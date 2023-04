Ministra Jeannette Jara: “Falta ponernos de acuerdo cómo financiamos reformas que disminuyan la brecha de género”

Ver programa

La presentación de los resultados del estudio anual “Zoom de Género”, elaborado por OCEC UDP y Fundación ChileMujeres, tuvo como invitada a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, quien se refirió a los avances de las políticas públicas en torno acortar la brecha de género. En este contexto y sumado a la aprobación del proyecto de Ley 40 horas, la autoridad hace un llamado a buscar una fórmula para financiar reformas que tendrán impacto en el trabajo de las mujeres.

Con la presencia de Jeannette Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social; Florencia Attademo-Hirt, gerenta general países del Cono Sur y representante del BID Chile; Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de la Fundación ChileMujeres y Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) se realizó el lanzamiento de los resultados anuales del estudio “Zoom de Género”, un informe que aborda las mediciones y análisis de datos en torno a los indicadores de empleo en un evento on line en los estudios Pulso La Tercera.

La presentación del estudio estuvo a cargo de Juan Bravo, donde se destaca la recuperación de la empleabilidad de las mujeres, la cual se vio frenada por el contexto económico 2022. También otros indicadores como la diferencia de remuneraciones de acuerdo a la calificación, la informalidad de los empleos, las labores de cuidado y la presencia de menores en edad escolar evidenciaron la desigualdad entre hombres y mujeres.

La ministra enfatizó en el gran desafío que implica acortar las brechas de género en todo ámbito, donde la Sala Cuna es crucial. A juicio de Jara desde los últimos gobiernos en adelante hay una valoración y se han empezado a hacer cargo: “Las políticas públicas tienen que apoyar a la mujer en las tareas principalmente de cuidados, promoviendo la corresponsabilidad social, porque esto no puede ser solo una tarea de mujeres y por eso las 40 horas contempla medidas de corresponsabilidad.”

La autoridad también se refirió al impulso que le está dando el gobierno al trabajo híbrido, “porque muchas mujeres solicitan permanecer en teletrabajo y eso preocupa, porque involucra también una sobrecarga de trabajo para la mujer. Hay varios elementos que abordar, pero la Sala Cuna es el principal desafío, que requiere un financiamiento de empleadores y del estado. Y ustedes saben que esto ( sala cuna universal) se anunció el día de la mujer, mismo día que se voto en conta sobre legislar la reforma tributaria. Entonces, sabiendo las necesidades que tenemos, nos falta ponernos de acuerdo cómo vamos apoder finacnciar reformas que disminuyan la brecha”, afirmó.

Ante la necesidad de poder avanzar en materias normativas que ayuden a equiparar la cancha y cifras, Jünemann señala que los avances tienen que apuntar a una reforma al Código del Trabajo, “No hay prioridad más importante para el país que la Sala Cuna, con ello terminar con este desincentivo y encarecimiento a la contratación de mujeres. Tenemos que dar el paso a la extensión, a los padres y a la corresponsabilidad. Y en ese paso también estoy de acuerdo con la ministra, se requiere una reforma tributaria.”

Agrega que como fundación están participando en diálogos tributarios, donde hay propuestas sobre la mesa, ya que el encarecimiento de contratación de mujeres no solo afecta en números de contratos, sino que también a la brecha salaria y favorece a la informalidad. Por eso sostiene que también es importante el Sistema Nacional de Cuidados, para que el cuidado no dependa solo de una persona,lo que a su vez debe conversar con un sistema educacional, ya que no tiene sentido que los niños salgan cuando los padres estan en horario laboral o no pueden ser atendidos.

En cuanto a la mirada más regional, Florencia Attademo-Hirt gerenta general países del Cono Sur y representante del BID, señala que la realidad chilena está muy en la linea con lo que pasa en la mayoría de los países de América latina y el Caribe, en mayor o menos medida son las mismas temáticas. Agrega que ve como positivo estudios que vayan midiendo los temas de género y poniendo enfásis en que invertir en disminuir la brecha significaría aumentar el PIB en un 8%, de acuerdo un reciente estudio del BID “Imaginen cuántas jornadas limitadas, cuántas de salas cunas, cuántos transportes dignos para ir y venir del trabajo. Un 8% del PIB de Chile lo puede lograr”. La representante del BID plantea que si bien hay un progreso en la región " queda mucho por hacer, por un lado por políticas públicas, que así lo lo incentiven y lo permitan y por otro lado, por un convencimiento de los empleadores. Para nosotros, es muy importante pensar las niñas, adolescentes, en las generaciones futuras, porque cuando hay temas sociales y culturales hay que pensar a largo plazo desde la infancia y rompiendo esos estereotipos y fortaleciendo la formación en la vida de las niñas y adolescentes”.

Attademo-Hirt, agrega que la economía de Chile está apuntando a una diversificación de la matriz productiva. Por ejemplo, en la industria de hidrógeno verde, siendo pionero y apostando inversión pública a un tema de vanguardia. “¿Por qué no pensamos la cadena de valor de esas nuevas industrias para que sean desde “el vamos”, equitativas? Hay otra gran oportunidad en Chile”, reflexiona.