Ministro de Hacienda y acuerdo de apoyo económico a transportistas: “El Estado está haciendo un esfuerzo en ayudar directamente a un sector vital de nuestra economía”

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto con las titulares de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, y de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, lideraron la firma de un protocolo de acuerdo para entregar ayudas económicas directas a los representantes del sector transportista agrupados en CONTTRAMEN, CONATACOCH y CONFENATACH.

El acuerdo con los transportistas, que incluye a taxis básicos, los taxis colectivos, el transporte escolar y el transporte público urbano y rural de regiones, consiste en la entrega de un bono por única vez de $350 mil y la posibilidad de acceder a un préstamo de emergencia exclusivo de $320.500, el que se podrá solicitar por hasta tres veces.

“El Estado está haciendo un esfuerzo en ayudar directamente a un sector vital de nuestra economía y que hoy sufre los embates de la pandemia que son los transportistas de nuestro país. No me canso de repetirlo una y otra vez, pero este Gobierno no dejará solos a los chilenos y chilenas a superar esta crisis”, destacó Briones.

El secretario de Estado añadió que el Gobierno está acudiendo y respondiendo de manera concreta a los desafíos que ha impuesto la crisis sanitaria “Con estas medidas, queremos que los transportistas del país, que día a día movilizan a los chilenos y chilenas en todos los rincones del territorio nacional, puedan afrontar la caída de sus ingresos”, indicó.

Hacienda detalló que el bono será compatible con todos los demás beneficios aprobados en el Congreso con motivo de la situación de la pandemia del Covid-19 y no estará afecto a impuestos, pero podrá ser retenido por deudas de pensiones alimenticias decretadas por el correspondiente Juzgado de Familia.

En el caso del préstamo se podrá acceder a las primeras dos cuotas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, o tan pronto la ley entre en vigencia. La tercera cuota, podrá pedirse desde marzo 2021.