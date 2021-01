Lo que viene para el aeropuerto de Santiago: Concesionaria Nuevo Pudahuel recurrirá a panel técnico en las próximas semanas por conflicto con MOP

Senadores de la comisión de Transportes y Telecomunicaciones y de la comisión de Obras Públicas analizaron este miércoles la situación por la que atraviesa el aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez.

Ayer se conoció que los controladores de Nuevo Pudahuel, integrado por los franceses Aeroports de Paris, con un 45% de la propiedad; Vinci Airports, con 40%, y la italiana Astaldi, con 15%, comunicaron su intención de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) a fin de iniciar un reclamo bajo el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones. Con esto, se da inicio a los 6 meses de negociación previas a iniciar el reclamo arbitral.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se excusó de asistir a la comisión, aunque habría planteado a los parlamentarios su disposición de participar en una futura instancia. Sí expusieron frente a los senadores presentes, CEO Groupe Aeroports de Paris Internacional, Fernando Echegaray, y el gerente general Nuevo Pudahuel, Xavier Lortat-Jacob.

Lortat-Jacob sostuvo que en las próximas semanas la empresa concesionaria también recurrirá al Panel Técnico de Concesiones, instancia que tiene el carácter de no vinculante, pero que puede mediar en conflictos, entregando recomendaciones. Esto, con el propósito de analizar el contrato.

El gerente general de Nuevo Pudahuel también comentó que las obras del nuevo terminal internacional tienen un avance del 95% y que en agosto, o bien septiembre, la construcción estaría finalizada. Además señaló que, en línea con las proyecciones de tráfico aéreo que tienen, la concesionaria podría caer en insolvencia a inicios de 2022.

“Esta situación de insolvencia, de dificultad, se va a presentar al inicio de 2022. Tendremos que hacer frente a nuestras obligaciones financieras, en particular frente a los bancos, y no vemos un retorno del tráfico hasta 2024. Ya si tenemos 13 millones de pasajeros en 2021, sería espectacular, pero eso no será suficiente para hacer frente a nuestras obligaciones”, explicó.

Nuevo Pudahuel había solicitado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) extender el plazo del contrato de concesión producto de la pandemia, que en 2020 les generó pérdidas netas por US$37 millones, en un escenario donde además, dicen, Chile perdió a diciembre del año pasado 19 rutas y 630 frecuencias semanales, hoy sólo operan 173. Pero el MOP se cerró a cambios en el contrato, argumentando que se debían respetar los términos firmados y resguardar los intereses del Estado. Esto activó un conflicto entre las partes.