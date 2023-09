Ministra Rojas y el inicio de “Envases y Embalajes” de la ley de reciclaje: “Creo que estamos todos un poco nerviosos”

Neumáticos fue el primer “producto prioritario” en echar a rodar la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) o ley de reciclaje, a principios del 2023. Y aunque quedan otras categorías, la que comienza este 16 de septiembre es la más masiva. Se trata de “Envases y Embalajes”, la cual requerirá un trabajo mancomunado no sólo de parte de fabricantes e importadores de productos afectos a la normativa; sino también de los Sistemas de Gestión, las municipalidades, los recolectores de base, las municipalidades, el gobierno y sobre todo, de los consumidores, que tienen que entender su funcionamiento. “Esta es probablemente la categoría más ciudadana de la REP, porque todo lo que uno compra, tiene un envase o un embalaje. Por lo que no se va a poder implementar si es que no tenemos a todas las personas (ciudadanos y ciudadanas; niñas y niños) participando en esto. Y para eso, hay que hacer campañas”, comenta la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

¿Y cuáles son los desafíos desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para comunicarle esto a la ciudadanía?

-Estamos iniciando esta campaña, justamente para invitar a la ciudadanía primero, a que conozca la ley. Además, aprovechamos que vienen las Fiestas Patrias donde se va a generar una cantidad de este tipo de residuos, para que este sea nuestro primer “18″ con ley vigente. Si es que no tenemos una ciudadanía que conozca la ley y que participe, no va a ser posible implementarla.

¿Cuál es el ambiente general con respecto al inicio de esta categoría?

-Creo que estamos todos un poco nerviosos. Pero la verdad es que en muchas comunas las personas ya están reciclando. Ha partido en parte por buena voluntad o por el interés de alcaldes y alcaldesas que dan la opción o, de ir a retirar algunos elementos para reciclar a las casas, o disponer de puntos limpios. Así que para esas comunas no debiera haber un gran cambio. Con el tiempo, esto se debería masificar.

¿Cuál es la importancia de los municipios en esta etapa?

-Tienen el rol de organizar, hacer la disposición, proveer el espacio físico de los puntos limpios y organizar también a los camiones. La diferencia es que, si hay un municipio que hoy tiene un camión de reciclaje y lo pagan ellos, de aquí en adelante, van, a ser los productores los que lo van a pagar. Así que esto debiera traducirse en un alivio para los municipios. Pero ellos tienen la responsabilidad de la gestión de la basura en el país, así que esa responsabilidad sigue, lo que cambia es quién va a pagarlo.

Y ahí entran los Sistemas de Gestión que son financiados por las empresas productoras o importadoras. Pero la REP parte con sólo uno aprobado y dos aún no. ¿Cómo se resolverá?

-Esperamos que en los próximos meses comiencen los otros.

Otros actores fundamentales son los recicladores base, pero de más de 60.000 que existen en Chile, sólo una baja cantidad tienen la certificación que exige la ley para operar con la REP. Ellos reclaman que es muy caro lograr dicho sello.

-En el caso de ReSimple, se han comprometido a incorporarlos en todos sus convenios. Nosotros estamos apoyando desde el MMA para aumentar la certificación. También es importante promover que, en algunos casos, los recicladores se puedan ordenar, por ejemplo, en cooperativas. Es un trabajo que se está haciendo hace bastante tiempo ya. Preparándonos para que estén todas las piezas ya listas para el comienzo de las metas (de revalorización de los productos).

Ya está funcionando Neumáticos y ahora comienza Envases y Embalajes. ¿Qué pasa con las otras categorías? ¿Hay alguna hoja de ruta al respecto?

-Sí, estamos con los decretos bastante avanzados en el caso de Aceites Lubricantes. Y en Aparatos Electrónicos (al cual se le agregó Pilas) también se está trabajando en ellos. Probablemente prontamente vamos a comenzar ahora con los decretos para Baterías. Así es que en los próximos van a estar todos los productos prioritarios de la REP ya en marcha. Incluso, estamos pensando en algunos nuevos, ya que esta es una ley que se le va a poder ir agregando productos.

Usted ya ha dicho que ese nuevo producto prioritario será la categoría Textiles. ¿Hay otro más aparte de ese?

-Por ahora, ese sería el siguiente. Pero obviamente que tenemos que ir avanzando a regular todo tipo de residuos y ahí hay otras cosas también en agricultura que probablemente valdrá la pena regular. Espero que a comienzos del 2024 ya podamos ver cómo funcionó el primer año del primer producto prioritario: neumáticos. Y me imagino que ahí se podrá hacer una evaluación.