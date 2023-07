Meta supera estimaciones de ingresos en el segundo trimestre

Meta Platforms pronosticó este miércoles unos ingresos para el tercer trimestre por encima de las expectativas del mercado, lo que hizo subir sus acciones al sugerir que preveía un mayor gasto en publicidad como consecuencia de la mejora del entorno macroeconómico.

La empresa prevé unos ingresos entre julio y septiembre de entre US$ 32.000 y US$ 34.500 millones, frente a la estimación media de los analistas de US$ 31.300 millones, según datos de Refinitiv.

“Seguimos observando una fuerte participación en nuestras aplicaciones y tenemos la hoja de ruta más interesante que he visto en mucho tiempo con Llama 2, Threads, Reels, nuevos productos de inteligencia artificial y el lanzamiento de Quest 3 este otoño”, dijo Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta.

Mark Zuckerberg

El aumento de los ingresos se produce a pesar de que la empresa también pronostica que los gastos aumentarán en 2023 y 2024, citando costes que incluyen honorarios legales y un mayor gasto en infraestructuras consideradas clave para la febril carrera de la IA en el sector tecnológico.

Las acciones subieron inicialmente un 7% en las operaciones posteriores al cierre, antes de retroceder hasta situarse en torno al 2% por encima del precio de cierre.

Meta también superó las estimaciones de ingresos del segundo trimestre. Los ingresos crecieron un 11% hasta los US$ 32.000 millones en el trimestre finalizado en junio, frente a la estimación media de los analistas de US$ 31.120 millones de dólares.