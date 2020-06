Ministro Paris responde al Colegio de Enfermeras: “Por Dios no me pidan que deje de hacer los controles habituales”

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió este domingo a la declaración del Colegio de Enfermeras, presidido por María Angélica Baeza, en la que calificaron de irresponsable el llamado del gobierno a la ciudadanía para que asista a los centros de atención primaria a realizar los controles habituales, debido a que éstos carecerían de medidas adecuadas para evitar los contagios por coronavirus y ante la falta de personal.

“En el caso del Colegio de Enfermeras, agradezo mucho la preocupación de la presidenta del Colegio de Enfermeras con respecto a este tema, y la verdad es que los controles preventivos de salud, los controles de embarazo -que entre parentesís los hacen las matronas que han colaborado muchísimo y les agradezco-, las vacunaciones, los controles de niños sanos y los controles de hipertensión y pacientes con VIH tenemos que mantenerlos”, dijo Paris en la conferencia de prensa posterior a la entrega del balance diario de casos de contagios por coronavirus.

En este sentido sostuvo que “no podemos dejar de colocar las vacunas, no podemos dejar de controlar a las mujeres embarazadas, no podemos dejar de entregar los medicamentos contra el VIH, no podemos dejar de controlar la presión arterial, porque porque ese programa tiene que mantenerse porque sabemos que los pacientes hipertensos tienen una alta mortalidad”.

Al respecto enfatizó “les pido todo el sacrificio posible, haremos lo posible entonces por incorporar más gente, pero por Dios, no me pidan que deje de hacer los controles habituales, sino en dos meses más vamos a tener muchísimos más pacientes enfermos y graves por otras patologías que no tienen que ver con el coronavirus”.

Asimismo Paris aseveró que no es correcto que existan problemas de infraestructura y los pacientes estén todos juntos, ya que según señaló los en el caso de los consultorios, los Cesfam y otros recientos donde se realizan ese tipo de controles los pacientes que tienen problemas respiratorios entran por una vía, y los pacientes que van sin problemas respitatorios y por controles habituales, entran por otra vía.

“Pero repito, agradezco esa opinión de la presidenta del Colegio de Enfermeras y, obviamente, que la tomaremos muy en cuenta ,y sino se están haciendo las cosas bien las vamos a corregir”, indicó.