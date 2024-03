Ley corta de isapres: aseguradoras piden no incorporar coberturas catastróficas en primera etapa de nueva modalidad de Fonasa

La ley corta de isapres del gobierno que se tramita actualmente en el Parlamento, además de buscar implementar el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores, contempla la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa.

Y de ese tema fue precisamente de lo que se habló este martes en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, hasta donde acudieron a exponer la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein; y el presidente de la Asociación de Aseguradores, Alejandro Alzérreca.

Berstein valoró el proyecto de ley en lo que le compete a la CMF, pero planteó algunas preocupaciones. “Por ejemplo, que el seguro complementario de salud, al ser voluntario, esta licitación, quiénes participan o no, o cómo se hace para que efectivamente tengamos grupos suficientemente grandes y heterogéneos, diversificados, para poder tener las adecuadas coberturas. Entonces, cómo eso se conjuga bien”.

También planteó como preocupación “que haya una correcta determinación de la prima en las bases de licitación. La prima tiene que ser suficiente para cubrir los riesgos, porque sino, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, cómo eso se logra también en equilibrio”.

Asimismo, propuso “que las modificaciones de aranceles y siniestralidad vayan siendo a la par, de tal manera que efectivamente los riesgos se puedan cubrir”.

Respecto de la incobrabilidad, la presidenta de la CMF dijo que “también hay un tema específico en el proyecto de ley, que entendemos podrá encarecer el seguro, puesto que se estipula que habría una cobertura, de alguna manera, gratis, de dos o tres meses, porque la persona puede dejar de pagar dos o tres meses, y sigue teniendo la cobertura, entonces entenderíamos que eventualmente eso, bueno, alguien paga la cuenta, y eso podría encarecer el seguro. Entonces, es un equilibrio, un balance, si se quiere eso, bueno, sale un poquito más cara la prima”.

Sobre el plazo de licitación planteó que sería “ideal mayor a un año, porque sino también es más difícil poder dar las coberturas”.

Asociación de Aseguradores

Por su parte, Alzérreca dejó establecido algunos elementos que las aseguradoras consideran necesarios en la construcción de este seguro. “La póliza debe ser colectiva o masiva. ¿Cuál es la diferencia? Una póliza colectiva la contrata una determinada empresa, o en este caso puede ser Fonasa, a favor de sus trabajadores, sus afiliados, sus clientes, sus socios. Y un caso particular de ello es lo que llamamos las pólizas masivas, donde hay un sponsor, que no necesariamente es el contratante, pero sí contrata (...) El contratante o patrocinador, o sponsor, debe ser, a nuestro juicio, Fonasa, para que esto funcione”, comentó.

En esa línea, también señaló que “a nuestro juicio la prima debe ser enterada y cobrada por Fonasa junto con la cotización legal”, y que “la prima debe estar expresada en UF”. Por otro lado, afirmó que la idea sería que la CMF fiscalice todo lo que tenga que ver con las aseguradoras, y no la Superintendencia de Salud.

Adicionalmente, sostuvo que “es fundamental que tengamos un periodo mínimo de permanencia por asegurado de un año”, y que “aquellos que han renunciado al seguro tienen que tener un periodo de carencia para volver a entrar, para efectos de que no se genere la selección adversa de la que tanto hablamos: que la persona entre cuando tenga diagnosticado o programada una prestación, y se salga cuando crea que no va a ir al médico o no va a tener nada”.

Alzérreca además planteó que haya “una cobertura que debiera ser un porcentaje previamente definido de un arancel conocido”. Y dijo que “en una primera etapa, al menos, debieran cubrirse solo servicios ambulatorios y hospitalarios. Creemos que en este momento, incorporar coberturas catastróficas, o de medicamentos ambulatorios, podrían ser inviables por falta de información en la tarificación”.

Y manifestó que “otra cosa que es indispensable en una póliza de seguros, es tener capital asegurado. No podemos tener coberturas infinitas, y por lo tanto, también la MCC tiene que tener definido cuánto es el capital asegurado o el gasto máximo que va a estar cubierto, por grupo familiar, por asegurado, por tipo de prestaciones, en fin. (...) una cobertura sin tope también impide una tarificación correcta de un seguro”.

El presidente de las aseguradoras finalizó con una reflexión: “No creemos que la MCC sea la solución a los problemas que hoy día aquejan al sistema privado y las eventuales consecuencias sistémicas que pueda tener si no se encuentra una solución adecuada. La MCC es algo que funciona mejor teniendo sistema privado y sistema público. No es exclusivamente, ni lo vemos así tampoco, como una solución a la existencia o no de las isapres”.

Luego, el director de Fonasa, Camilo Cid, agradeció las reuniones y mesas de trabajo que han hecho con las aseguradoras para mejorar la idea que tenían en un comienzo, donde el gremio les planteó varias modificaciones. “Yo diría que la gran mayoría de esos temas fueron recogidos en las indicaciones que nosotros hicimos en el proyecto. En el proyecto ahora hay un tiempo mínimo de permanencia en el primer contrato, está solucionado el problema de quién paga la prima (...) las primas ya también en el proyecto se plantea que están en UF (...) las renuncias también bajo ciertas circunstancias se están planteando”, puntualizó.

Pero Cid reconoció que “lo que yo diría que todavía tendríamos que trabajar seguramente y ver cuáles son las alternativas, es el tema del seguro catastrófico, eso es nuevo. El aseguramiento catastrófico a través de un stop loss, en el mismo diseño que se ocupa en la CAEC de isapre, es algo que está en el proyecto, no es un seguro catastrófico abierto a todo evento, es bastante controlado, porque así lo es en el mundo de las isapres (...) Eso es evaluable”.

Asimismo, señaló que hay cosas que van en la ley y otras se establecerán en las bases de licitación. “Efectivamente primará el criterio del licitador, de que reciba ofertas para estas coberturas y por lo tanto, confiar en que esas bases de licitación van a ser convenientes también para los que se presentan, y también resguardando en nuestra función el uso correcto de los recursos”, detalló.

De todas maneras, luego Alzérreca dijo que, en realidad, no todos los temas que pusieron sobre la mesa están resueltos, pero aseguró que sí se ha ido avanzando.