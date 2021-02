Ministro de Hacienda: “Estamos tratando de acelerar todo lo que podamos para que ya el segundo trimestre y el segundo semestre sean bastante mejor”

El Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, indica en conversación con Pulso que su cartera y el gobierno están enfocados en dos tareas: la recuperación del crecimiento económico y con ello el empleo, y en las necesidades urgentes de la población. Por ello señala que están revisando todos los instrumentos que tienen a disposición y evaluando otros que podrían ayudar en esas materias.

Respecto del dato del Imacec de diciembre, publicado esta mañana por el Banco Central, que registró una caída de 0,4%, con lo que el año cerró con una baja de 5,9%, el peor desempeño desde 1982, el secretario de Estado manifiesta que eso da cuenta de lo complejo del año pasado y, por lo mismo, asegura que buscará adelantar inversiones públicas y no descarta a priori medidas como la propuesta por el expresidente de la CPC, Alfonso Swett, de crear un estatuto de invariabilidad en inversiones para las empresas mientras dure la elaboración de la nueva Constitución, a fin de apuntalar la inversión privada y dar más certezas, aunque dice que “no se casa” con ninguna idea.

El dato de Imacec confirmó que 2020 fue el peor año desde 1982. ¿Cómo evalúa esa situación?

-El dato fue algo mejor a lo que estaba esperando el mercado. Desde se punto de vista pensaría que en general tiende a ser positivo, pero con esto cerramos el año y nos muestra que fue un año súper complejo para la economía y para el empleo. Eso significa que hay que acelerar lo más posible y poder tratar de ojalá echar a andar la economía. Se nos viene lamentablemente un primer trimestre que va a ser también seguramente complejo y desde ese punto de vista lo que nosotros estamos tratando de hacer es que a partir de este dato poder tratar de, ojalá, acelerar todo lo que podamos para que ya el segundo trimestre y el segundo semestre sean bastante mejor.

La base de comparación en el primer trimestre es más exigente y además se ven problemas en algunos sectores aún...

-Cuando se mira el Imacec uno ve dos ritmos. Uno que tiene que ver con el sector minero y otro ritmo en el sector no minero. En ese sentido uno por lo menos empieza a ver que el sector no minero empieza a tener algo más de dinamismo, eso es una buena noticia. Incluso uno empieza a ver algo más en la industria. Obviamente estamos muy preocupados por el sector servicios, algo esperado porque sabemos que el tema de la pandemia lo está afectando más, entonces ahí tenemos que tener más ojo. Y claro, tenemos una base de comparación más alta, sobre todo en los meses de enero y febrero, y eso nos va a afectar. Pero lo que tenemos que tratar de hacer, más allá de los meses de enero y febrero y del efecto rebote, porque las bases de marzo para adelante nos van a tender a ayudar, es tratar de acelerar con algo más de crecimiento genuino, y nosotros estamos tratando de “apretar las teclas” que podemos. Hemos partido, sobre todo en el tema de la ejecución fiscal, mirándola con bastante detalle, estamos tratando de acelerar inversiones públicas.

Generalmente las inversiones públicas tienden a ir acelerándose durante el año y sobre todo una aceleración muy fuerte a fines de año. Lo que estamos tratando de hacer es adelantar ese proceso, porque también entendemos que, en la medida que adelantemos inversiones públicas, eso también debería adelantar algo de la recuperación en el empleo. Después estamos empezando a revisar cómo están operando nuestros instrumentos en la red de protección social, que es una red muy intensa, pero siempre podemos mejorar y ahí estamos mirando sobre todo lo que tiene que ver con empleo, con la Ley de Protección al Empleo y también con los subsidios que se están entregando. Y finalmente también tenemos que juntarnos tanto con trabajadores como con empresarios para ver cómo le damos más dinamismo al sector privado.

¿Ve que las lluvias tendrán un efecto negativo?

-Estamos justamente en ese monitoreo, nos preocupa todo lo que tenga que ver con el sector agrícola, y también algo con el sector minero, porque eventualmente algún impacto puede tener, sobre todo porque las lluvias fueron principalmente en el sector precordillerano y puede ahí afectar en algo. Estamos en pleno proceso de monitoreo, he tomado contacto con la ministra de Agricultura para ver cómo lo están viendo ellos y si tenemos que juntarnos con los empresarios del área también lo vamos a hacer. En eso no nos perdemos, tenemos que mirar y tratar de ver efectivamente cuáles fueron los impactos. Fue una lluvia muy fuerte para estos meses.

¿Si la recuperación es más lenta de lo que se anticipa, el gobierno tiene más herramientas?

-Nosotros tenemos esperanza de que efectivamente la economía va a retomar su crecimiento. Tenemos esperanza porque, por un lado, esperamos en el segundo semestre ya estar con bastante más dinamismo, pero aparte de eso, todos los temas de vacunación nos van a tender a ayudar. En ese sentido, eso es lo más importante, la salud de nuestros compatriotas. Pero también obviamente hay un efecto secundario que tiene que ver con que efectivamente la economía va a poder andar un poco mejor, en la medida que tengamos compatriotas vacunados que puedan hacer sus acciones de forma más regular. Entonces es muy importante el proceso de vacunación, y por eso también estamos poniendo como gobierno mucho énfasis en eso y con bastante urgencia. Ahora, ese es el escenario base, donde ojalá el proceso de vacunación ande bien, y deberíamos ser de los países que anden bien. Una vez que ocurra eso, también deberíamos tener más dinamismo en la economía. Eso es lo primero.

El nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y su antecesor, Ignacio Briones, fueron compañeros de generación en la Alianza Francesa y en la Universidad Católica.

Lo segundo, es que este es un Presupuesto que es históricamente grande, y es porque hemos querido dar un impulso en la economía. Entonces, la primera cosa es ejecutar ese Presupuesto. La ejecución de ese Presupuesto no es algo que uno pueda decir que es instantáneo, sobre todo porque tenemos mucha inversión que tenemos que echar a andar, que se cruza también con el tema sanitario. En la medida que todavía tengamos problemas sanitarios es más difícil echarlo a andar, entonces lo primero es ejecutar y ejecutar rápido y bien. Si eventualmente vemos que seguimos complicados y el escenario base no es el que estamos pensando, evidentemente nosotros sí vamos a estar mirando eso y vamos a tener que evaluar nuevas medidas. Eso no está para nada descartado, pero nuestro escenario hoy es que le vamos a dar un impulso importante a la economía, sobre todo el primer semestre, y eso nos debería permitir terminar creciendo a cifras más importantes.

Alfonso Swett, empresario, expresidente de la CPC

Alfonso Swett propuso un estatuto de invariabilidad de inversiones para 2021-2022, mientras se discuta la nueva Constitución. ¿Qué opina?

-Obviamente es una medida que vamos a estudiar y que no la descartamos, pero tenemos que mirarla en su propio mérito y puede haber otras medidas que también nos sirvan, por lo tanto, no nos casamos con nada en especial ni descartamos nada, nosotros lo que estamos haciendo justamente en este momento es evaluar todos los instrumentos que tengamos a disposición y ver cómo esos instrumentos nos ayudan a avanzar lo más rápido posible. Tenemos por lo tanto que ver la parte técnica y también la viabilidad política, y a partir de eso vamos a tomar las decisiones de los instrumentos que sean adicionales y necesarios.

¿Están las condiciones para que el sector privado siga invirtiendo?

-Nosotros tenemos que crear condiciones al respecto. Tenemos que pensar no solamente en el crecimiento de este año, sino que también tenemos que darnos cuenta que las inversiones más de mediano plazo también dependen de perspectivas hacia adelante, entonces también tenemos que tratar de empezar a pavimentar un camino a algo de más crecimiento más genuino, tener un poco más de crecimiento de tendencia. Lamentablemente muchas veces los economistas hablamos mucho de crecimiento, pero hay que entender que este crecimiento es lo que nos va a permitir tener más y mejores empleos. El hecho de que busquemos inversiones es justamente por eso, a medida que tengamos más inversión también queremos tener mejores empleos y eso es lo que está en el corazón de lo que hacemos. Lo que sí, cualquier medida tiene que tener ciertos requisitos, técnicos y políticos, que nos permitan avanzar relativamente rápido. Eso es lo que tenemos que evaluar.

¿Está consciente de que no se puede llegar tarde esta vez con las ayudas sociales? Algunos parlamentarios plantean ya un tercer retiro de los fondos de pensiones. ¿Cómo ve esto?

07 de Diciembre de 2020/SANTIAGO Varias Personas esperan ser atendidos en la sucursal AFP Habitat, para realizar sus tramites del Segundo retiro del 10%. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

-Tenemos una red de protección social que es bien extensa y lo que nos ha dicho el Presidente es que mientras tengamos una familia que tenga necesidades, tenemos que seguir ocupándola y ocupándola decididamente. Por lo tanto, lo que quiere decir entendiendo todas las iniciativas que andan dando vuelta, es que nosotros nos vamos a preocupar de que efectivamente las familias chilenas sientan nuestro respaldo mientras la economía se está recuperando. Eso significa que vamos a ocupar esta red y si la necesitamos revisar también la revisaremos y eso he tratado de decirlo de todas las formas, pero vale la pena reiterarlo, nosotros lo hacemos con urgencia, y no solamente estamos hablando de medidas para el crecimiento económico, sino que también estamos hablando de las urgencias que están ocurriendo hoy con las necesidades de las familias. Son nuestros dos ámbitos, los que nos preocupan y nos preocupan bastante.

¿Se va a modificar en algo el subsidio al empleo?

-Eso es parte de los temas que estamos mirando y revisando. No estoy diciendo que sí ni que no, pero es parte de los diagnósticos de corto plazo que tenemos que levantar y si es necesario modificarlo lo modificaremos y si está operando bien no será necesario, pero eso son temas muy relevantes y de corto plazo.