Las líneas de cruceros temen otro verano perdido en Estados Unidos

La Terminal Tres, una cavernosa estructura de US$155 millones construida para Carnival Cruises, está adornada con la pintura azul característica de la compañía, cientos de asientos de madera de haya y una elegante sala VIP con lámparas de mesa tan nuevas que las etiquetas de venta aún cuelgan de algunos .

Está vacío, cerca de amplios estacionamientos vacíos y flotas de autobuses lanzadera inactivos. Hoteles y restaurantes escasamente poblados rodean lo que alguna vez fue el segundo puerto de cruceros más activo del mundo. Los trabajadores portuarios abandonados se las arreglan con una combinación de trabajos ocasionales mal pagados y ayuda del gobierno.

“Nunca pensé que estaría parado en una fila de comida durante horas”, dijo James Cox, un portero de 50 años, que solía ganar US$27 la hora distribuyendo pasajeros y sus equipajes. “Solo la degradación de eso. Te dices a ti mismo: ‘Oh, realmente estoy en este punto’”.

Al igual que el resto de la industria del turismo marítimo, Puerto Cañaveral fue suspendido al comienzo de la pandemia de coronavirus. Un año después, mientras otras partes de la economía vuelven a la vida, la industria de cruceros de Estados Unidos espera ansiosamente el visto bueno de Washington para navegar de nuevo, y le preocupa que una segunda temporada de verano esté a punto de perderse.

Otros países, incluidos Singapur, Italia y el Reino Unido, han autorizado cruceros o han fijado una fecha límite clara para zarpar. Casi 400.000 pasajeros han navegado desde que algunos países comenzaron a permitir cruceros en julio de 2020, según el grupo comercial de la industria.

Pero para comenzar en Estados Unidos, la industria de los cruceros necesita la dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El CDC levantó su orden de no navegar en octubre y la reemplazó con un conjunto de reglas condicionales; los funcionarios de la industria dicen que las 40 páginas de reglas son indescifrables o imprácticas, como una medida que requiere que las líneas de cruceros realicen “viajes simulados” con pasajeros voluntarios.

“Me refiero a ella como la ‘orden imposible de navegar’, porque ninguna empresa podría operar de manera rentable”, dijo el capitán John Murray, director ejecutivo de Port Canaveral.

El CDC dijo que la orientación llegará pronto. “Los pedidos futuros e instrucciones técnicas abordarán actividades adicionales para ayudar a las líneas de cruceros a prepararse y regresar a las operaciones de pasajeros de una manera que mitigue el riesgo de Covid-19 entre los pasajeros y los miembros de la tripulación”, dijo el vocero Jason McDonald en un comunicado, negándose a comentar más.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

La orden se redactó antes de que se aprobaran las vacunas y el CDC no ha dicho si revisará la guía para incorporar a la tripulación y los pasajeros vacunados.

Sin la dirección de los CDC, las líneas de cruceros no pueden comenzar el proceso de meses de implementar medidas de seguridad y llamar a miles de trabajadores de todo el mundo, dijeron funcionarios de la industria.

La vacilación de Washington puede reflejar en parte los problemas de la industria de cruceros al comienzo de la pandemia.

Las líneas de cruceros continuaron navegando a pesar de los riesgos conocidos del coronavirus, encontró una investigación de The Wall Street Journal. Los puertos rechazaron la entrada a barcos con pasajeros enfermos de Covid-19 y los barcos gigantes quedaron atrapados en el mar.

A medida que se acelera el lanzamiento de las vacunas Covid-19 en EE. UU., El presidente Biden predice un regreso a la normalidad para julio. Los parques temáticos, los casinos, las aerolíneas y los hoteles funcionan con restricciones y medidas de seguridad, y la industria de los cruceros dice que puede hacer lo mismo.

“Odio especular, pero creo que los CDC lo ven y se sienten como, ‘¿Es este un riesgo que realmente debemos correr?’ “Dijo Brian Salerno, vicepresidente senior de política marítima global de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, el principal grupo comercial de la industria de cruceros. “Tener una industria marginada como esta, basada en una mala percepción, es mucho pedir”.

Los competidores se están aprovechando del vacío. Genting Cruise Lines, con sede en Hong Kong, dijo en una presentación financiera del 12 de marzo que Crystal Serenity comenzaría a navegar desde las Bahamas en julio, desembarcando en las Américas, pero sin pasar por la jurisdicción de los Estados Unidos y los CDC. Una semana después, Royal Caribbean Group dijo que enviaría su propio crucero desde Nassau en junio, evitando de manera similar los puertos estadounidenses.

Los cruceros con destino a Alaska enfrentan un obstáculo adicional. La mayoría de esos barcos tienen bandera extranjera, por lo que tendrían que hacer escala en Canadá, porque la ley estadounidense prohíbe que dichos barcos transporten pasajeros entre puertos estadounidenses. El problema: Canadá ha prohibido los cruceros hasta febrero de 2022.

Alrededor del 60% de todos los visitantes a Alaska llegaron en crucero en 2019, según un informe de la Comisión Federal Marítima de octubre.

Los senadores republicanos de Alaska Dan Sullivan y Lisa Murkowski pidieron al gobierno canadiense que reconsidere su prohibición e introdujeron una legislación para permitir que los cruceros con destino a Alaska pasen por alto Canadá. Cualquiera de los dos planes se basa en que los CDC permitan la reanudación de los cruceros.

“Los CDC, los mejores científicos del mundo. Para lo que no están diseñados es para ser un regulador del turismo en Estados Unidos. No son buenos en eso “, dijo Sullivan en una entrevista. A pesar del acercamiento casi diario de su oficina a la agencia, dijo, “no tienen respuestas”.

La pandemia acabó con, al menos temporalmente, lo que era una industria en crecimiento. En 2019, alrededor de 14 millones de pasajeros de cruceros partieron de EE. UU., lo que generó un récord de US$55.500 millones para la economía de EE. UU. y respaldaron más de 436.000 empleos en EE. UU., según la asociación de líneas de cruceros.

Los “3 grandes” de la industria: los operadores de líneas de cruceros globales Carnival, Royal Caribbean y Norwegian Cruise, recibieron importantes golpes financieros.

Con los ingresos profundamente deprimidos en el transcurso de 2020, las empresas recaudaron efectivo con enormes emisiones de bonos y acciones, según analistas de la industria y presentaciones corporativas. Los tres grandes han dicho a los inversionistas que tienen suficiente efectivo disponible para llegar a la temporada de cruceros de 2022.

También han reducido drásticamente los gastos, despidieron a los trabajadores y, en algunos casos, vendieron barcos más viejos y menos eficientes, que no son tan rentables de operar.

Incluso quedarse quieto es caro. Carnival indicó a los inversionistas en febrero que esperaba gastar un promedio de US$600 millones en efectivo al mes, solo para mantener los barcos en mantenimiento, mantener las operaciones corporativas e invertir en los preparativos para regresar al mar.

“Ha habido una cantidad extraordinaria de préstamos durante el último año en la industria”, señaló Melissa Long, directora de Standard & Poor’s que cubre la industria de cruceros.

El grupo comercial y las líneas de cruceros gastaron 4,4 millones de dólares en lobbistas federales el año pasado, la mayor inversión de este tipo en la industria desde 2008, el comienzo de la última recesión, según los registros de lobby.

El director ejecutivo de Carnival, Arnold Donald, dijo a los inversionistas en enero que la empresa y sus rivales están en “comunicación constante” con los funcionarios federales, incluido el CDC, sobre el proceso de reapertura.

Las empresas relacionadas con los cruceros, incluidos los puertos, dicen que han estado tratando de llamar la atención de Washington sobre su difícil situación durante el año pasado, presionando a los legisladores y funcionarios de la administración.

Los sindicatos que representan a los trabajadores portuarios en ambas costas dicen que los trabajadores han perdido cientos de miles de horas desde que golpeó la pandemia.

En Puerto Cañaveral, Phil Charlton, quien ha trabajado en la industria desde 1985, ha aceptado un trabajo de entrega de flores a tiempo parcial junto con su esposa, Olivia, también empleada del puerto. Bob Baugher, propietario de hoteles y autobuses de tránsito en el área, dijo que sus negocios perdieron US$16 millones en ingresos el año pasado.

Casi 5 millones de pasajeros pasaron por Puerto Cañaveral en 2019, lo que lo convierte en el segundo lugar después de Miami en cuanto a actividad de cruceros. Muchos puertos de EE. UU. son una combinación de cruceros y carga, pero aquí el lado de los cruceros generalmente representa alrededor del 80% de los ingresos.

Ahora, los barcos sin pasajeros llegan a la terminal varias veces al mes para suministros y mantenimiento. Ninguno de los tripulantes de esqueleto puede desembarcar. En una tarde reciente de marzo, la Fantasía de Disney sonó unas cuantas melodías melancólicas de “When You Wish Upon a Star” mientras pasaba por el Jetty Park de Port Canaveral.

Mike Horan está monitoreando las páginas de Facebook relacionadas con los cruceros en busca de cualquier señal de que su moribundo negocio de transbordadores pueda revivir pronto.

“Ese es nuestro puerto”, escribió recientemente en su página de Facebook, compartiendo una foto de un barco fantasma atracado. “Los cruceros ahora son solo decoraciones”.