Ministra Aurora Williams y salares: “Este camino nos da certezas, es hacer las cosas bien y en equilibrio ambiental y social”

A la ministra de Minería, Aurora Williams, no le gustan las entrevistas. No porque no entienda su relevancia, dice, sino porque desvían parte importante de su tiempo de trabajo.

Hace menos de 12 horas actualizó una parte vital de la estrategia nacional del litio y detalló cuántos salares serán abiertos a licitaciones, el proceso que se definió para ello y sus plazos, además de avanzar en la definición de cuáles depósitos se van a proteger. Ahora intenta responder a las inquietudes que mantienen las empresas del sector, atentas a mayores detalles de los anuncios.

Un aspecto que defiende es el “trabajo serio y responsable” realizado por el gobierno durante los cerca de 11 meses que transcurrieron desde la presentación de la política gubernamental y los anuncios entregados esta semana. Cuenta que hubo un extenso proceso técnico, liderado por Sernageomin, para actualizar la georreferenciación de los 69 sistemas salinos presentes en Chile. La Dirección General de Aguas, dice, apoyó el proceso desde el levantamiento de información hidrogeológica. Y el Ministerio de Medio Ambiente aportó información específica de la fauna a proteger, como algunas aves migratorias.

Pero, además estuvieron los procesos de diálogo participativos que comandó su cartera, en cuatro regiones del país, para recoger dudas y planteamientos en torno a la estrategia. Y asegura que algunos de esos aspectos fueron recogidos. Todo lo anterior, enfatiza, marca una distancia con otros procesos licitatorios fallidos, como el del gobierno anterior.

“Quiero recordar que el año 2018, Chile enfrentó un proyecto de licitación en que la variable fundamental del por qué no se concreta, significa no haber considerado las variables territoriales. Entonces, este camino nos da certezas, es hacer las cosas bien y en equilibrio ambiental y social”, defiende.

¿Qué explica el largo tiempo entre el anuncio de la estrategia y los anuncios de esta semana?

-Para proyectos de esta envergadura, en que estamos hablando que el gobierno va a desarrollar un proceso inédito de estudios para proteger (salares), es un tema que requiere de la mayor información técnica y científica. Para poder concretar la protección de un territorio se requiere de fundamentos, y estos fundamentos tienen que ser muy sólidos. Hay distintos temas que requieren aclararse y eso es lo que nosotros estamos haciendo.

Aquí lo que estamos haciendo es dando claridad. Nosotros, más que centrarnos si esto requería de 10, 11 o 12 meses, lo que hemos hecho es un trabajo serio y responsable en los equilibrios que hoy día la minería en el mundo está desafiada, que son los equilibrios ambientales y los equilibrios sociales.

Usted explicó que los privados no requerirán de pertenencias para presentar su interés en salares, pero ese es un punto complejo. La mayoría de las pertenencias son posteriores a 1979, es decir, no incorporan al litio desde que es inconcesible, pero eso podría acarrear igual conflictos judiciales. ¿Cómo los esperan resolver?

-Primero queremos saber, a través de este proceso de RFI (manifestación de interés de los privados), qué interés hay, quiénes son esos interesados y cómo en la práctica podemos hacer procesos transparentes de Ceoles, pasando naturalmente por la consulta indígena en caso de ser necesario. Por lo tanto, aquellos que tengan pertenencias post 1979, también tendrán que evaluar si esta es o no la oportunidad para que presenten su interés en este proceso, dado que naturalmente nosotros buscamos el mejor desarrollo de los salares. Entonces, esta puede ser la oportunidad para que aquellos que tengan pertenencias puedan expresarlo.

Claro, los dueños de pertenencias pueden presentarse, pero ¿qué pasa si un tercero, alguien sin pertenencias, termina siendo el actor seleccionado?

-Bueno, primero, para eso abrimos un RFI para efectivamente saber qué ocurre y yo creo que naturalmente, esto también va a poner un dinamismo dentro de los salares a lo largo del país entre aquellos que tienen pertenencias que no permiten explorar y explotar litio, de aquellos que tienen pertenencias que potencialmente pudieran hacerlo. Creo que esta va a ser la oportunidad para dinamizar este mercado y efectivamente se produzcan los acuerdos que deban de producirse, y que van a competir a los privados.

Eso no obsta a un potencial conflicto judicial. Si yo soy dueño de una tierra y a mí no me dan el permiso para explorarlo, yo puedo hipotéticamente ir a tribunales y paralizar todo eso...

-Pero también puede hacerlo usted o llegar a un acuerdo con un tercero.

Entiendo, ¿pero si ese dueño no queda seleccionado?

-En este momento tenemos que vivir el proceso de RFI, ver cuáles son las condiciones que se están dando. Las combinaciones son diversas. Hay combinaciones de tenedores de pertenencia minera con quienes quieren explorar litio que necesariamente no pueden ser el anterior. Hay un conjunto de combinaciones que se dan que son las que necesariamente queremos que estén sobre la mesa para ordenar un proceso que naturalmente sea viable.

En ese proceso de ordenar que menciona, ¿los que tengan pertenencias van a tener alguna prioridad?

-Un RFI es una expresión de interés. No puede tampoco vincularse a un proceso licitatorio posterior. Entonces nosotros no podemos anticipar situaciones, dado que este es un proceso exclusivamente de expresar el interés. También hay temas que nos impiden poder señalar qué es lo que va ocurrir cuando efectivamente entremos en una etapa licitatoria. Entonces, es muy difícil poder responder tu pregunta desde el punto de vista de la legalidad, y del punto de vista de que efectivamente ocurra este proceso.

A las dudas anteriores se suman el hecho de que los permisos para explorar no serían vinculantes para explotar, sino preferentes, y algunos actores también rebaten eso.

-Este proceso de RFI, lo que busca en la práctica es saber cuáles son los territorios en donde existe interés en este listado de inclusión para poder desarrollar un proyecto de litio. Y luego viene una licitación transparente y abierta, pero el proceso de RFI es independiente del proceso de licitación, por lo tanto no da tampoco una preferencia respecto del proceso de licitación de Ceoles. Luego, en el proceso de adjudicación de CEOL, lo que nosotros aspiramos es que efectivamente se desarrolle la exploración y la explotación.

En el documento que publicaron en junio, se hablaba de que los privados que pudieran explorar iban a tener preferencia, pero no los dos CEOL.

-Claro, ahí lo que se miraba era de alguna manera tener la exploración separada de la explotación. Lo que hoy día estamos planteando es que estos contratos especiales de operación de litio pueden efectivamente incluir la exploración y la explotación. Y eso es parte del proceso de diálogo que iniciamos desde agosto. Por eso es que separamos RFI, proceso intermedio de consulta indígena, si corresponde, y luego Ceoles que vayan a la exploración y a la explotación con los límites que corresponden.

Otro aspecto son las consultas indígenas, que ustedes están desarrollando en algunos casos, ¿cómo avanzan esos procesos?

-Estamos desarrollando uno en este momento, que comenzó en febrero, que es respecto de las solicitud de CEOL de la Enami en el sector Salares Andinos. Es esta en ejecución.

¿Cuándo debería terminar eso?

Estimamos que debería terminar entre julio y agosto. Nosotros avanzamos en un diálogo con las comunidades indígenas previo, que fue justamente lo que hicimos entre agosto y febrero; nos desplegamos en todo el territorio, desde Arica y Parinacota hasta Atacama, de manera que cuando llegamos a la consulta indígena en el caso particular de Enami, efectivamente había un conocimiento a través del diálogo. Para las comunidades, es explicar qué es un CEOL, y eso nació de las preguntas que ellos hicieron. También se incorporaron temas que tienen que ver con el Instituto Tecnológico de Litio.

Y en el caso del salar de Maricunga, donde tenemos una solicitud de modificación del CEOL de 2018, te informo que durante el mes de abril comenzaremos la consulta indígena. Entonces tenemos una en ejecución, y otra que parte en abril.