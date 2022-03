Mejorar la gestión y reducir la evasión y elusión, los objetivos con que asumirá Hernán Frigolett en el SII

Era un anuncio que se esperaba se concretará durante esta semana, e incluso algunas fuentes de gobierno aseguraban que no pasaba del miércoles. Y así fue. Fernando Barraza dejará de ser el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) a contar del 1 de abril. En su reemplazo asumirá el economista y ex Tesorero General de la República, Hernán Frigolett.

Para designarlo, el gobierno tuvo que utilizar una de las 12 balas de plata que permite la ley en cargos de primer nivel jerárquico adscritos al sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Esto, porque al actual director le restaban todavía dos años y medio al mando, ya que en agosto de 2021 fue renovado por tres años más.

Frigolett es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de la University of London. Desde octubre de 2018 se desempeñaba como investigador en el Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos.

Durante su trayectoria ejerció diferentes jefaturas de área en el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central entre 1986 y 1999. Además, ha efectuado consultorías en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y la Cepal, y en entidades del sector privado.

Frigolett explicó a Pulso que uno de sus principales objetivos será reducir la evasión y elusión, lo que se traduce en mejorar la gestión del servicio. “Si analizamos bien la propuesta de reforma tributaria que plantea el gobierno, el 50% de la mayor recaudación proviene de reducir la evasión y elusión, y ahí el SII tiene un rol central. Ese será el mandato número uno”, dijo el economista.

Para lograrlo, sostuvo que se tiene que analizar “cómo generamos los cambios en los procedimientos para que la función fiscalizadora mejore los resultados recaudatorios, y lo otro es que en la medida que se vayan incorporando cambios más estructurales a la ley de la renta, debemos estar a la altura de implementarlos de la forma más trasparente posible, cautelando siempre el menor costo para los contribuyentes”. Para Frigolett todo esto se traduce en una buena gestión.

En cuanto al manejo interno con los funcionarios, el ex Tesorero indicó que impulsará el mismo modelo de gestión que aplicó en la Tesorería. “Es un modelo bastante inclusivo y mi intención es lograr una muy buena identificación de los funcionarios del SII con los objetivos que se plantean”. Esto, debido a las malas relaciones y las críticas que los funcionarios realizaron constantemente durante la gestión de Barraza.

Los funcionarios recibieron de buena manera el nombre de Frigolett. Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores, afirmó que “la persona que se nombró maneja los temas tributarios”.

Para Apablaza lo que se buscará en el plano de clima interno “es reconstruir y reestablecer las confianzas con los funcionarios del SII”, y para ello, le plantearán “revisar todos los pronunciamientos de las circulares del director”.

Mientras que el presidente de Asociación de Funcionarios del SII, Marcos González, comentó que “para nosotros es una muy buena noticia. Conocemos su desempeño como especialista técnico”. Y agregó que “estamos contentos, le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión y esperamos juntarnos prontamente con él para compartir nuestras impresiones respecto los desafíos de la institución y de la colaboración que podamos hacer como funcionarios en el éxito del programa del nuevo gobierno”.

La visión de los expertos

Los expertos tributarios recibieron de buena forma el nombramiento del economista en el SII. Le reconocen su trayectoria ligada al sector público y sus conocimientos en los temas tributarios.

Rodrigo Benítez, socio Líder de BLTA, sostuvo que “es una muy buena designación, considerando sus estudios en Londres, en la Universidad de Chile y por su trabajo como investigador y en el Banco Central”. Entre los objetivos que le plantea está el “continuar con el proceso de modernización, capacitación y fortalecimiento del SII”, junto con “preparar al SII para afrontar las reformas tributarias que se avecinan, manteniendo su labor habitual”.

Sebastián Guerrero, socio de Guerrero Garcés, acotó que “sus principales objetivos, además de implementar las reformas que presentará el gobierno, están en normalizar la operación del SII, la que se ha visto afectada por la pandemia”.

Socio Líder Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, subrayó que “es de reconocido prestigio académico, también tiene una amplia experiencia en organismos públicos”. Para Hurtado, su desafío principal será “la nueva reforma tributaria, sobre todo en materia de fiscalización, pero debería tener el apoyo tanto de fiscalizadores como también de la opinión pública y de las personas incumbentes. Así que sin duda me parece una buena persona para el cargo”.

Gabriela Clivio, miembro de la comisión tributaria de la CPC, afirmó que “es muy técnico”, y mencionó que “su principal desafío será disminuir la evasión”. Además, dijo que deberá “darle un servicio de alta calidad a cada uno de los contribuyentes, mejorando la gestión del servicio”.