Mantenerse siempre conectado, el principal rol de los computadores, hoy

Momentos como estos nos recuerdan lo importante que es estar conectado con nuestras familias, amigos, trabajo, etc. Ya sea para trabajar o estudiar desde cualquier lugar, o solo para conectarse con un grupo de amigos, HP es una empresa comprometida con el bienestar de las personas poniendo a disposición un amplio portafolio de notebooks, impresoras, monitores y accesorios, para que las personas puedan estar conectados con la mejor tecnología y respaldo, desde cualquier lugar.

HP cuenta con más de 80 años de innovación tecnológica, siendo la marca número 1 a nivel mundial en computadores e impresoras. Martin Montes, Sales Manager de HP Cono Sur, afirma que en Chile 4 de cada 10 computadores que se comercializan son HP. “Los notebooks HP se destacan principalmente por su diseño innovador, el alto rendimiento, la versatilidad de formatos y configuraciones, lo cual nos brinda la posibilidad de entregar el producto indicado de acuerdo con las necesidades de cada persona en específico”, asegura.

Además, es importante destacar que “la tecnología HP ha apoyado la reinvención de muchas personas, madres, padres, niños, emprendedores, empleados, estudiantes, etc., que en esta época de cuarentena, han debido conectarse desde sus casas con sus tareas cotidianas, con sus trabajos, sus estudios; y muchos de ellos (no pocos) cambiar o ajustar su forma de vivir y comunicarse. Con orgullo hemos visto cómo los computadores HP han tenido un rol fundamental en estos procesos de reinvención en cada hogar, ya que entregamos tecnología que se adapta a las necesidades de todos y todas”, comenta Katherine Bielefeldt, PS Marketing Manager para el Cono Sur de HP.

Por ejemplo, si se trata de los estudios de los más pequeños, conectarse con todas las formas de aprendizaje de los hijos y estar seguros de que se encuentran en un ambiente controlado al estudiar desde casa, es clave. Los computadores HP fueron desarrollados para facilitar la creatividad y el pensamiento analítico en cualquier momento y en todo lugar, con recursos seguros que posibilitan el aprendizaje cara a cara fuera del aula. Y los modelos All in One o “Todo en Uno”, incluyen un software de control parental llamado Magic Desktop, que entrega herramientas de aprendizaje más entretenidas y mucho más seguras, para que los padres puedan estar tranquilos mientras sus hijos se conectan desde casa.

“Nuestra misión es entregar la propuesta tecnológica correcta a las exigentes necesidades que hoy todos tenemos, con un portafolio de computación versátil en diferentes plataformas, tanto tradicionales como 2en1 (notebook y tablet) y así también un portafolio robusto para todos los entusiastas y profesionales que hoy distribuyen su tiempo jugando, realizando streaming o creando contenidos con nuestra línea Pavilion Gaming y OMEN, especial para los amantes de los videojuegos” asegura Nicolás Estrada, Category Manager CPS de HP Chile.

La tecnología se adapta con las personas y la situación en la que vivimos, y HP te brinda las mejores herramientas para mantenerte conectado y productivo. Revisa a continuación algunos de los productos disponibles en el mercado chileno que te pueden interesar:

HP Spectre x360

El top de linea de HP, más delgado, liviano y elegante que otros de su categoría, el nuevo HP Spectre x360 está creado a partir de una sola pieza de aluminio, con una hermosa pantalla con increíble resolución casi sin bordes en un perfil ultra compacto, lleno de potencia y con innovadora tecnología de seguridad para que disfrutes al máximo con tranquilidad, donde sea que vayas. Dependiendo de tu interés, potencia tu trabajo y tu estilo de navegación con una batería de larga duración.

Este notebook convertible, que entrega al usuario 4 modos de uso,, presenta además funciones de privacidad innovadoras, para brindar mayor tranquilidad donde quiera que estés. Con HP Spectre x360 trabaja todo el día o disfruta de un maratón de series durante toda la noche.

Poderoso para potenciar tus pasiones, puedes disfrutar de una increíble velocidad para editar y transmitir videos rápidamente con el potente procesador Intel® Core™, una excepcional vista en la pantalla de alta definición casi sin bordes con vidrio Corning® Gorilla® NBT™.

Además, cuenta con funciones de seguridad para brindarte tranquilidad y protegerte con el interruptor de apagado de la webcam y el botón de silenciamiento del micrófono que puedes activar rápidamente y saber si está encendido o apagado gracias a un indicador LED. Estas funciones no se pueden hackear.

HP Pavilion Gaming Notebook 15

El nuevo HP Pavilion Gaming cuenta con la última tecnología en gráficos NVIDIA GeForce GTX y procesadores Intel para juegos, creación de contenidos y aplicaciones de alta productividad.

La experiencia de este notebook es de otro nivel gracias a su pantalla Full HD IPS para que no te pierdas ningún detalle y audio de B&O Play con HP Audio Boost para quedar inmerso en tu videojuego favorito.

Además, su diseño gamer con chasis más compacto, cuenta con detalles en aluminio, teclado retroiluminado y dos ventiladores con salidas en la parte trasera para un mejor enfriamiento.

OMEN X2S Notebook 15

Nunca has visto una gaming notebook como este. Imponente, poderoso, y equipado con un diseño revolucionario de dos pantallas, el OMEN X 2S 15 te permite jugar a tu máxima potencia y hacer multitasking como un amo.

Con una pantalla táctil de 6″ Full HD sobre el teclado, puedes hacer mucho más con fácil acceso a apps como Twitch, Discord, Spotify y el OMEN Command Center durante el juego.

El OMEN X 2S 15 Laptop cuenta con un ultra desempeño gaming para ganar. Con los nuevos gráficos NVIDIA GeForce RTX y procesador Intel Core i9 Octa-Core de novena generación, estás listo para cualquier desafío.

Actualiza, expande y evoluciona con su pantalla de alta tasa de refresco Full HD IPS 240Hz en un revolucionario diseño para mejor enfriamiento y fácil expansión.

HP ENVY 13 Notebook

Delgado, liviano, potente y con recursos de seguridad inteligentes, el notebook HP ENVY de 13 pulgadas posee un diseño elegante y único de madera , seguridad de vanguardia, y recursos de entretenimiento potentes.

Protege tu privacidad con un interruptor de apagado de cámara de privacidad incorporado y un lector de huellas digitales integrado para un inicio de sesión sin problemas, mientras HP BIOS Recovery protege a su equipo de los daños.

Y si se trata de espacios para el ocio y la diversión, eleva tu experiencia de entretenimiento con una pantalla de alta resolución espectacular y micro bordes de 3 vías, además de un teclado con retroiluminación brillante, y los altavoces cuádruples HP calibrados de forma personalizada en colaboración con expertos de Bang & Olufsen, ofrecen un sonido rico y auténtico.

Computadores All in One

Para quienes hicieron de su casa la oficina, y necesitan de un computador que entregue una variedad de características necesarias para cumplir sus objetivos, los desktops todo en uno o más conocidos como All in One, ofrecen una increíble capacidad , todo dentro de la pantalla. HP cuenta con una oferta interesante en precios y tamaños. Uno de estos es el All In One HP Pavilion de 24 pulgadas, que promete llevar tu mundo digital al centro del hogar gracias a un diseño impresionante. Una cámara emergente integrada protege lo que más importa, por lo que puedes crear y trabajar cuando quieras.

Dejar que tus hijos se conecten con confianza es otro de sus beneficios, gracias al software de control parental Magis Desktop, una herramienta de aprendizaje entretenido y seguro para niños de todas las edades.

Todas las actividades se vuelven más fáciles y rápidas que antes. Gracias al procesador Quad-Core AMD Ryzen™ 5 más reciente y los gráficos AMD Radeon™ Vega 8 integrados y avanzados, este All in One cuenta con toda la potencia que necesita para realizar sus actividades.

También es un equipo ideal para noches de películas, gracias a su sonido cinematográfico e imagen perfecta, mejora cada video y foto gracias a una pantalla táctil Full HD con bisel angosto. Disfruta de audio intenso y auténtico en altavoces dobles personalizados, sintonizados por expertos de B&O PLAY.

Este computador Todo-en-Uno fue creado para que sea sorprendente en cualquier entorno. Ofrece un perfil ultra compacto que ocupa un espacio mínimo y el soporte de aluminio garantiza máxima durabilidad.

Si estás interesado en alguno de estos equipos, conoce más en el siguiente enlace.

l CONOCE MAS AQUÍ (con la url que te envié: https://www8.hp.com/cl/es/solutions/helping-you-adapt.html?jumpid=ba_sydip17hfe