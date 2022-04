Las reformas económicas de Boric se ponen cuesta arriba

“El camino hoy tiene más ripio que antes del episodio del quinto retiro”, confiesa una alta autoridad de la coalición gobernante al intentar graficar el complejo escenario que tendrá que enfrentar prontamente el gobierno para avanzar en las grandes reformas económicas prometidas por Gabriel Boric. La incapacidad del gobierno por ordenar a su coalición a solo un mes del comienzo del mandato presidencial, las heridas y roces políticos dejados por el debate del quinto retiro en el Congreso y una oposición irritada por la ruta tomada por la Convención Constituyente anticipan un duro trámite político para las emblemáticas reformas en el Congreso.

Frente a la falta del liderazgo del oficialismo en marcar el debate político dominado en su primer mes por la rebelión parlamentaria por el quinto retiro, el gobierno intentará retomar la agenda política a través del pronto envío de las reformas de pensiones y tributaria.

Si bien Hacienda buscaba abrir el “naipe” del cambio impositivo en junio próximo, hoy el gobierno trabaja aceleradamente para mostrar el cronograma completo de la reforma, incluso a fines de mayo, tal como lo adelantó recientemente el propio ministro de la Segpres, Giorgio Jackson. “Hoy día el ministro Marcel (de Hacienda) le comunicó a parlamentarios y parlamentarias que dentro de un mes a un mes y medio, va a estar el cronograma completo (de la reforma tributaria), porque no va a ser una, sino que puede que vaya en dos proyectos separados”, afirmó Jackson el domingo pasado a TVN.

Sin embargo, la reforma de pensiones es el proyecto que hoy acapara la mayor atención estratégica de La Moneda, dada su importancia para evitar nuevos retiros y también para aminorar las “ansiedades” en torno al debate sobre la inexpropiabilidad de los fondos previsionales.

Una alta fuente de gobierno asegura que el diseño preliminar del Ejecutivo es enviar la iniciativa antes del plebiscito por la nueva Constitución, fijado para septiembre próximo. La apuesta oficialista es que el proyecto despeje las dudas sobre la inexpropiabilidad de los fondos de los trabajadores y así evitar que la consulta constituyente se transforme en un plebiscito sobre la propiedad de los fondos de pensiones. “La idea es enviar el proyecto en julio o a más tardar en agosto próximo”, reconoce una alta autoridad de gobierno, quien recuerda que el cronograma inicial fijaba la partida de la reforma para fines de año. Sin embargo, la misma fuente repara en que aún existen voces al interior del gobierno que prefieren enviar la iniciativa luego del plebiscito de septiembre. “Es una decisión estratégica que se tomará en su momento”, añade.

De todas formas, el gobierno anunció que la próxima semana debutarán los diálogos sociales para la reforma de pensiones, los que se extenderán por un mes. Un conocedor del proceso revela que en mayo los ministros Giorgio Jackson (Segpres) y Jeannette Jara (Trabajo) iniciarán una ronda de conversaciones con todas las bancadas de los partidos de gobierno y oposición de manera de escuchar sus propuestas y generar los vínculos de cara al debate en el Congreso.

Díscolos y reformas

El delicado momento político se enturbió aún más para el oficialismo esta semana luego de las declaraciones del alcalde de Recoleta y excandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, quien no solo dijo que el gobierno de Boric “no se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo”, sino también que el programa de transformaciones de la coalición “hoy día no tiene viabilidad política”.

Las provocativas palabras de Jadue se suman a la serie de conflictos que generó la votación del quinto retiro en la Cámara, donde varios diputados de la Coalición Socialista no respaldaron la iniciativa de retiro acotado que propuso el gobierno y evidenció una vez más las dos almas de la coalición gobernante. Otro flanco abierto para el gobierno en su afán de viabilizar sus reformas es el rechazo casi total de los diputados de la DC al proyecto de La Moneda y las acusaciones de maltrato a la falange.

El senador PPD Ricardo Lagos Weber apoya la idea de acelerar el tranco de la agenda de reformas del gobierno, así como los proyectos que buscan atenuar las alzas en los precios del kerosene y el gas natural, entre otros. “No podemos quedarnos enredados en la instalación del gobierno, que ha tenido severas deficiencias. Lo que se requiere es dar señales de cuál es el programa que queremos con nuestro gobierno”, resalta el parlamentario oficialista.

Para esto, añade, se requiere mayor prolijidad a la hora de conversar con las distintas fuerzas políticas y entender la “discología” de algunas bancadas de centroizquierda. “No hay mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Hay que sentarse a conversar, no hay espacio para maximalismos, porque, si no, vamos a quedar en la inacción, con cada uno pensando en lo que le gusta de la vida, no le vamos a solucionar la vida nadie”, concluye el senador PPD.

Para el sociólogo y analista político Axel Callis, el fantasma de los retiros siempre va a estar presente, lo que genera que el gobierno pierda la agenda y destine energía innecesaria a este tema tan complejo. De hecho, añade, el último episodio de retiros en la Cámara de Diputados evidenció que el respaldo del gobierno está muy debilitado.

“La tiene bien cuesta arriba el gobierno, porque su base está muy menguada. Los 68 votos (que alcanzó con su propuesta de quinto retiro) ni siquiera le alcanzan para la reforma tributaria”, afirma Axel Callis.

“El ministro Jackson va a tener que seguir puliéndose (...) Además, no podemos quedar detenidos como gobierno a lo que ocurra en la Convención ni con el resultado del plebiscito”, puntualiza, a su vez, el senador Ricardo Lagos Weber.

El clave factor DC

Para Callis es inevitable que el gobierno tenga que dar un trato diferente a la DC, dado que necesita esos votos en el Congreso para las reformas estructurales. “El gobierno va a tener que abrirse de todas maneras a otras alternativas e iniciar una ronda con la Democracia Cristiana para ver si los puede subir al gobierno”, afirma tajante el sociólogo y director de Tuinfluyes.com.

En el seno de la DC tienen claridad sobre la distancia que generó el debate sobre el quinto retiro. La diputada de la falange Joanna Pérez, quien votó a favor la moción parlamentaria por el retiro de los fondos previsionales y en contra de la propuesta de gobierno, afirma que el gobierno debe reconocer con “humildad” que no tiene los apoyos necesarios para viabilizar sus reformas. “Lo que le pedimos al gobierno es que nos escuchemos (...) Nosotros somos una bancada propositiva y no vamos a apoyar todo del gobierno sin ser partícipes al menos de mejorar las propuestas (de pensiones y tributaria)”, añade Joanna Pérez.

De hecho, el diputado DC Alberto Undurraga adelanta que la bancada del partido e independientes ya diseñaron una propuesta de pensiones con 6 pilares, así como separar el rol de administración del rol de inversión, la que -según fuentes del oficialismo- será compartida con el gobierno en las próximas dos semanas.

“Algunos (de los pilares) nos diferencian de la derecha, otros nos diferencian de la izquierda. Entre ellos está la solidaridad y el financiamiento tripartito (trabajadores, empleadores y Estado), proponiendo que el aporte de los empleadores sea íntegramente dedicado a un fondo común (solidaridad). Asimismo, respecto del componente individual de las pensiones (cotizaciones de los trabajadores), proponemos que haya libertad de elección respecto a dónde y con quién invertirlos”, explica Undurraga.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), reconoce que este es un gobierno de dos coaliciones y mucha diversidad. “Las diferencias existirán y son legítimas. Lo que ha faltado y se debe mejorar es tener una actitud de diálogo y construcción de acuerdos sobre la base del respeto mutuo. Estamos en un proceso de consolidación de la base política del gobierno y generación de confianzas y eso se construye, no se impone”, complementa el diputado PPD.

Los posibles riesgos

Para el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, la posibilidad de que haya nuevas mociones parlamentarias para retiros desde los fondos de pensiones es alta, y alerta por el riesgo que podría tener la definición de las reformas en su trámite en el Congreso. “El gobierno está empeñado en retomar la agenda política y económica con las reformas (...) El gran riesgo que se corre con las reformas es que la propuesta inicial que envíe el gobierno sufra cambios de carácter populista en el Congreso, especialmente con la reforma de pensiones, donde incorporar gasto fiscal excesivo e irresponsable es tentador”, afirma el economista.

El diputado UDI Jorge Alessandri matiza y asegura que la obligación que tendrá el gobierno de negociar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para viabilizar sus transformaciones implicará sacar adelante reformas mejores y más duraderas.

El parlamentario opositor va más allá y esboza algunos principios que defenderá durante la tramitación de la reforma tributaria. Califica como “malo” el impuesto al patrimonio que propone el gobierno para la reforma impositiva. “Prefiero los impuestos al flujo. Hay que cobrar impuesto por lo que se gana y no por lo que se tiene”, explica el diputado UDI.

“En general, los impuestos deben ser lo suficientemente altos para recaudar, pero lo suficientemente bajos para ser competitivos y atraer inversión”, concluye Jorge Alessandri.