Líder del empresariado califica de “legítima” la repartición de dividendos de Cencosud pero cree que fue “imprudente”

No da tregua y sigue dando de qué hablar. La realidad es que la polémica que se desató luego que Cencosud repartiera el 80% de sus dividendos y casi en paralelo, una de sus filiales, Paris, comunicara su adhesión a la Ley de Protección al Empleo, no para y continúa generando reacciones.

En conversación con Pulso, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, entró de lleno a la polémica y si bien se hizo eco de los argumentos del gerente general de Cenconsud, Matías Virela para hacer frente a las crítica, el líder del empresariado lo que sí cuestionó fue la pertinencia de la repartición, considerando la actual coyuntura por la que enfrenta el país y la situación que enfrentaba una de sus filiales.

“Como primera lectura parece imprudente, pero si uno lo revisa en detalle, lo que tenemos acá, es que las filiales de Cencosud -según declara su propio gerente general- no han generado repartición de dividendo alguno”, señaló.

En este contexto dijo que la discusión no radica en si se repartieron o no las utilidades, sino más bien en si finalmente fue prudente que se llevase a cabo en la situación actual. Así, sostuvo que “desde el punto de vista de la realidad a mi me parece razonable que se pueda hacer legítimo derecho a lo que la ley les permite hacer y más todavía si se considera que son utilidades del ejercicio de año anterior”.

Sin perjuicio de lo anterior y desde el punto de vista de las señales que se envían a la ciudadanía con estas acciones, dijo que “creo que es imprudente girar los dividendos ahora. Se debe tratar en los posible no hacerlo, es sin duda una mejor presentación”.

La jornada de hoy estuvo marcada precisamente por la polémica que desató el conglomerado ligado a Horst Paulmann con su repartición de dividendos. Fueron diversas las críticas que surgieron al respecto. Uno de los primeros fue el ministro de Hacienda, Ignacio Briones quien tildó de “inentendible” la situación, seguidamente el propio Presidente Piñera, hizo un paréntesis en medio del anuncio del Bono Invierno 2020 para referirse al tema.