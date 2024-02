Las luces y sombras de los dos años de Rosanna Costa al mando del BC

Cuando la tarde del jueves 3 de febrero de 2022 un escueto comunicado enviado desde La Moneda confirmaba a Rosanna Costa como la primera mujer en liderar el Banco Central (BC) de Chile, la inflación y las tasas de interés comenzaban a acelerar su despegue y la economía se preparaba para enfrentar uno de sus periodos de ajuste más severos de los últimos 30 años.

Dos años después, el equilibrio ha vuelto al mercado de la mano de una inflación ya casi totalmente controlada -de 3,9% anual al cierre de 2023- y tasas de interés en franco descenso. Sin embargo, el hasta ahora exitoso manejo monetario ha tenido un tránsito no exento de “ruidos” y complejidades para el consejo del Banco Central y para la propia economista de la Universidad Católica.

Cuando Mario Marcel dejaba la presidencia del BC en enero de 2022 para convertirse en el flamante ministro de Hacienda del entrante gobierno de Gabriel Boric, la inflación llegaba a 7,7% en 12 meses y las tasas de interés se empinaban a 5,5%. Rosanna Costa, posteriormente, debió llevar la tasa hasta un histórico 11,25% en octubre del mismo año, luego que la inflación alcanzara un peak de 14,1% dos meses antes.

El duro tránsito hacia una inflación más controlada en los últimos dos años, también estuvo marcado por los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania en los precios de los alimentos y de la energía en Chile y a nivel mundial.

“A Rosanna Costa le tocó un periodo difícil por la aceleración de la inflación, que superó el 14% anual, lo cual fue un fenómeno global. Sin embargo, en Chile el alza de la inflación se exacerbó por pronunciados retiros previsionales que le dieron un inusitado impulso a la demanda interna (…) El consejo del Banco Central, bajo la dirección de Rosanna Costa, hizo un gran trabajo en bajar la inflación. A esto ayudó mucho también la responsabilidad fiscal, especialmente el año 2022″, evalúa el expresidente del BC, Vittorio Corbo, quien minimiza las críticas en torno a la velocidad con la cual el instituto emisor ha comenzado a bajar las tasas.

Otro economista que ha formado parte del consejo del ente rector coincide con ese balance. “El accionar del BC debe ser juzgado por sus resultados. Después de un periodo de muy alta inflación, el BC ha logrado normalizar la inflación sin un ajuste excesivo de la economía. Más bien, la actividad ha ido convergiendo suavemente a su tendencia, y el problema de crecimiento hoy dice más relación con un ambiente poco amigable con la inversión, que con el accionar del BC. Esa es la principal buena noticia”, afirma su exvicepresidente, Sebastián Claro.

A partir de enero de 2023, cuando anotó una variación de 12,3%, la inflación anual comenzó a bajar mes a mes. De esta forma, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a un inesperado 3,9% al término del año pasado. En línea con esta desaceleración inflacionaria, el BC bajó la Tasa de Política Monetaria (TPM) en otros 100 puntos base y la dejó en 7,25% en la reunión de esta semana que concluyó, tras recortes previos de 100, 75, 50 y 75 puntos base en julio, septiembre, octubre y diciembre de 2023, respectivamente. En ella, además, se estrenó el nuevo consejero Claudio Soto, sucesor de Pablo García.

“El espacio para bajar las tasas se ha abierto claramente, y la discusión sobre hacerlo un mes antes o un mes después es de segundo orden. Rosanna Costa ha ejercido un claro liderazgo en este proceso y la historia juzgará de buena manera el actuar del BC en este periodo”, añade Sebastián Claro.

El economista y socio de Econsult, Gonzalo Sanhueza, recuerda que Costa llegó a la presidencia del BC cuando las expectativas inflacionarias del mercado estaban desancladas y no era fácil alinearlas. “Esa es una situación bien compleja para un presidente del Banco Central y lo manejó muy bien. Hoy las expectativas están ancladas en el 3% (de inflación). Desde el punto de vista de los resultados en materia de política monetaria, ha sido un proceso de ajuste exitoso”, complementa Sanhueza, quien destaca la credibilidad que tiene Rosanna Costa en el mundo empresarial.

Sin embargo, en el mercado hay matices sobre la evaluación del manejo monetario. Si bien el expresidente del BC, José De Gregorio, afirmó recientemente que el balance del proceso de alza de tasas y contención de la inflación es positivo, cuestionó la timidez del organismo en la velocidad para relajar la política monetaria.

“Mi balance del Banco Central es que hizo una buena labor, con nota 7, en el alza de la tasa y en la contención de la inflación, que es su principal objetivo, pero todavía no terminamos de dar el examen para poner la nota del retiro del estímulo monetario. Existen riesgos de que se demore y eso tenga costos (...) El Banco Central tiene un rezago importante en su política monetaria”, dijo a Pulso el actual decano de la FEN de la U. de Chile, antes de la decisión del BC de esta semana.

Los “ruidos” del balance

El propio De Gregorio transmitió también su preocupación por los que calificó como “desaciertos” comunicacionales que ha tenido el BC durante los últimos dos años. “Ha habido problemas comunicacionales. Hubo un consejero que anticipó un cambio de escenario, lo que enreda la discusión interna. Sería bueno que la presidenta de BC diera una presentación formal, un discurso, tal como se hace en los países desarrollados, donde anticipa que algún movimiento pueda venir y así va preparando la reacción del mercado”, añadió el expresidente del instituto emisor.

Sorpresivamente, hace dos semanas, el consejero del BC Alberto Naudon anticipó que la inflación volvería al nivel de 3% en el primer semestre y que la tasa neutral de 4% se alcanzaría antes de fin de año, lo que difería en ese momento de las últimas proyecciones oficiales del instituto emisor. El BC debió salir al paso y calificó las declaraciones de Naudon como “apreciaciones personales”.

El episodio se une a los deslices comunicaciones de Stephany Griffith-Jones, quien además en sus primeros meses en el BC tuvo una activa participación en la red X (ex Twitter), a diferencia del resto de los miembros del consejo y a contrapelo de la tradición institucional. “Si hay algo que uno puede criticarle al Central en la gestión del último par de años es el flanco comunicacional. Hay cosas que claramente muestran un retroceso respecto de lo que había. No sé si eso refleja una falta de liderazgo en la cabeza del BC o un desconocimiento de algunos consejeros como Griffith-Jones”, afirma el economista y socio de Gemines, Alejandro Fernández.

Sin embargo, las diferencias de apreciación al interior del consejo no se han traducido en demasiadas votaciones divididas en las reuniones de política monetaria (RPM) que ha liderado Costa: de 16 RPM, en 13 de ellas la decisión de tasas ha sido unánime, considerando además la complejidad de lo que se ha enfrentado.

De hecho, un exconsejero del BC señala que este nivel de matices en las visiones del consejo, con que ha debido lidiar la actual presidenta, “no es nada nuevo. Todos los presidentes han tenido que enfrentar díscolos y que, en general, se produce en los momentos más álgidos. Lo importante es cómo se canalizan esas diferencias”, reconoce la misma fuente.

Por su parte, Gonzalo Sanhueza desdramatiza esas diferencias en el consejo. “No comparto a esta altura de madurez del BC autónomo que tengamos esta política comunicacional tan restrictiva para los consejeros. Si se mira la Fed de Estados Unidos, por ejemplo, los consejeros hablan públicamente sobre sus argumentos en votos de minoría o de mayoría y el mercado pondera”, explica Sanhueza.

El flanco cambiario

Otro de los “dolores de cabeza” que ha tenido el Banco Central durante los últimos años ha sido el manejo cambiario. A cinco meses de su llegada al BC, Costa tuvo que enfrentar bruscas volatilidades del tipo de cambio, escenario que se ha repetido en diversas ocasiones durante su presidencia.

En medio de los efectos de un precio récord del dólar registrado el 14 de julio de 2022 ($1.051), los emplazamientos del gobierno para que el BC interviniera el mercado no se hicieron esperar. Mientras el propio ministro Mario Marcel afirmaba que “sería oportuno que (el BC) pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo”, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, iba más allá y hacía “un llamado al Banco Central a tomar medidas”.

Los cuestionamientos del mercado apuntaban en ese momento a un eventual déficit comunicacional y una “inacción” del instituto emisor frente a la escalada del dólar. Finalmente, la intervención del BC se concretó sólo horas después de registrarse el récord histórico de la divisa estadounidense.

“Donde hay un déficit un poco más permanente, que trasciende a la gestión de Rosanna Costa y del consejo actual, es en el tema cambiario. Escudándose en la política de no intervención, de repente ha sido muy lento en reaccionar cuando el tipo de cambio ha tendido a salirse de rangos razonables y consistentes con el equilibrio de mediano y largo plazo”, afirma Alejandro Fernández, quien recuerda también la “demora” del BC en suspender su programa de compra de dólares por US$ 10 mil millones lanzada en junio del año pasado.

No obstante, Sanhueza defiende el accionar del organismo al respecto. “Es imposible pedir coherencia a un Banco Central en materia cambiaria; es muy incómodo para los banqueros centrales hablar sobre este tema, porque no pueden anunciar o dar indicaciones de lo que van a hacer. A modo de ejemplo, y como se dice normalmente, las devaluaciones no se anuncian, sino que se ejecutan”, sostiene.

Y Sebastián Claro va más allá. “La dinámica cambiaria ha sido particularmente difícil considerando el ruido institucional en torno al plebiscito constitucional. Lidiar con ello ha sido muy complejo y, en general, el actuar del BC ha sido el correcto. El BC no debe sacrificar el esfuerzo de años en flexibilidad cambiaria. El otro tema complejo ha sido la confusión generada por la puesta en vigencia del cargo de capital contracíclico a los bancos. En esto, el actuar del BC y de la CMF fue muy confuso, y aunque parezca un tema muy técnico, es bastante importante. Hasta hoy no es posible entender la justificación a la medida”, añade el exvicepresidente del BC.

En otra materia, el grueso del mercado resalta la performance de Costa en la defensa de la autonomía del Banco Central durante la Convención Constituyente iniciada en 2021 -donde Marcel tuvo un rol clave como presidente del BC de entonces-, y en el proceso constitucional de 2023, donde la economista tuvo que presentar la visión del BC en cinco oportunidades.

“Lo importante al final del día es que durante todo este periodo tan duro para el BC, la economía y la política, el Banco Central es uno de los organismos que quedan en el país con más alto prestigio dentro de las instituciones de la República”, concluye un exconsejero del instituto emisor.P