patrimonio”, dijo el CEO David Solomon en un comunicado.

Las ganancias fueron de US$ 3.040 millones, o US$ 8,62 por acción, para los tres meses finalizados el 30 de junio, en comparación con US$ 1.220 millones, o US$ 3,08 por acción, un año antes, dijo el banco el lunes.

Las ganancias del mismo trimestre del año anterior también se vieron afectadas por las amortizaciones relacionadas con GreenSky, su antiguo negocio de tecnología financiera que Goldman vendió desde entonces.

Las comisiones de banca de inversión aumentaron un 21% hasta los US$ 1.730 millones en el trimestre. Las comisiones obtenidas por asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A) aumentaron un 7%, mientras que la suscripción de deuda y acciones aumentó un 39% y un 25%, respectivamente.

Los ingresos por operaciones de renta fija, divisas y materias primas (FICC) aumentaron un 17%, impulsados por la financiación FICC, que otorga préstamos a inversores institucionales y otros. Los ingresos por operaciones de renta variable aumentaron un 7%.

JPMorgan Chase y Jefferies Financial también registraron un sólido desempeño en sus divisiones de banca de inversión. Los ingresos de la banca de inversión global aumentaron un 17% a US$ 41.600 millones en el primer semestre del año, según mostraron los datos de Dealogic.

Las ganancias de Goldman Sachs se duplican durante el segundo trimestre, pero no logran replicar su buen arranque de año

Luego del fracaso de una incursión en la banca de consumo, Goldman se ha vuelto a concentrar en sus pilares tradicionales: la banca de inversión y el trading.

Los inversionistas han apoyado la medida, impulsando las acciones del gigante de Wall Street un 24,4% en lo que va de año, en comparación con las de sus rivales Morgan Stanley a 11,6% de ganancia y JPMorgan Chase, una subida del 20,5%.

Las acciones cayeron marginalmente por última vez en las volátiles operaciones previas al mercado.

La unidad de gestión de activos y patrimonio, que administra dinero en nombre de clientes ricos e institucionales, informó ingresos un 27% más altos en el segundo trimestre.

El banco supervisa US$ 2,93 billones en activos. En mayo, firmó un acuerdo para gestionar la cartera de fondos de pensiones de 43.400 millones de dólares del gigante de la entrega de paquetes UPS.

Soluciones de plataforma, la unidad que alberga algunas de las operaciones de consumo de Goldman, reportó ingresos un 2% más altos.

Las provisiones del banco para pérdidas crediticias fueron de US$ 282 millones para el segundo trimestre, en comparación con los US$ 615 millones del año anterior.

Las ganancias de Goldman Sachs se duplican durante el segundo trimestre, pero no logran replicar su buen arranque de año

Tarjetas de crédito

Goldman Sachs asumió un cargo de US$ 58 millones por General Motors el negocio de tarjetas de crédito de GM se está expandiendo en el segundo trimestre, mientras se prepara para salir de la asociación. Goldman había decidido vender la cartera de préstamos de tarjetas de GM el año pasado.

GM está en conversaciones para reemplazar a Goldman por Barclays, dijo a Reuters en abril una fuente familiarizada con el asunto.

Goldman tiene una asociación similar con el gigante tecnológico Apple y que enfrenta a un futuro incierto.

Las tarjetas de crédito fueron una faceta importante de la estrategia de consumo de Goldman, pero la empresa decidió retirarse de la banca minorista después de sufrir grandes pérdidas.

En su prueba de estrés anual, la Reserva Federal indicó que las tarjetas de crédito podrían ser un dolor de cabeza para los bancos. Las pérdidas potenciales en los préstamos de tarjetas de crédito de Goldman estaban entre las peores en el escenario hipotético del banco central.

Aun así, Goldman aumentó su dividendo trimestral a US$ 3 por acción, frente a los US$ 2,75 anteriores.