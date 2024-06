Ministro Marcel enfatiza que espera tener aprobados los proyectos del pacto fiscal de aquí a septiembre

Tras la Cuenta Pública, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó que se mantiene la meta de tener aprobados los proyectos del pacto fiscal de acá a septiembre.

“Tenemos 21 proyectos de ley. Creo que hay uno solo que no se ha ingresado al Congreso. Hay varios que ya tienen avanzada su discusión. La meta es aprobarlos de aquí a fines de septiembre. Eso es factible en la medida que son proyectos que no generan grandes diferencias. Hay más de 10 proyectos que son proyectos pro crecimientos, otros que son de reforma al Estado”, dijo el secretario de Estado en TVN.

El ministro indicó estar optimista de que se puede lograr la meta de avanzar en los próximos 4 meses.

“Es cuestión de aplicarse, dedicarle el tiempo correspondiente, votar cuando corresponde. Eso nos va a permitir contra con un a base para el crecimiento futuro muy sólida, y eso creo que es algo que todos compartimos”, señaló.

El Mandatario indicó en su discurso que enviarán próximamente un proyecto de impuesto a la renta.

“La economía chilena no soportaría una nueva ola de gasto público si no tiene financiamiento para ello, y la ciudadanía no soportaría más expectativas frustradas o promesas incumplidas, por eso invitamos a todos los miembros de este Congreso a flexibilizar posiciones para que quienes tenemos más recursos paguemos más. Es tan simple y justo como eso. Ese es justamente el objetivo del proyecto de impuesto a la renta que enviaremos próximamente al congreso”, dijo Gabriel Boric.

El proyecto busca subir el impuesto a las personas con ingresos desde $4,5 millones, avanzar en el sistema dual con tasas diferenciadas para el retiro de las rentas provenientes del capital, bajar el impuesto que pagan las empresas del 27% al 25% y eliminar o reducir algunas exenciones.