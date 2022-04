Microsoft supera las estimaciones de ingresos gracias al servicio en la nube

La compañía reportó ingresos de US$ 49.360 millones en el tercer trimestre, en comparación con los US$ 41.700 millones el año anterior. Los analistas en promedio esperaban ingresos por US$ 49.050 millones, según datos de Refinitiv IBES.