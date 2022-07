Matriz de Facebook e Instagram decepciona al mercado durante el segundo trimestre

Meta Platforms Inc., que administra Facebook e Instagram, informó su primera disminución trimestral de ventas, argumentando una reducción de los ingresos por publicidad.

Los ingresos Meta cayeron a US $ 28.800 millones en el segundo trimestre, por debajo de la estimación promedio de los analistas de US $ 28.900 millones. El pronóstico de la compañía para el trimestre actual también fue bajo las espectativas.

Los esfuerzos de ventas de publicidad de la compañía están sufriendo una serie de inconvenientes. Los especialistas en marketing están gastando menos debido a varias presiones económicas, lo que deja a Meta y sus pares compitiendo por presupuestos más pequeños. Las reglas de privacidad de Apple Inc. han hecho que los anuncios en Facebook e Instagram sean menos efectivos.

Mientras tanto, en un esfuerzo por competir con TikTok, las redes sociales han estado mostrando a más usuarios videos de formato corto, un formato con el que los anunciantes aún se sienten cómodos, pero no está ganando tanto dinero con esto.

Los ingresos para el trimestre actual serán de US $ 26.000 millones y US $ 28.500 millones, por debajo de la estimación de los analistas de US $ 30.300 millones, dijo la compañía el miércoles en un informe.

“Esta perspectiva refleja una continuación del débil entorno de demanda de publicidad que experimentamos durante el segundo trimestre, que creemos está siendo impulsado por una mayor incertidumbre económica”, según el comunicado.

Cada día, 2.880 millones de personas utilizan una de las redes sociales de Meta, ligeramente por debajo de la estimación promedio de los analistas de 2.910 millones.

Los papeles de Meta, con sede en Menlo Park, California, cayeron alrededor de 4% en operaciones extendidas. La acción, que cerró en US $ 169,58, ha perdido la mitad de su valor este año.

Meta está atravesando un período de grandes cambios, con el director ejecutivo Mark Zuckerberg tratando de reunir a sus empleados para que trabajen más diligentemente para retener a los usuarios, atraer a los jóvenes y evitar una migración a ByteDance Ltd.. Meta impulsó más videos de formato corto, inspirados en TikTok, en sus aplicaciones y comenzó a pagar a los creadores de contenidos para que los publicaran. La compañía también realizó un cambio significativo en los algoritmos de las aplicaciones sociales, para centrarse en mostrar a las personas nuevos tipos de contenido de aquellos que no siguen.

Esa desaceleración en el gasto en publicidad ha afectado a algunos competidores más que a otros. Google vio un aumento en las ventas de anuncios, especialmente en los anuncios de búsqueda, donde los especialistas en marketing pagan por la publicidad de respuesta directa. Pero Snap Inc. y Twitter Inc. tuvieron dificultades para cumplir con los objetivos de ventas.

Para combatir la incertidumbre, Facebook ha tratado de controlar los costos al reducir la contratación y enfocarse en menos prioridades, como desarrollar su estrategia de video de formato corto y su motor de recomendación algorítmica. La compañía todavía está invirtiendo en el Metaverso, el mundo inmersivo de realidad virtual en el que Zuckerberg cree que eventualmente trabajaremos, compraremos y nos comunicaremos. Pero el gasto se ha desacelerado; algunos proyectos, como un reloj que podían tomar fotos, fueron archivados.