Marcos Rivas, nuevo presidente de la Asech: “Creo que la antigua directiva tomó las decisiones correctas en torno a qué debía enfocarse”

Llena de polémica estuvo marcada la elección de la Asociación de Emprendedores Chilenos (Asech), para suceder a Alejandra Mustakis en la presidencia del gremio, pero finalmente salió humo blanco y su timonel ahora es Marcos Rivas, quien antes ocupaba el cargo de consejero nacional.

Tras su victoria en las elecciones internas, Rivas delinea los ejes principales de la que será su gestión y aunque reconoce que en estas elecciones pudieron no estar a la altura los directivos, sí remarca su interés por darle un giro renovado al gremio.

¿Cómo retomar las confianzas internas dentro de Asech?

-Independiente de lo que se pueda comentar o lo que pueda parecer desde afuera, al interior del equipo de Asech el panorama es tranquilo. Ayer tuvimos nuestra reunión de directorio con los cinco nuevos consejeros y también estuvieron los anteriores, se hicieron las votaciones y el ánimo era muy bueno. El equipo ejecutivo se encuentra trabajando en los nuevos desafíos y funciones, y el nuevo directorio está muy motivado y orientado en este nuevo periodo.

¿A qué cree que se deben estas situaciones? ¿O es algo puntual?

-Creo que tiene relación con el proceso electoral en sí, porque es parte de este y otros procesos que salgan cosas, comentarios o publicaciones en la prensa, pero como te digo, creo que es algo normal de las elecciones. Estas ya se acabaron, se eligió presidente y también vicepresidenta (Beatriz Correa), y en estos momentos estamos viendo nuevos roles, con un directorio y un equipo ejecutivo muy motivados para los nuevos desafíos.

¿Qué desafíos trae 2021 para los emprendedores?

-Unas de mis grande motivaciones para entrar a Asech es generar mejores condiciones para las micro y pequeñas empresas de Chile, es por eso que uno de los grandes desafíos en primer lugar es sacar a flote y reactivar la economía, generando un plan de reactivación, el cual ya presentamos, para la Mipyme. Dentro del plan está la creación de un Fondo de Fondos, mejoras al Fogape, Factoring Estatal a través de SII-TGR, Ruta de la pyme, “Pyme Atiende”, Sello Reactivación para mipymes, perfeccionar los programas de la SuperIR, Ampliación al Re-actívate Turismo, darle institucionalidad a las regiones, y otros programas sectoriales.

¿Qué rol siente que ha cumplido la Asech en este 2020?

-Uno importante. El gremio representa a muchas micro y pequeñas empresas, cerca del 95,5% de los socios lo son, por lo que debemos velar por sus intereses. En sintonía con eso, con la pandemia estuvimos trabajando en todo lo que tenía relación con la Ley Fogape, con los subsidios de empleo y también con las conversaciones a nivel gobierno para lo relacionado a la Ley de Protección al Empleo, entonces el gremio en general cumple un rol muy de colaborar y articular sobre todo en estas situaciones de crisis que son muy complejas. También estuvimos en todo lo que tuvo relación con la crisis social.

¿Estuvieron a la altura?

-Siempre se pueden hacer más cosas, pero lamentablemente, como toda institución, hay limitaciones de recursos y de tiempo, entonces se deben tomar decisiones. Creo que la antigua directiva tomó decisiones correctas en torno a qué debía enfocarse, como por ejemplo estar en las mesas de reactivación económica, en las de la crisis social y de la pandemia. Entonces, si faltaron cosas por hacer o si no estuvimos a la altura, no lo sé, pero lo que sí puedo asegurar es que hicimos todo lo posible para cumplir con todas las expectativas que tenían nuestros socios del gremio.

¿Cómo ha funcionado el apoyo estatal para los emprendedores?

-El gobierno ha tenido buenas medidas, pero la crisis es tan profunda que se hacen insuficientes. Entonces, pareciera ser que no son buenas, pero porque lo que estamos viviendo es muy grande. En general, la mayoría de las empresas reclama, y les encuentro razón, porque no recibieron el Fogape, o no pudo renegociar la deuda, entonces esos aspectos hay que revisarlos en el Fogape 2.0 para que sean medidas que generen real liquidez.

Yo creo que la intención del Ejecutivo fue esa, pero sin duda hubo cosas que no funcionaron bien y nosotros como gremio estamos para decirlo, porque así entregaremos el feedback y para decirle a la autoridad y a las instituciones que trabajan en estos temas que la Asech está para la colaborar y que muchas cosas se pueden mejorar.

¿Cree que Asech deba estar presente en la Convención Constituyente?

-La Asech, al ser un gremio, no puede participar de forma directa en la Convención Constituyente. Sin embargo, al ser uno de los gremios más influyentes de Chile y que se ha posicionado es indudable que vamos a estar y vamos a ser parte del proceso. Es como lo hemos hecho en la elaboración de leyes. Nosotros, no por tener gente o no tenerla, nos restaremos de la discusión. Estaremos presentes y atentos para que se ingresen los temas del emprendimiento en la Convención Constituyente. Para nosotros el único partido político son los emprendedores y nos meteremos en la discusión política, pero no partidaria, que son cosas distintas.