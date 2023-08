Ministra Vallejo afirma que no hay excusas para no llegar a acuerdo en la reforma previsional

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la reforma de pensiones señalando que ahora ya “no hay excusas para no dialogar ni llegar a acuerdos (...) Se ha presentado la renuncia de un Ministro de Estado que no ha sido imputado ni señalado como responsable de ninguna irregularidad, sin embargo, generosamente dió un paso al costado para habilitar el diálogo. Y eso nos abre un escenario de posibles avances y posibles acuerdos”.

En el marco de la próxima reunión en La Moneda con Chile Vamos para abordar tanto la reforma de pensiones como el pacto fiscal, la ministra apuntó a que “hemos hecho varios llamados al diálogo desde el Gobierno hacia la oposición. La respuesta no siempre ha sido positiva. Hoy estamos en un escenario optimista, porque hemos tenido esta vez sí una respuesta positiva. Esperamos que este llamado a un diálogo con la oposición rinda frutos”, detalló Vallejo.

De esta forma llamó a aprovechar el escenario y avanzar en los distintos acuerdos que se mantienen estancados, debido a que “cuando el país no avanza en reforma de pensiones, no logra avanzar en un pacto fiscal, no logra avanzar en acuerdos que habiliten dar respuesta a la necesidades de la gente, son las personas las que pagan los costos”, declaró la ministra.

“Han sido años y décadas en que hemos estado postergando los cambios, particularmente hacia nuestras personas mayores. Este es un momento clave no solo para habilitar ese diálogo social y político, sino que para poder lograr que llegue acuerdos sustantivos”, finalizó.