Más centrales sindicales se suman a críticas de Arturo Martínez: acusan que el gobierno solo escucha a la CUT y rechazan foco en negociación ramal

El gobierno se prepara para iniciar la mesa tripartita con trabajadores y empresarios por negociación colectiva ramal. Sin embargo, pese a que el ministerio del Trabajo ha dicho que este proceso tiene que ser sin exclusiones y con diálogo social, tres sindicales de trabajadores acusan exclusión por parte del gobierno de cualquier conversación en torno a temas laborales.

En ese punto, afirman que sólo se escucha a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al ser -según indican- partidaria del gobierno. Planten también sus dudas sobre su real representatividad de trabajadores del sector privado, ya que su “fuerte” son los funcionarios públicos, principalmente de la Agrupación Nacional de Trabajadores Fiscales (Anef).

En la foto: el histórico dirigente sindical y expresidente de la CUT, Arturo Martínez.

Actualmente, además de la CUT existe la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), la Unión Nacional de Trabajadores de Chile (UNT) y la Central de Trabajadores de Chile (CTCH). Esta última es presidida por el histórico dirigente sindical y expresidente de la CUT, Arturo Martínez, quien fue el primero en levantar la voz para alertar sobre esta situación: “Hay una exclusión de parte del gobierno y en particular del Ministerio del Trabajo. No sé si el Presidente Boric sabrá que existen cuatro centrales de trabajadores. Estará consciente de que se está excluyendo a trabajadores del debate al dejar fuera a tres centrales sindicales”, señala el dirigente, quien asegura que su central reúne a 85 mil trabajadores.

A la visión de Martínez se sumó la de Alejandro Steinlen, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Chile, quien también considera que hay una exclusión del debate por parte del Ministerio del Trabajo. “Nosotros hemos sido excluidos por parte de la ministra del Trabajo respecto a los temas laborales. Creen que con esa forma van a encausar al mundo sindical, pero es un interés ideológico. Nosotros no hemos sido convocados a nada. Hemos querido entregar propuestas a la ministra, pero cualquier propuesta que no sea de la CUT, del mundo de ella, no las recibe”.

Steinlen afirma que su organización reúne a 192.822 trabajadores y por lo mismo pide una mayor integración. También apunta que “al no ser afines ideológicos con el gobierno no nos consideran. La CUT sigue diciendo que es la central de trabajadores más representativa, pero ellos tienen sector público y no privado. Eso ha sido siempre pero no han querido transparentar las cifras”.

Respecto a la negociación ramal, el representante de los trabajadores añade que “no nos ha recibido, incluso la UNT le ha pedido reuniones por lobby. Y no nos ha recibido. Esto ha sido en todo lo que va del gobierno”.

El presidente de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), Ricardo Maldonado, se sumó a las críticas sobre la poca apertura al diálogo que ha mostrado el Ministerio del Trabajo. “Es lamentable que siempre para el diálogo tripartito sólo se considere a una central sindical. Todos los gobiernos han actuado de igual forma, cuando en el país hay cuatro centrales legalizadas. Nosotros como CAT somos la central sindical más representativa de los trabajadores del sector privado”.

En ese sentido, afirmó que “el gobierno debe ser inclusivo y dar participación a todos los actores del movimiento sindical, tal como se comprometido en su programa de gobierno”. Por lo mismo, Maldonado espera que “nos llamen al diálogo tripartito, tal como se comprometió la ministra Jara con nosotros”.

Negociación ramal

Con respecto al sentido de la oportunidad de avanzar en una negociación ramal, Steinlen dice que “ese tema lo levantan por un tema electoral. Yo estoy preocupado por el empleo, pero no sé qué ven ellos, la negociación está al interior de la empresa”.

Mientras que Maldonado apuntó que “como CAT creemos que se requiere un diálogo de parte del gobierno con los actores sociales y sindicales, para corregir el rumbo. Es importante dialogar y buscar entendimiento en temas centrales que afectan a los trabajadores como la libertad sindical y más democracia, mejor distribución de la riqueza, más apoyo del Estado al fortalecimiento y crecimiento del movimiento sindical, donde las mujeres y jóvenes trabajadores deben tener un rol más protagónico”.

Maldonado indica que “el proyecto de ley de negociación colectiva ramal debe estar fundamentado en los Convenios 87 y 98 de la OIT (convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación), los cuales están ratificado por el Estado chileno y están aprobado por el congreso nacional y son ley de la república, desde el año 2000″.

Para Maldonado, “es importante fortalecer el rol social del estado, que esté al servicio del pueblo y los sectores más abandonado por este modelo económico neoliberal, el cual debemos erradicar de nuestro país”.

Y el martes ya lo había señalado Martínez a Pulso: “Lo primero que debería explicar la ministra del Trabajo es de qué rama está hablando. En Chile se conoció la negociación ramal hace años, hasta 1974, pero había ramas: la textil, la gráfica. Sin embargo, hoy día no existen ramas. Hay que actualizarse para poder plantear el tema laboral. Hoy día lo que hay que hablar es cómo fortalecer la negociación en la empresa con los sindicatos. Hay que mejorar la negociación colectiva y no esperar que otros negocien por los trabajadores”.