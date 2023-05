Nicolás Eyzaguirre y elecciones: “Lo que me importa es que los constitucionales elegidos estén comprometidos con salvar la democracia”

A solo dos días de que se lleven a cabo las elecciones para elegir a los 50 consejeros constitucionales, para redactar una nueva Constitución, el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, dijo que lo que le importa es que quienes salgan elegidos este domingo, estén comprometidos con salvar la democracia.

“Ha habido un sector muy grande que estaba en rechazar para reformar o aprobar para reformar, donde yo estaba. La lista de transformaciones que pretendíamos al texto era bastante grande, porque el texto propuesto había caído en un error que es transformar la Constitución en un programa de gobierno. Yo creo que no es casualidad que los republicanos desde el principio hayan estado en contra, porque ellos beben de este caos político que tenemos actualmente y que ha sido reconocido desde la centro derecha, hasta la izquierda”, dijo Eyzaguirre en radio Cooperativa.

Asimismo agregó que “lo que me importa es que los constitucionales elegidos estén comprometidos con salvar la democracia, con generar un nuevo sistema que permita que nos pongamos de acuerdo. Temo profundamente que tal como no fuimos capaces de detener a los movimientos identitarios ideológicos en la convención pasada, ustedes (derecha) no sean capaces de detener la ola Republicana. Lo importante es que ustedes y de este lado los que queremos una Constitución para que el país siga caminando y poniéndose de acuerdo sea una mayoría”.

El exsecretario de Estado, enfatizó en que lo relevante del proceso es que haya una mayoría que esté disponible para elaborar una Constitución para vivir en paz.

“No estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea el senador Latorre. Para mi el fiel de la balanza no es que sea 31, 20, 29 sino que haya una mayoría por construir una constitución que nos permita convivir en paz”, señaló.

Las elecciones de este domingo 7 de mayo son con voto obligatorio, y quienes no asistan a sufragar arriesgan multa.