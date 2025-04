No hay tregua: China responde a Trump y eleva a 125% los aranceles a productos importados desde Estados Unidos

No hay tregua entre China y Estados Unidos. Ahora el gigante asiático anunció que subirá a 125% los aranceles a los productos importados desde Estados Unidos, en represalia a la decisión de Washington de fijar una tasa de 145% a los de Pekín.

“La imposición por parte de Estados Unidos de aranceles anormalmente altos a China viola de forma grave las normas comerciales internacionales, las leyes económicas básicas y el sentido común”, dijo la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de Pekín en un comunicado compartido por el Ministerio de Finanzas.

Los aranceles entrarán en vigor este sábado, precisaron las autoridades.

Estados Unidos impuso impuestos de 145% a los productos chinos tras incluirse un 20% extra por la supuesta inacción del gigante asiático ante el tráfico de fentanilo.

China eleva más los aranceles a Estados Unidos. En la imagen, el presidente Trump.

“Basándome en la falta de respeto que China ha mostrado a los mercados mundiales, por la presente elevo el arancel cobrado a China por los Estados Unidos de América al 125% con efecto inmediato. En algún momento, esperemos que, en un futuro próximo, China se dará cuenta de que los días para estafar a los EE.UU. y otros países ya no son sostenibles o aceptables”, afirmó el republicano en un post en ‘Truth Social’.

El presidente de Estados Unidos también aumentó el arancel sobre artículos con un valor inferior a los US$ 800 al 120% desde el 90% previo. También se incrementará el costo “por artículo postal” de esos bienes a US$ 100 dólares a partir del 2 de mayo y a US$ 200 el 1 de junio.

En ese contexto, el gobierno chino advirtió hoy iban a ignorar cualquier nueva alza de aranceles que anuncie Washington

“Dado que a este nivel de aranceles, los productos estadounidenses exportados a China ya no tienen ninguna posibilidad de ser aceptados en el mercado”, si Washington continúa aumentando sus aranceles, “China lo ignorará” , declaró la Comisión Arancelaria del gobierno, en un comunicado publicado por el Ministerio de Finanzas.

Por otro lado, informa AFP, la prensa estatal informó que Pekín presentaría una demanda ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los nuevos gravámenes de Washington.

Xi Jinping y la guerra comercial

Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, afirmó que no existen ganadores en una guerra comercial y que ir contra el mundo solo acabará en el autoaislamiento.

China eleva más los aranceles a Estados Unidos. En la imagen, el presidente de China, Xi Jinping. ADEK BERRY

En el marco de un encuentro con el presidente español, Pedro Sánchez, en Pekín, el mandatario chino dijo que su país ha logrado el desarrollo a través de la autosuficiencia y la lucha ardua, nunca confiando en las misericordias de los demás, y mucho menos temiendo ninguna supresión irracional.

Según informa Xinhua, Xi agregó que no importa cómo cambie el mundo exterior, China se mantendrá confiada y centrada en manejar bien sus propios asuntos.

Tras señalar que tanto China como la Unión Europea (UE) son economías importantes en el mundo y firmes partidarias de la globalización económica y el libre comercio, Xi dijo que las dos partes han formado una estrecha relación de simbiosis económica con una producción económica combinada que es superior a un tercio del total mundial.

El mandatario instó a China y a la UE a cumplir con sus responsabilidades internacionales, trabajar juntas para salvaguardar la globalización económica y el entorno comercial internacional, y resistirse conjuntamente a la intimidación unilateral.