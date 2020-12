Los fundadores de tecnológicas obtienen más poder a medida que los inversionistas claman por nuevas aperturas a bolsa

La demanda de acciones tecnológicas recientemente cotizadas está en auge, y también lo está el poder de los fundadores de las empresas de Silicon Valley.

En el período previo a la cotización de DoorDash Inc. de este mes, la junta de la empresa de entrega dio a los cofundadores 20 votos por acción, frente a un voto en la ronda de inversión más reciente. En Airbnb Inc., los votos por acción de los cofundadores de la compañía se duplicó a 20 en los últimos meses, según documentos de valores. Y la junta de Palantir Technologies Inc., antes de Silicon Valley, se preparó para su cotización pública este otoño al otorgar a los tres fundadores de la empresa de análisis de datos suficientes acciones especiales para que uno de ellos pueda ejercer el control con tan solo 0,5% del stock.

Hace más de una década, estas estructuras de acciones, en las que los líderes obtienen más poder de voto que otros accionistas, estaban reservadas en gran medida para una pequeña cantidad de nuevas empresas, generalmente las más codiciadas por los inversionistas, como Google y Facebook Inc. Airbnb, DoorDash, Palantir y una serie de otros listados recientes muestran cómo el llamado control del fundador se ha convertido efectivamente en la norma.

Los movimientos de las grandes empresas que recién cotizan en bolsa están suscitando preocupación entre los defensores de un gobierno corporativo sólido, especialmente porque se producen poco más de un año después de la fallida OPI de WeWork Cos.

El cofundador de WeWork, Adam Neumann, tenía el control total sobre el negocio, tanto que los inversionistas potenciales abandonaron la oferta después de asustarse por su estilo de gestión y las crecientes pérdidas de la empresa, entre otros problemas. La debacle de alto perfil llevó a muchos inversionistas en Silicon Valley a cuestionar la sabiduría de otorgar a los fundadores tanto poder desde el principio. Les preocupaba que una medida que alguna vez estaba reservada para un puñado de destacados se estuviera compartiendo demasiado y sin discernimiento. Por ejemplo, pocas de las grandes startups que cotizan en bolsa habían producido alguna vez una ganancia anual.

Ahora, el estado de ánimo ha cambiado en medio de un mercado candente de OPI, uno en el que las acciones de Airbnb se duplicaron con creces en su primer día de cotización. Los inversionistas dicen que el mercado fuerte ayuda a fortalecer las manos de los cofundadores de las empresas de alta tecnología que cotizan en bolsa, dándoles una mayor influencia sobre aquellos que presionan por estructuras más democráticas donde todos los accionistas tienen el mismo poder de voto.

El fundador de la empresa de inteligencia artificial C3.ai Inc., que salió a bolsa este mes, tiene 50 votos por acción en comparación con los 10 votos más estándar. Eso está por debajo de los 100 votos por acción enumerados en los primeros borradores del prospecto de la compañía presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. La semana pasada, la empresa matriz de Wish, el sitio de comercio electrónico, se hizo pública con una estructura que le da al fundador 20 votos por acción.

En lo que va del año, el 41,5% de las 41 empresas de tecnología que se han hecho públicas tenían acciones de doble clase, y una clase tenía una mayor potencia de voto que la otra, dijo Jay Ritter, profesor de negocios de la Universidad de Florida que rastrea las OPI. Esa cifra está apenas por debajo del récord del 43,3% visto en 2017 y muy por encima del 7,2% en general visto desde 1980.

Tanto el director ejecutivo de DoorDash, Tony Xu, como el director ejecutivo de Wish, Peter Szulczewski, afirmaron en entrevistas a principios de este mes que no recibieron ninguna pregunta sobre sus acciones de alto voto durante las reuniones con los inversionistas antes de sus OPI.

Los partidarios del control de los fundadores dicen que es apropiado dar a algunos CEO visionarios espacio para experimentar y asumir riesgos que Wall Street no siempre aprecia.

Alfred Lin, socio de Sequoia Capital que forma parte de los directorios de Airbnb y DoorDash, expresó en una entrevista a principios de este mes que los directores ejecutivos de esas empresas han demostrado que son responsables después de años de expansión.

“Se han ganado el derecho a tener ese control”, señaló. Los fundadores inteligentes y de voluntad fuerte deberían poder concentrarse en “construir un negocio duradero en lugar de un negocio a corto plazo centrado en los resultados de un trimestre a otro”, dijo.

Los tres cofundadores de DoorDash controlan el 75% de los votos de la empresa, según documentos de valores. Los cofundadores de Airbnb controlan el 43%, aunque se espera que esa cantidad crezca a medida que los primeros inversionistas vendan sus propias acciones de alta potencia. Los tres cofundadores de Palantir controlan el 49,99% de los votos en una estructura compleja que aumenta la potencia de sus acciones a medida que venden acciones de la empresa, que se mudó a Denver este año.

Muchos partidarios de un gobierno corporativo sólido cuestionan el cambio. Algunos índices bursátiles importantes, como el S&P 500, no incluirán nuevas empresas que tengan múltiples clases de acciones, mientras que grupos de accionistas como el Consejo de Inversionistas Institucionales lo defienden porque dificulta la responsabilidad del liderazgo empresarial.

El aumento en el control de los fundadores contradice la tendencia general en otras partes de la América corporativa, donde los accionistas en las últimas décadas han ganado una mayor participación, dijo Nell Minow, vicepresidenta de ValueEdge Advisors y defensora de los derechos de los accionistas desde hace mucho tiempo. Las corporaciones han adoptado cada vez más medidas como elecciones de directorio anuales en lugar de escalonadas para dar a los accionistas más capacidad de influir en asuntos como el salario de los directores ejecutivos,afirmó Minow.

El control del fundador, en el que los inversionistas entregan las claves de las empresas gigantes a una sola persona o un grupo pequeño, conlleva nuevos riesgos importantes para los accionistas. Incluso un fundador competente puede cansarse de su trabajo, expresó Minow, sin embargo, los accionistas de empresas donde los fundadores tienen un control descomunal no tendrían ninguna capacidad real para destituir al CEO.

“Quiero que estén alerta todo el tiempo”, señaló, en lugar de imitar a una monarquía. “A pesar de todos sus defectos, la democracia es una mejor manera”.

El control de los fundadores despegó cuando las nuevas empresas se vieron inundadas con dinero de inversionistas privados que esperaban encontrar el próximo Facebook o Alphabet Inc. Asediados por la demanda de los inversionistas, los fundadores pudieron dictar los términos de las rondas de financiación, explicó Renee Jones, decana asociada de Boston College Law. Escuela que ha investigado la gobernanza en grandes empresas emergentes.

“Hay más dinero que buenas ofertas”, señaló, lo que llevó a fundadores persuasivos o convincentes a tener la ventaja en las negociaciones y la influencia sobre cuánto control quieren.

Dichas estructuras, dijo, son precarias y han dado lugar a una serie de errores de alto perfil como WeWork, dada la falta de supervisión.

“Nadie tiene el poder excepto el fundador, y hay muy poca responsabilidad”, afirmó.

Hasta ahora, parece que la tendencia continuará. De las empresas de tecnología que se han presentado para cotizar en bolsa recientemente, la startup de videojuegos Roblox Corp. y la empresa de tecnología financiera Affirm Holdings Inc. han otorgado a los fundadores 20 votos por acción. Poshmark Inc., un vendedor de ropa usada, le otorgó a su fundador y a algunos de los primeros inversionistas 10 votos por acción.