Las ganancias de Walt Disney superan las estimaciones del mercado, pero son opacadas por el desempeño de sus parques

Walt Disney informó el miércoles ganancias trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street, impulsadas por el éxito de la película animada de Pixar “Inside Out 2″, que ayudó a superar una caída de ganancias en los parques temáticos.

Los ingresos operativos de abril-junio casi se triplicaron en su unidad de entretenimiento, y los negocios de streaming combinados de Disney+, Hulu y ESPN+ registraron ganancias por primera vez.

Pero las acciones de la compañía cayeron un 0,8% antes del inicio de la sesión, ya que el segmento de experiencias que incluye parques y productos de consumo -y que representa poco más de la mitad de las ganancias- registró una caída de los ingresos operativos del 3%. Disney dijo que la “moderación” de la demanda en sus parques estadounidenses podría continuar durante los próximos trimestres.

Es probable que los ingresos operativos de la unidad caigan “en un dígito medio” en el trimestre julio-septiembre en comparación con el mismo período del año anterior, dijo Disney.

Las ganancias ajustadas por acción alcanzaron los US$ 1,39 en el tercer trimestre fiscal de Disney, superando las estimaciones de los analistas de US$ 1,19, según los datos de LSEG. Los ingresos aumentaron un 4% hasta los US$ 23.200 millones , superando las previsiones de US$ 23.100 millones.

El director ejecutivo Bob Iger promocionó el éxito en la división de entretenimiento, donde los negocios de transmisión combinados de Disney obtuvieron ganancias un trimestre antes de sus proyecciones.

“Confiamos en nuestra capacidad para seguir impulsando el crecimiento de las ganancias a través de nuestra colección de activos únicos y poderosos”, afirmó Iger en un comunicado.

Iger está trabajando para reconstruir Disney después de miles de millones de dólares en pérdidas por iniciativas de streaming, el declive de la televisión tradicional y una mala racha para su histórico estudio cinematográfico.

El estudio cinematográfico está mostrando signos de resurgimiento.

“Inside Out 2″ recaudó US$ 1.600 millones en ventas de entradas a nivel mundial y “Deadpool & Wolverine”, que debutó en el trimestre actual, recaudó más de US$ 850 millones.

“Después de varios años de fracasos y éxitos moderados, Disney ahora, en el lapso de un mes y medio, lanzó la película animada más taquillera de todos los tiempos y logró el mayor estreno para una película con clasificación R”, escribió el analista de medios de MoffettNathanson, Robert Fishman, antes del comunicado de ganancias de Disney.

Si bien aún queda por verse si esos éxitos representan un regreso a la formula de éxito, dijo Fishman, la próxima lista de películas está “llena de títulos muy confiables”, incluidos “Moana 2″ y “Mufasa: El Rey León”, del director ganador del Oscar Barry Jenkins.