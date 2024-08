Maifud: “Hemos evitado que más de 500 toneladas de alimentos se desperdicien”

El 2017 Maifud empezó como una comunidad en Facebook donde la gente avisaba de comida que tenía en el refrigerador y que, por diferentes motivos, no consumiría. “Tengo un par de yogures que están buenos, pero no me los voy a comer porque saldré de vacaciones. Si alguien los quiere, venga a buscarlos a mi casa”, decía en esa época una publicación.

Pero el 2020 y en plena pandemia, el emprendimiento se transformó en el “mercado de lo imperfecto”. Así describe María José Furhmann, Head of Growth de Maifud, a la idea ganadora de la categoría Producción y Consumo Responsable, la cual dice que empezó en una casa y actualmente cuenta con una gran bodega en la comuna capitalina de Quinta Normal. “Hemos evitado que más de 500 toneladas de alimentos se desperdicien”.

Fuhrmann detalla que compran la comida a productores locales, las cuales “no cumplen con algún estándar estético” pero están en buenas condiciones para ser consumidas. Sobre el camino que buscan seguir a futuro, relata que “Nos encantaría llegar a muchos más lugares del país y de la región latinoamericana. Además, actualmente estamos en 1.400 familias suscritas, y queremos llegar a 4.000 en un año”