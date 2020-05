Reparto de utilidades: Briones dice que no quedó “satisfecho” con respuesta de Cencosud y asume “toda la responsabilidad” por Ley de Protección al Empleo

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo asumir toda la responsabilidad de las “omisiones o errores” que pudo haber tenido en la Ley de Protección al Empleo y que hoy tiene a la iniciativa nuevamente siendo discutida en el Congreso.

Sin embargo, el secretario de Estado aclaró que en la discusión de la iniciativa no se destacaron los reparos a que las empresas que se acogieran a la normativa, pudieran repartir dividendos o hacerlo más allá del mínimo legal.

“Uno revisa la historia de la ley y no aparecen esas indicaciones o esas advertencias de haber incluido las utilidades y que hoy muchos reivindican, pero no quiero quedarme en el pasado”, dijo la autoridad en entrevista con Radio Infinita.

El jefe de las finanzas públicas se mostró abierto al diálogo y a revisar de forma propositiva a la ley ya promulgada.

“Todo proyecto de ley es perfectible y asumo toda la responsabilidad que corresponda en la omisiones o errores que este proyecto pudo haber tenido, es lo que corresponde, yo fui autor de este proyecto”, dijo.

Sobre la respuesta de Cencosud a las críticas por su reparto de dividendos más allá de lo legal en medio de la crisis, Briones señaló que no cumplieron con sus expectativas. “A mí no me dejan satisfecho, me parecen que son perfectamente legales, por cierto, pero nadie aquí está hablando de la suspensión del empleo del holding, donde consolidan las empresas o abajo”.

En esa línea, el ministro de Hacienda apuntó que “en estos momentos, donde enfrentamos una situación única en nuestra historia, tenemos que compartir de mejor manera los costos que esta crisis supone. Las señales son muy importantes y creo que esta señal más de lo legal y lo formal, no es una buena señal”.